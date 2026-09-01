याला म्हणतात हिशोब चुकता! अमराठी रिक्षावाल्याने शिवी दिली, वंदना गुप्तेंनी बाहुबलीसारखी थेट रिक्षाच पलटी केली

मराठमोळ्या अभिनेत्री वंदना गुप्ते यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. 'पछाडलेला' चित्रपट असो किंवा आताच 'कुटुंब कीर्तन' नाटक असो वंदना या आपलं बेस्ट देताना दिसतात. त्यांच्या कामाव्यतिरिक्त त्या त्यांच्या बिनधास्त वागण्यासाठी आणि बोलण्यासाठी ओळखल्या जातात. अशातच आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सध्या सुरू असलेल्या अमराठी रिक्षाचालकांच्या वादाबद्दल मत व्यक्त केलं. सोबतच त्यांच्यासोबत घडलेला एक किस्सा देखील सांगितला. .वंदना यांनी नुकतीच महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'रिक्षावाले फार भेधरकारक लोक आहेत. मला वाटतं की आता सध्या आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जी भाषेवरून मोहिम चालू आहे ती बरोबर आहे कारण त्यांना ताळ्यावर आणलंच पाहिजे. मी टॅक्सीवाल्यांसारखी गाडी चालवते. तशी चालवली नाही तर तुम्ही एकदम धिम्या गतीने चालवत बसाल. मुंबईत अशी गाडी चालवून फायदा नाही हे मी आधीच शिकले आहे. एकदा मी प्रयोग करून येत होते. त्याच रात्री मला अमेरिकेला दौऱ्याला जायचं होतं. शिवाजी मंदिरचा प्रयोग करून रात्री दीड वाजता आम्हाला एअरपोर्टसाठी जायचं होतं.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'मी गाडी घेऊन निघाली, माझ्यासोबत सुधीर बर्वे होते. रस्त्यात एका रिक्षावाल्याला मी ओव्हरटेक करून पुढे गेले. त्याला या गोष्टीचा इतका राग आला की त्याने मला अर्वाच्च भाषेत शिव्या द्यायला सुरुवात केली. ते मी ऐकलंच... त्यावेळी एसी गाड्या नसल्यामुळे खिडक्या उघड्या असायच्या. मी ते ऐकलं आणि सांताक्रुझ पोलीस स्टेशनच्या समोर असलेल्या डिव्हायडरच्या इथे मी मुद्दामून त्याच्या आडवी गाडी घातली. त्याला दुसरीकडे गाडी घालता येत नव्हते ते बघून मी गाडीतून खाली उतरले.'.वंदना म्हणाल्या, 'मी त्याला विचारलं तू मला काय म्हणालास? तर तो मला उर्मठा सारखंच म्हणाला मैंने क्या बोला! मग मी त्याच्या मागे बसलेल्या पॅसेंजरला विचारलं हा काय बोललं ते तुम्ही ऐकलात का? तर ते म्हणाले हो आम्ही ऐकलं खूप चुकीचं बोलला तो. मग मी त्याला ती शिवी बोलून दाखवली आणि म्हटलं हे तू असं का म्हणालास? तर तो मला बोलला की तुम कैसे गई मेरे गाडी के सामने से! मग मी त्याला त्याच्या रिक्षातून खाली उतरवलं आणि त्या पॅसेंजरला पण म्हणाले की तुम्हाला तुमचा जीव प्यारा असेल तर तुम्ही पण खाली उतरा.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'खरं तर आमच्या बिल्डिंगच्या खाली रिक्षामध्ये ऑईलींग करतात ते दुकान आहे. त्यामुळे मी ते पाहत असल्याने रिक्षा तिरपी कशी करतात हे मला ठाऊक आहे. मग मी तशीच रिक्षा तिरपी खालून खाली अलगद पाडली. रिक्षावाला बघत बसला आणि मला मागून बोलत होता की ये आप क्या कर रहे हो! त्याच्यासमोरच मी माझे हात झटकले आणि पुढे गेले कारण मला पोलीस स्टेशनमध्ये वगैरे जायला वेळ नव्हता कारण माझी फ्लाईट होती. तेव्हा संध्याकाळचे साडेसात आठ वाजले होते. शिवाजी मंदिर होऊन प्रयोग संपून मी माझ्या घरी जात होते. त्यामुळे तिथल्या तिथे मी त्याला उत्तर दिलं होतं.'.मुलगा असून रडतोस? असं म्हणणं चुकीचं; करीना कपूरने सांगितलं ती मुलांना कशी वाढवतेय, म्हणते, 'माझ्या मुलाला रडू आलं तर... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.