भक्ती आणि नृत्याचा संगम! उर्मिला कोठारेने गणेश जयंतीनिमित्त शेअर केला स्पेशल डान्सचा व्हिडिओ, नेटकऱ्यांनी केले भरभरून कौतुक

Urmilla kothare dance Video:उर्मिला कोठारेने शोशल मिडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ पोस्ट होताच नेटकऱ्यांनी लाइक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे.
Urmilla Kothare Viral Video: आज सर्वत्र माघ जयंती साजरी केली जात आहे. त्यानिमित्ताने अभिनेत्री ऊर्मिला कोठारेने सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ चाहत्यांना खुप आवडला आहे. नेटकऱ्यांनी लाइक्स आणि कमेंटचा वर्षाव केला आहे.

