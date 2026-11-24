'वादळवाट', 'नांदा सौख्य भरे', 'पाहिले न मी तुला', 'नकटीच्या लग्नाला यायचं हा', 'गठबंधन', 'नवा गडी नवा राज्य' या मालिकांमधून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणाऱ्या अभिनेत्री वर्षा दांदळे यांची वच्छी फार गाजली होती. त्या भूमिकेने त्यांना प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिलेली. मात्र करिअरच्या सुरुवातीला त्यांनी अनेक छोटी छोटी कामं केली. त्या कामांदरम्यान त्यांना वाईट अनुभवही आला होता. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी 'चाचा चौधरी' मालिकेत काम केलेलं. त्या मालिकेदरम्यान त्यांना कटू अनुभव आला होता. .राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत वर्षा म्हणाल्या, 'मॉब आर्टिस्ट म्हणून मी चाचा चौधरीमध्ये काम केलेलं. पण त्यांनी तिथे मला बाहेरच बसवलं होतं. माझ्यासाठी मेकअप रुम नव्हती. त्याच्या आदल्या दिवशी मला सह्याद्रा वाहिनीवर फिर्याद म्हणून एक मालिका यायची त्यात एका दिवसासाठी काम मिळालेलं. तिथे मी अगदी गाजवून आलेले. त्या मालिकेत मला मुलाचा खून झालेल्या आईची व्यथा पोलीस स्टेशनमध्ये मांडणाऱ्या महिलेचा रोल करायचा होता. मला असले रोल मिळाले की मी एकदम दणाणून सोडते. मी तिथे खूप रडून वगैरे हैदोस घातलेला. ते पाहून माझ्यासाठी सेटवर टाळ्या वाजवल्या होत्या.' .त्या पुढे म्हणाल्या, 'ती सगळी डोक्यात हवा घेऊन मी दुसऱ्या दिवशी चाचा चौधरीच्या सेटवर मॉब आर्टिस्टचं काम करायला गेले. तिथे गेल्यावर पहिल्यांदा मला बाहेरच बसवलं होतं. मग मी तिथल्या एकाला विचारलं की अरे मला साडी चेंज करायची आहे तर जागा सांग ना. मग त्या व्यक्तीने मला एका रुमकडे पाठवलं. मी तिथे साडी चेंज करत होते तर तिथे दरवाजावर टकटक आवाज आला. मी त्यांना आवाज देऊन सांगितलं की मी चेंज करत आहे. तरीही परत टकटक आवाज आला. असं परत झाल्यावर आपला आवाज चढतो, शिवाय आदल्या दिवशीची हवा पण होतीच डोक्यात, त्यामुळे मी जोरात चेंजिंग असं बोलले.'.साडी चेंज केल्यानंतर मी दार उघडलं. तिथे त्या चाचा चौधरीच्या बायकोचा रोल करणारी मोठी अभिनेत्री उभी होती. तिचे डोळे मोठे होते त्यात ती माझ्याकडे रागाने पाहत होती. ती असं का पाहतेय मला कळलंच नाही. तिला राग का आला हे मला कळत नव्हतं. खरतरं ती तिची पर्सनल रुम होती. पण मला ते माहीत नव्हतं. मला वाटलेलं की ती रुम सगळ्याच बायकांना चेंज करायला देतात. मग दिवसभर मला त्यांनी मॉब म्हणून पण उभं केलं नाही. त्यांनी मला दिवसभर झाडाखाली बसून ठेवलं. मी वाट पाहत राहिले की माझा रोल कधी येईल. , प्रोडक्शनवाले मला कधी बोलावायला येतील. तरी मी त्यांना मध्ये मध्ये विचारत होते त्यावर ते आयेगा आयेगा एवढंच म्हणायचे. .वर्षा पुढे म्हणाल्या, 'शेवटी रात्री 9 वाजता पॅकअपचा आवाज आला. मी त्यांना विचारलं- हे काय माझा सीन शूट नाही केला. तर ते बोलले पॅकअप झालंय हे घ्या तुमचे पैसे. त्यावेळी कॅशमध्ये पैसे मिळायचे. ते मी घेऊन आले. त्यादिवशी माझ्यासोबत काय घडलं हे मला कळलंच नव्हतं. पुढे जेव्हा हळहळू मी एक चांगली अभिनेत्री झाले. किंवा मला लोक चांगले ओळखू लागले, तेव्हा मला समजलं की एखाद्याच्या पर्सनल मेकअप रुममध्ये आपण कोणाच्या तरी साडी नेसत होतो. त्यात आपण मोठ्याने ओरडलो चेंजिंग. तेव्हाच त्या बाईचा ईगो हर्ट झाला असणार.' .झालं बाबा एकदाचं लग्न! संतोष जुवेकरने पूर्ण केली लग्नाची इच्छा; गुड न्यूज देत म्हणाला- जे मला विचारत होते त्यांच्यासाठी...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.