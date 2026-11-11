मराठीतल्या पहिल्या सुपरहिट अभिनेत्री तरीही वर्षा उसगावकर यांच्या मनात आहे 'ही' खंत; म्हणाल्या- मी चुकले...

मराठमोळ्या अभिनेत्री वर्षा उसगावकर यांनी आपल्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांना भुरळ घातली. त्यांनी आपल्या मेहनतीच्या जोरावर एक काळ गाजवला. तेव्हाचे प्रत्येक दिग्दर्शक आपल्या मराठी चित्रपटात वर्षा यांना घेण्यासाठी धडपडत होते. त्या मराठीतल्या सुपरस्टार होत्या. 'गंमत जंमत', 'भुताचा भाऊ', 'आमच्यासारखे आम्हीच', 'हमाल दे धमाल' अशा कित्येक सिनेमात त्यांनी स्वतःची जादू दाखवली. मात्र इतक्या लोकप्रिय होऊनही नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातली एक खंत बोलून दाखवलीये. .वर्षा यांनी नुकतीच एबीपी माझाला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'मला असं वाटतं की हिंदीत मी खूप जास्त चित्रपट करू शकले असते. करायला पाहिजे होते आणि ते मी काही व्यावसायिक चुका केल्यामुळे करू शकले नाही. त्याची खंत नक्कीच आहे. लाल दुपट्टा मलमल का हा गुलशन कुमार यांचा चित्रपट होता. रवींद्र पीपट त्याचे दिग्दर्शक होते. ते स्वत: मला भेटायला आले हमाल ते धमालचं शूटिंग करत होते मी तेव्हा. ते म्हणाले की एका काश्मिरी मुलीची भूमिका आहे. तू मला त्यासाठी योग्य वाटते. आम्हाला घाऱ्या डोळ्यांची, काश्मिरी दिसणारी मुलगी पाहिजे. त्यांनी माझ्या एक की दीड महिन्यांच्या तारखा मागितल्या होत्या. मला ते ऐकून खूप आनंद झाला होता. नाही म्हणण्याचं काही कारणच नव्हतं. फक्त काय झालं की किशोर मिस्कीन नावाचे एक निर्माते आहेत मराठीत त्यांनी मला सलग तीन चित्रपटांसाठी करारबद्ध केलं होतं.'.'सलग माझ्या तारखा त्यांच्याकडे होत्या. तर मी त्यांना म्हटलं की पीपटजी पुढच्या दोन-तीन महिन्यांच्या तारखा बुक आहेत. पण ते म्हणाले तुला जुळवून घ्यावच लागेल. तू तुझ्या निर्मात्यांशी बोल. मी हवं तर १५ दिवस थांबतो पण बाकी आम्ही वेळापत्रक बदलणार नाही. मी त्यांना मग सरळ मला त्यांच्याशी बोलता येणार नाही असं म्हणत नाही म्हणाले. तरी ते मी थांबतो १५ दिवस असंही म्हणाले होते. तर ही माझी पहिली चूक. कारण लाल दुपट्टा मलमल का चित्रपट ब्लॉकबस्टर ठरला. त्याचा मला खूप त्रास झाला की मी तिथे असले असते. तर ती संधी मी घालवली. ते एक झालं त्यानंतर त्रिनेत्र एक चित्रपट होता. त्यात मिथून चक्रवर्तींनी स्वत: माझं नाव सुचवलं. कारण त्यांच्याबरोबर मी शिकारी नावाचा द्विभाषिक चित्रपट केला होता. हिंदी आणि रशियनमध्ये होता तो.'.'हेरी बवेजा नावाचे मोठे दिग्दर्शक होते. तर त्यात मला थोडी हॉट अशी भूमिका होती. त्यात एक मॅनिकिन असते. तिथे मिथुन तिच्याजागी नायिकेला बघतो. त्या मॅनिकिनचे थोडे बोल्ड कपडे असतात. तिथे तो त्या नायिकेला बघतो. तर त्या एका सीनसाठी मी नाही म्हणाले. मी म्हटलं की नाही मला हा चित्रपट नाही करायचा आहे. तर ते म्हणाले की वर्षा तुझी शरीरयष्टी खूप छान आहे, तुला काय समस्या आहे. मी म्हटलं मला जरा संकोचित वाटतंय करायला. त्यानंतर तीही संधी गेली. त्रिनेत्र चित्रपटही खूप हिट ठरला. त्यात नंतर शिल्पा शिरोडकर झळकली.' .त्या शेवटी म्हणाल्या, 'असे अजून बरेच चित्रपट आहेत. ज्यांची नावं मला आठवत नाही. पण हे जे दिग्दर्शक होते त्यांना मी ओळखूच शकले नाही. त्या गांधारीने डोळ्यांवर जशी पट्टी लावली होती तशी मी लावली होती की काय आणि मुख्य म्हणजे असं झालं की माझे जे मॅनेजर होते हिंदीतले त्यांनी मला बरेच मल्टीस्टारकास्ट चित्रपट करायला लावले. जे मला करायचे नव्हते. कारण त्या गर्दीत तुम्ही हरवता आणि तसं झालं बऱ्यापैकी ते गुण असूनही. म्हणजे नृत्य चांगलं असावं लागतं हिंदी चित्रपटातील नायिकेसाठी, व्यक्तीमत्तव चांगलं असावं लागतं. म्हणजे नाक, डोळे चांगलं असूनही मी या सगळ्याचा विचार करायला पाहिजे होता तो मी नाही केला.' .दादा कोंडके आणि तुमच्यात नेमकं काय बिनसलेलं? इतक्या वर्षांनी अशोक सराफ बोललेच, म्हणाले- दादा इतके बदलले की... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.