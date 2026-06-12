घटस्फोटाला २ वर्ष होत नाहीत तोच उर्मिला मातोंडकरचा पती मोहसीन पुन्हा अडकला लग्नबंधनात; शेअर केला तो फोटो

'रंगीला','भूत','खूबसूरत' यांसारख्या चित्रपटातून प्रेक्षकांची मनं जिंकणारी लोकप्रिय अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर आजही प्रेक्षकांची आवडती आहे. वयाच्या ५१ व्या वर्षीही ती अत्यंत फिट आहे. सोबत ती सोशल मीडियावरही सक्रीय असते. मात्र उर्मिलाचं वैयक्तिक आयुष्य प्रचंड गाजलं. तिचं लग्न असेल किंवा घटस्फोट, सगळ्यांचीच सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा झाली. मात्र आता पुन्हा एकदा उर्मिला तिच्या पतीमुळेच सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. त्याचं कारण म्हणजे उर्मिलाच्या पतीने केलेलं दुसरं लग्न. सोशल मीडियावर त्याच्या दुसऱ्या लग्नाचा फोटो व्हायरल होतोय. .उर्मिलाने ४ फेब्रुवारी २०१६ मध्ये मोहसिन अख्तरसोबत लग्न केलेलं. मात्र लग्नाच्या ८ वर्षातच त्यांच्यातील नातं संपुष्टात आलं. २०२४ साली त्यांनी घटस्फोट घेतला. लग्नानंतर दिड वर्षातच मोहसिन आता दुसऱ्यांदा लग्नबंधनात अडकलाय. त्याने दुसरं लग्न करून संसार थाटलाय. मोहसिनने त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक फोटो शेअर केलाय ज्यात त्याच्या हातात एका स्त्रीचा हात आहे. तिने लग्नाची मेहेंदी काढलीये आणि त्या दोघांच्याही बोटात अंगठ्या आहेत. यावरून त्याने आपण दुसरं लग्न केलंय हे सांगितलंय. त्याची पत्नी कोण आहे हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. .उर्मिलाचा एक्स पती काश्मीरमधला आहे. तो मॉडेल आणि अभिनेता देखील होता. त्याचा स्वतःचा बिझनेस आहे. यासगळ्यावर उर्मिलाने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. .स्कार्फ बांधलेल्या बाईने स्वप्नीलला ओळखलं अन् मागून येऊन... 'मुंबई पुणे मुंबई'च्या शूटिंग दरम्यान तुळशीबागेत काय घडलेले? \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.