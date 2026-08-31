त्यांना दाखवायचं असतं आम्ही फारच काम करतो... वंदना गुप्तेंचा आस्ताद काळे, स्वप्नील जोशीवर निशाणा? म्हणाल्या- ही आजची मुलं...

लोकप्रिय अभिनेता आस्ताद काळे याने काही महिन्यांपूर्वी चालू नाटकात एका प्रेक्षकाचा फोन वाजल्याने प्रयोग थांबवला होता. त्याने प्रेक्षकाला सुनावलं होतं. तर अभिनेता स्वप्नील जोशी यानेही काही काळापूर्वीच लहान मूल रडत असल्याने प्रयोग थांबवला आणि त्या आईला मुलाला बाहेर घेऊन जायला सांगितलं. अशा प्रकारे चालू नाटक मध्येच थांबवण्यावर अभिनेत्री वंदना गुप्ते यांनी संताप व्यक्त केलाय. हे योग्य नाही असं म्हणत त्यांनी इतरांची कानउघडणी केलीये. .नुकत्याच महाराष्ट्र टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत वंदना गुप्ते म्हणाल्या, 'तुम्ही एकदा स्टेजवर आलात की ३ तास प्रोफेशनली फक्त नाटक केलं पाहिजे. नाटक चालू असताना जर कुठेही फोन वाजला ना, तर मी कधीही थांबत नाही. पण ही आजची मुलं थांबतात. त्यांना दर्शवतात... नका ना! मग तुम्ही कसे इन्व्हॉल्व होणार. एकदा का ३ तासांच्या प्रोफेशनलिझममध्ये तुमचा सहभाग दिसला नाही, तर तुमचं नाटकाकडे लक्ष नाहीये. इतक्या छोट्या छोट्या व्यतयांमुळे जर तुम्ही डिस्टर्ब व्हायला लागलात, साधी फोनची बेल वाजली तर असं कसं चालेल?'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'चारचौघी नाटकात माझा २० मिनिटांचा मोनोलॉग होता. तर या २० मिनिटांत मी डोअरकीपरला सुचला दिल्या होत्या की, प्लीज या २० मिनिटांत कोणीही दरवाजा उघडून आत जायचं नाही आणि बाहेर यायचं नाही. ते तुमचं काम आहे आणि सगळे ते पाळायचे. कारण तो संवाद एकटीने बोलायचा होता. इथे संवाद चालू आहे, एकमेकांचं चालूये तर होऊदे ना, वाजूदे ना फोन! प्रत्येकवेळी त्यांना आठवण करुन द्यायची गरज नाही. त्यांना सुद्धा त्रास होतो, आपल्या हातून चूक झाली. पण ते तुम्ही तिथे नका ना दाखवून देऊ.'.वंदना पुढे म्हणाल्या, ' त्यामुळे असं कोणी थांबलं ना की मला राग येतो. पण मी बोलत नाही. मुलांना थोडी त्याची जाणीव पाहिजे की, आपण तीन तास तिकडे दुर्लक्ष करायचं. पुढे जा. बोला. पण मला असं वाटतं की, त्यांना दाखवायचं असतं की, आपण फारच काम करतोय आणि आम्ही फार डिस्टर्ब झालोय. असं नसतं ते! तुम्ही जर फोकस केलंत तर होऊ शकतं ते. पण नाटकाबाहेरचा विचार तुमच्या डोक्यात येता कामा नये.'.स्टार प्रवाहवर नागीण बनली आणि माझं स्वप्न पूर्ण झालं! असं का म्हणाली 'मी कात टाकली'ची अभिनेत्री? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.