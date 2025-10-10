छातीत दुखल्यासारखं वाटलं... 'नवरी मिळे हिटलरला' बंद होणार ऐकून सुन्न झालेली वल्लरी, म्हणाली- मी रडतच...

छोट्या पडद्यावर अनेक मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येतात. त्यातील काही प्रेक्षकांच्या विस्मरणात जातात तर काही प्रेक्षकांच्या कायम लक्षात राहतात. त्यातलीच एक गाजलेली मालिका म्हणजे झी मराठीची 'नवरी मिळे हिटलरला'. या मालिकेत अभिनेता राकेश बापट, अभिनेत्री वल्लरी विराज यांच्या मुख्य भूमिका होत्या. मालिकेतील वल्लरी म्हणजेच लीला घराघरात लोकप्रिय ठरली. तिच्या चुलबुली स्वभावाने प्रेक्षकांना वेड लावलं. काही महिन्यांपूर्वीच या मालिकेने प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. अवघ्या वर्षभरात ही मालिका बंद झाली. प्रेक्षकांची आवडती असूनही वाहिनीने ही मालिका बंद करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र जेव्हा ही गोष्ट कलाकारांना समजली तेव्हा त्यांना खूप मोठा धक्का बसला होता. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत वल्लरीने तिची काय अवस्था झाली होती याबद्दल सांगितलंय. .२६ मे २०२५ रोजी या मालिकेने प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. मात्र ही मालिका बंद होतेय हे समजताच प्रेक्षक नाराज झाले होते. कारण एजे आणि लीला यांची जोडी प्रेक्षकांची आवडती होती. या मालिकेतील वल्लरी म्हणजेच लीला हिला तिच्या आईच्या वाढदिवशी ही बातमी समजली. त्यामुळे तिला धक्का बसला होता. वल्लरीने 'spill the tea with sartapes' या पॉडकास्टमध्ये हजेरी लावलेली. यात बोलताना तिने घडलेला प्रकार सांगितला. ती म्हणाली, ''त्यादिवशी आईचा बर्थडे होता आणि मला सुट्टी मिळाली होती. तर बाकीचे सगळे शूट करत होते. मी गाडी चालवत होते, तेव्हा आलापिनीने मला फोन केला. तिने विचारलं की, 'आईबाबा पण आहेत का तुझ्याबरोबर?' मी हो म्हटलं... तेव्हा रात्रीचे साडे अकरा-बारा वाजले होते. मग ती म्हणाली की, फोन स्पीकरवर टाक, मला त्यांच्याशी पण बोलायचं आहे.".ती पुढे म्हणाली, ''मी फोन स्पीकरवर टाकून बाबांच्या हातात दिला. ती म्हणाली की- 'शर्मिष्ठा मॅम आल्या होत्या आणि त्यांनी सांगितलं की, आपली सीरियल आता बंद होतेय. वल्लरीच्या आईचा वाढदिवस असल्याने तिला आता सांगू नको असे सगळे सेटवर म्हणत होते, पण मला असं वाटलं की, सेटवर आल्यावर कळण्यापेक्षा ती तुमच्याबरोबर असताना कळू दे. म्हणजे तिला वाईट वाटलं तरी तुम्ही असाल.' त्यावेळी मी सुन्नच झाले होते. एकतर पहिली मालिका असल्याने, ते एक वेगळं प्रेम होतं." .वल्लरीने पुढे सांगितलं, "असं छातीत दुखल्यासारखं काहीतरी वाटत होतं. त्यावेळी तिच्या आईने गाडी थांबवायला सांगितली आणि स्वत: गाडी चालवायला घेतली. मी मागे येऊन बसले, मला खूपच वाईट वाटलं होतं. इतके दिवस तुम्ही शूट करता, तर आयुष्यच त्याभोवती असतं. मग आता काय करायचं उद्यापासून, १५ मे ला शेवटचं शूटिंग होतं तर १६ तारखेपासून काय करायचं असं वाटत होतं. सर्वांनाच खूप त्रास झालेला. माझ्यामुळे माझ्या आई-बाबांनाही खूप त्रास झालेल, कारण मी रडत होते." वल्लरी आणि आलापिनी सोशल मीडियावर सक्रीय असतात. त्या त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओही चाहत्यांसोबत शेअर करतात. आता वल्लरी पुढे कोणत्या मालिकेत दिसणार याची प्रेक्षक वाट पाहत आहेत. .विकी कौशल- कतरिना कैफला मुलगा होणार की मुलगी? सेलिब्रिटी Astrologer ने केली भविष्यवाणी; आधी केलेलं भाकीत खरं ठरलेलं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.