भक्ती आणि नृत्याचा संगम! उर्मिला कोठारेने गणेश जयंतीनिमित्त शेअर केला स्पेशल डान्सचा व्हिडिओ, नेटकऱ्यांनी केले भरभरून कौतुक

Urmilla Kothare Viral Video: आज सर्वत्र माघ जयंती साजरी केली जात आहे. त्यानिमित्ताने अभिनेत्री ऊर्मिला कोठारेने सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ चाहत्यांना खुप आवडला आहे. नेटकऱ्यांनी लाइक्स आणि कमेंटचा वर्षाव केला आहे. .व्हायरल व्हिडिओउर्मिलाने तिच्या अधिकृत इंस्टाग्रावर अकाउंटवर व्हिडिओ शेअर केला आहे. तिने सुखकर्ता दु:खहर्ता या गणपतीच्या आरतीवर सुंदर नृत्य सादर केले आहे. व्हिडिओ पोस्ट करताना तिने कॅप्शनमध्ये माघी गणपतीच्या चरणी नृत्यरुपी अर्पण असे लिहिले आहे. तसेच पुढे बाप्पा मोरया असेही लिहिले आहे..उर्मिला नृत्य सादर करताना खुप सुंदर दिसत आहे. तिने पारंपारिक लूक केला आहे. तिने गुलाबी रंगाची साडी नेसली आहे. तसेच गळ्यात हार, हातात बांगड्या आणि बांधलेल्या केसात लूक पूर्ण केला आहे..व्हारल होत असलेल्या व्हिडिओवर लाइक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव करण्यात आला आहे. एका यूजरने लिहिले छान डान्स केला आहे, दुसऱ्या यूजरने लिहिले खुप सुंदर, तर अनेक यूजर्संनी हार्टशेप आणि दोनहात असलेले इमोजी दिले आहे. या व्हिडिओला बातमी लिहिपर्यंत १४७ के व्ह्युज मिळाले आहेत.