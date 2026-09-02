मराठी कलाकारांना हिंदी मालिकांच्या सेटवर कसं वागवलं जातं? ‘वहिनीसाहेब’ फेम अभिनेत्रीने सांगितलं सेटवरचं वातावरण

मराठी मालिकांमधील अनेक कलाकार हे हिंदी मालिकांमध्ये मुख्य भूमिका साकारताना दिसतात, मानसी साळवी, निशिगंधा वाड, पुर्वा गोखले, मुग्धा शाह यांसारख्या अभिनेत्री हिंदी मालिका गाजवतायत. अनेक अभिनेतेदेखील हिंदी मालिकेसाठी प्रयत्न करताना दिसतात. तिथे पैसे चांगले मिळतात हे अनेक कलाकारांनी आधीच सांगितलंय. मात्र आता एका लोकप्रिय मराठी अभिनेत्रीने तिचा हिंदी मालिकेत काम करण्याचा अनुभव सांगितलाय. मराठीपेक्षा हिंदी मालिकेच्या सेटवर मराठी कलाकारांना मानाची वागणूक मिळते असं ती म्हणालीये. .'वहिनीसाहेब' फेम मराठमोळी अभिनेत्री सई रानडे गेली कित्येक वर्ष मराठी इंडस्ट्रीमध्ये काम करतेय. तिने 'रुंजी' मालिकेतही काम केलेलं. 'तारा फ्रॉम सातारा', 'कुलवधू', 'लाडो', 'दिल से दिया वचन' या हिंदी मालिकांमध्येही ती झळकली. सईने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'मराठी आणि हिंदी इंडस्ट्रीमध्ये खूप फरक आहे. मराठीमध्ये कलाकारांना तेवढा रिस्पेक्ट देत नाही. पण, हिंदीमध्ये मात्र कलाकारांना खूप आदराने वागवलं जातं. कारण, त्यांच्यादृष्टीने मराठी कलाकार म्हणजे तुम्हाला उत्तम अभिनय येतो. आणि त्यांच्यासाठी तुम्ही परिपूर्ण पॅकेज असता. नंतर काम सुरू झाल्यावर त्यांना ते कळतच. कारण इतर कलाकारांपेक्षा आपण उजवेच असतो. त्यामुळे आपसुकच त्यांच्या डोळ्यांतही आपल्याला आदर दिसतो.'.ती पुढे म्हणाली, 'आता हिरो आणि हिरोईन यांच्यामध्ये फरक आहे. व्यक्तीनुसार या गोष्टी बदलतात. माझ्यासोबत आत्तापर्यंत तरी असं झालेलं नाही की हिरो आणि हिरोईनला वेगळी वागणूक मिळालीये. मी एक हिंदी सिरीयल केली होती. त्याच्यामध्ये आयुब खान माझ्या पतीच्या रुपात होते. आता त्यांचं कामच इंडस्ट्रीत इतकं आहे की त्यांच्यासोबत मी असताना त्यांनाच जास्त मान सन्मान मिळणार आहे. आणि त्यात काहीच चुकीचं मला वाटत नाही. त्यामुळे हिंदीमध्ये तरी मला अशी वेगळी वागणूक मिळालेली नाही. पण, मराठीमध्ये हे खूप जाणवतं. कधीकधी गोष्टी खूप गृहित धरल्या जातात.' सध्या सई 'आनंदी' या मालिकेत काम करताना दिसतेय. .'तुझ्याकडे तुला मागणे'! स्टार प्रवाहवर येतेय नवी मालिका; झी मराठीवर गाजलेला नायक साकारणार मुख्य भूमिका, प्रोमो व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.