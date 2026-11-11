शो ऑफ करायला गेला आणि तोंडावर पडला... वर्षा उसगावकर यांनी सांगितलं अक्षय कुमारचा तो किस्सा; म्हणाल्या- त्याला वाटत होतं...

अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर यांनी आपल्या अभिनय कारकिर्दीत अनेक हिंदी चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. ऋषी कपूर, अक्षय कुमार आणि मिथुन चक्रवर्ती यांसारख्या दिग्गज कलाकारांसोबत त्यांनी स्क्रीन शेअर केली आहे. नुकत्याच एका मुलाखतीत वर्षा उसगांवकर यांनी अक्षय कुमारसोबत काम करतानाचा एक खास किस्सा सांगितला. २००४ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘हत्या’ चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान घडलेला हा प्रसंग आहे. विशेष म्हणजे, आपल्या फिटनेस आणि शिस्तीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अक्षय कुमारची त्यावेळी चांगलीच फजिती झाली होती!.‘एबीपी माझा’ला दिलेल्या मुलाखतीत वर्षा म्हणाल्या, 'अक्षय कुमार पहिल्यापासून फार जास्त हेल्थ कॉन्शियस होता. त्याचं आरोग्याकडे विशेष लक्ष असायचं. तो नेहमी व्यायाम करायचा. सेटवर त्याच्यासाठी एक ताकाचा मोठा ग्लास आणि दुसरा पाण्याचा मोठा ग्लास असे दोन मोठे ग्लास भरून ठेवलेले असायचे. आम्ही त्यावेळी दिल्लीत शूट करत होतो आणि त्याला दररोज घरून डबा यायचा. त्याचे मामा वगैरे सगळेजण दिल्लीत राहणारे होते. तो अजिबात मिरची, तिखट पदार्थ खात नाही. त्याच्या डब्यात साधं वरण असायचं, गाजर हलवा असायचा. त्यात पंजाबी असल्याने तो भरपूर फूडी होता. त्याचा डबाही तो नेहमी माझ्याबरोबर शेअर करायचा.'.त्या पुढे म्हणाल्या, “आम्हा दोघांचं एक गाणं होतं ‘खबर छप जाएगी कल के अखबार में, के घायल हुआ एक लडका एक लडकी प्यार मैं!’ त्या गाण्यात त्याला जवळपास पहिल्या माळ्यावरून खाली उडी मारायची होती…त्याचे ६ ते ७ रिटेक्स झाले. प्रत्येकवेळा त्याने स्वत: ती उडी मारली होती. तेव्हा अक्षय मला सांगत होता, ‘बघ मी किती फिट आहे…मला काहीच होत नाही. कधी सर्दी वगैरेही होत नाही. तापही येत नाही…मला काहीच होत नाही’, त्यानंतर दुसऱ्या काय तिसऱ्या दिवशी तो सेटवर आलाच नव्हता. तो असा आजारी पडला होता…त्याला थंडी वाजून ताप आला होता. त्याने त्या गाण्याच्या शूटिंगदरम्यान खूप शो-ऑफ केला आणि सगळं भारी पडलं. आता कदाचित त्याला या गोष्टी आठवतही नसतील. पण, मला खूप चांगलं आठवतंय.”.“बरं अक्षय एवढा आजारी आहे ही गोष्ट मला खरंच माहिती नव्हती. मी निर्मात्यांना विचारलं होतं, ‘काय अक्षय कुठेय?’ तेव्हा मला निर्माते म्हणाले, ‘त्याला प्रचंड ताप भरलाय’ त्यानंतर अक्षय जेव्हा सेटवर आला तेव्हा मान खाली घालून बसला होता. मी त्यावेळी त्याला म्हणाले, ‘काय रे अक्षय..सर्दी, ताप तुला कधी येतच नाही ना…’ हे ऐकून मग मला, ‘चूप यार…चूप यार, मला त्रास देऊ नकोस’ असं म्हणत होता.”.सई ताम्हणकर चवीने खाते दुधातलं पिठलं; कसं बनवतात ठाऊक आहे का? तिनेच सांगितली रेसिपी, खास टीपदेखील दिली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.