'वचन दिले तू मला' नाही, तर 'ही' मालिका झाली दुपारी शिफ्ट; पुन्हा मालिकांच्या वेळा बदलल्या, प्रेक्षक म्हणतात- चाललंय तरी काय ?

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका या प्रेक्षकांच्या आवडत्या आहेत. त्यात गेल्या काही दिवसात काही नवींन मालिकांनी प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. त्यामुळे आता आणखी नव्या मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. मात्र त्यास्तही काही जुन्या मालिका बंद करण्यात येतायत तर काही मालिकांची वेळ बदलण्यात येतेय. आता स्टार प्रवाहने देखील त्याच्या काही मालिकांची वेळ बदललीये. यापूर्वी नव्या मालिकेसाठी 'वचन दिले तू मला' या मालिकेची वेळ बदलण्यात येणार होती. मात्र आता दोन मालिकांच्या वेळेत बदल करण्यात आलाय. .२७ एप्रिल पासून स्टार प्रवाहवर एक नवी मालिका सुरू करण्यात येतेय. 'बाई तुझा आशीर्वाद' ही मालिका दररोज रात्री १० वाजता प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असल्याचं बोललं जातंय. त्यासाठी रात्री १० वाजता प्रक्षेपित होणारी मालिका 'वचन दिले तू मला'ची वेळ बदलण्यात आली होती. ही मालिका दुपारी दाखवण्यात येणार असल्याचं बोललं जात होतं. तर 'नशीबवान' मालिका बंद होणार असल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र आता स्टार प्रवाहने प्रेक्षकांना धक्का दिलाय. 'नशीबवान' ही मालिका बंद होणार आहे. मात्र त्याजागी 'वचन दिले तू मला' ही मालिका लागणार नाहीये. तर 'तुझ्या सोबतीने' या मालिकेची वेलबदलण्यात आलीये. ६. ३० वाजता दाखवण्यात येणारी 'तुझ्या सोबतीने' ही मालिका आता दुपारी २. ३० वाजता दाखवण्यात येणार आहे. .तर 'वचन दिले तू मला' ही मालिका संध्याकाळी ६. ३० ला दाखवण्यात येणार आहे. मात्र स्टार प्रवाहने मालिकांची वेळ बदलल्याने आता प्रेक्षक वाहिनीवर संतापले आहेत. वाहिनी सतत मालिकांच्या वेळा बदलत असल्याने आता प्रेक्षक वैतागले आहेत. असं केल्याने मालिकांना आहे तो टीआरपीदेखील येणार नाही असं म्हणत प्रेक्षकांनी नाराजी व्यक्त केलीये.