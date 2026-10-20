मरेपर्यंत त्याची ती इच्छा अपूर्णच राहिली... वर्षा उसगावकर यांनी सांगितली लक्ष्मीकांत बेर्डे यांची माहीत नसलेली गोष्ट

मराठी सिनेसृष्टीला लाभलेला अद्भुत तारा म्हणजे लक्ष्मीकांत बेर्डे. त्यांना प्रेक्षक विनोदी अभिनेते म्हणून ओळखायचे मात्र त्यांनी अनेक चित्रपटात गंभीर भूमिका केल्या ज्यांची फारशी दखल घेतली गेली नाही. लक्ष्मीकांत आणि यांनी अनेक दिग्गड कलाकारांसोबत काम केलं. मात्र त्यांच्या मनातली एक गोष्ट कायम अपूर्णच राहिली. त्यांच्या मृत्यूनंतरही त्यांची ती इच्छा पूर्ण झालीच नाही. मराठमोळ्या अभिनेत्री वर्षा उसगावकर यांनी लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्यासोबत अनेक चित्रपट केले. त्यांच्यात खूप चांगली मैत्री होती. एका मुलाखतीत वर्षा यांनी लक्ष्मीकांत यांच्याबद्दलची एक खंत बोलून दाखवली होती जी त्यांना कायमची सलत राहिली. .वर्षा उसगावकर यांनी लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या मनातली आतापर्यंत न माहीत असलेली खंत सांगितली. मुलाखतीत त्या म्हणाल्या, 'आज लक्ष्या असता तर तो एका वेगळ्या पद्धतीने चमकला असता असे मला वाटते. त्याचे अकाली निधन झाले असे मी म्हणेन. लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्यासोबत मी 'एक होता विदूषक' हा चित्रपट केला होता. त्याआधी लक्ष्मीकांत बेर्डे म्हणजे कॉमेडी, कॉमेडी आणि फक्त कॉमेडी असे समजले जायचे. लक्ष्याला तीच खंत होती की माझा एक वेगळा पैलू प्रेक्षकांना दिसला पाहिजे. जेव्हा दिग्दर्शक जब्बार पटेल यांनी लक्ष्मीकांतला हा चित्रपट दिला, तेव्हा त्याने लगेच मला फोन केला. तो म्हणाला की, या चित्रपटात मला तू हवी आहेस. तू हा चित्रपट कर. कदाचित तुला मानधन कमी देतील. हा चित्रपट स्त्रीप्रधान नसेल, पण तू हा चित्रपट करावा अशी माझी इच्छा आहे.' .त्या पुढे म्हणाल्या, 'लक्ष्याने ज्या पद्धतीने त्यात काम केलंय, ते मला खूप 'टचिंग' वाटलं. त्याचे सीन नसले तरी तो तिथे हजर असायचा. एक वेगळा लक्ष्या मला तिथे दिसला. त्या चित्रपटासाठी लक्ष्मीकांत बेर्डेंना पुरस्कार मिळायलाच हवा होता. मला असं वाटलं की त्याने अवॉर्ड विनिंग परफॉर्मन्स केला होता. पण त्या वर्षीचा पुरस्कार त्याला मिळाला नाही. त्याला खूप वाईट वाटले. त्याला कायम ती खंत वाटत राहिली की, या चित्रपटासाठी मला अवॉर्ड मिळायला पाहिजे होता. ते जर त्याला मिळाले असते, तर त्याच्या अभिनयाला एक वेगळा पैलू पडला असता. त्याच्या त्या विनोदी अभिनेत्याच्या चौकटीतून तो बाहेर आला असता.' आजही वर्षा यांना वाटतं की तो पुरस्कार त्यांना मिळायला हवा होता. .मशरूम अन् भोपळ्याची ही रेसिपी खाल्लीये कधी? ऐश्वर्या नारकरांनी शेअर केला व्हिडीओ, नेटकऱ्यांना आठवले सह्याद्री वाहिनीचे दिवस .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.