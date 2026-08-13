'वचन दिले तू मला' मालिकेतून अभिनेत्याची एक्झिट; मिलिंद गवळींनी शेअर केली खास पोस्ट ,म्हणाले- खूप त्रास

Vachan Dile Tu Mala Serial: स्टार प्रवाहवरील लोकप्रिय मालिका 'वचन दिले तू मला' मध्ये नवनवीन ट्विस्ट येत आहेत. या मालिकेत ऊर्जा आणि शौर्य यांची कहाणी दाखवण्यात आली आहे. त्याची जोडी प्रेक्षकांची आवडती आहे. अशातच आता मालिकेतील एका अभिनेत्याने मालिकेचा निरोप घेतलाय. मालिकेत नुकताच विक्रांत शिर्केचा खून झालाय आणि तो ऊर्जाने केलाय. त्यामुळे आता विक्रांतचं पात्र यापुढे मालिकेत दिसणार नाही. त्याने मालिकेचा निरोप घेतलाय. यासाठी अभिनेते मिलिंद गवळी यांनी एक पोस्ट शेअर केलीये. .मिलिंद गवळी यांनी पोस्ट करत लिहिलं, 'ऊर्जानं विक्रांतवर गोळी झाडली. विक्रांत शिर्केचा खून झाला. विक्रांतची सुपारी देऊन हर्षवर्धन जागीरदारनं आपल्या मुलीच्या अपहरणाचा बदला घेतला. ‘वचन दिले तू मला’ मालिकेमध्ये सध्या अनेक गोष्टी घडत आहेत. गोष्टीनं खूप नाट्यमय पद्धतीनं वळण घेतलं आहे. गोष्टीमध्ये खूप ड्रामा चालू आहे आणि असा ड्रामा चालू असला की, एका कलाकाराला खूपच मजा येत असते. मी जी हर्षवर्धन जागीरदार ही भूमिका करतो आहे, ती करायला तर खूपच मजा येतेय. हे सगळं खोटं आहे, ही खोटी गोष्ट आहे हे सगळं माहीत असूनसुद्धा आज मला खूप वाईट वाटतंय. मनाला खूप त्रास होतोय आणि त्याचं कारण म्हणजे यापुढे मालिकेमध्ये विक्रांत शिर्के हे पात्र नसणार आहे.'.त्यांनी पुढे लिहिले, 'विनेश नेनुरकर या अभिनेत्यानं विक्रांत शिर्के हे पात्र खूप छान पद्धतीनं साकारलं. एक प्रेक्षक म्हणून मला आणि माझ्या घरच्यांना या मालिकेतील सगळ्यात आवडणारं पात्र म्हणजे विक्रांत शिर्के. विनेशनं एक नकारात्मक भूमिका उत्कृष्टपणे साकारली. त्याचा प्रत्येक सीन आम्हा सगळ्यांनाच भारावून टाकायचा. विक्रांत हे पात्र छान लिहिलं गेलं होतं आणि विनेशनं ते छान पद्धतीनं साकारलं. माणूस म्हणूनसुद्धा विनेश अतिशय गोड मुलगा आहे. खूप हुशार, ए आय टेक्नॉलॉजीचा मास्टर आहे. खूप गोष्टी असणारा तो उत्तम सहकलाकार आहे. आता पुढे मालिकेत तो आपल्याबरोबर नसणार हा विचार मनाला खूप त्रास देतोय; पण गोष्ट सुरू होते ती कधी ना कधीतरी संपणार असतेच. आज तो चाललाय उद्या आम्हीपण जाणारच आहोत. पण, आम्हाला सगळ्यांनाच त्याची खूप आठवण येईल.'.मिलिंद गवळी यांच्या पोस्टवर विनेशने कमेंट केली आहे. त्याने, “हे वाचून मला खूप छान वाटलं. खूप भरून आलं. तुमच्याकडून मला इतकं प्रेम मिळतंय, यासाठी मी खूप कृतज्ञ आहे. तुम्ही उत्तम व्यक्ती आहात. मलासुद्धा तुमची खूप आठवण येईल. तुम्हाला खूप प्रेम”, असे लिहीत विनेशने त्याच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत..स्टार प्रवाहच्या लोकप्रिय मालिकेचा प्रवास संपला; समोर आला भावुक करणारा अंतिम प्रोमो, कधी दिसणार शेवटचा भाग? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.