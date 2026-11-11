'शिट्ट्या सोडाच, लोकांनी माझ्यावर दगड मारले'; वर्षा उसगांवकरांनी सांगितला आयुष्यातील भयानक प्रसंग

मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर यांनी त्यांच्या आयुष्यातील एक धक्कादायक अनुभव नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सांगितला. औरंगाबादमध्ये नाट्यशास्त्राचं शिक्षण घेत असताना केवळ स्कर्ट घातल्यामुळे त्यांना काही लोकांच्या त्रासाला सामोरं जावं लागलं होतं. या प्रसंगाची आठवण सांगताना त्यांनी त्या काळातील कटू अनुभव उलगडला..गोव्यात जन्मलेल्या वर्षा उसगांवकर यांनी कॉमर्सची पदवी घेतल्यानंतर अभिनय क्षेत्रात करिअर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी त्यांनी औरंगाबादमध्ये दोन वर्षं नाट्यशास्त्राचं शिक्षण घेतलं. पुढे मुंबईत व्यावसायिक रंगभूमीवर त्यांनी अभिनयाला सुरुवात केली. 'ब्रह्मचारी' हे त्यांच्या सुरुवातीच्या काळातील गाजलेल्या नाटकांपैकी एक होतं. या नाटकात वर्षा यांनी बिकिनीसारखा दिसणारा शॉर्ट ड्रेस परिधान केला होता. पहिल्यांदाच तो ड्रेस घालून रंगमंचावर गेल्यानंतर प्रेक्षकांकडून शिट्ट्या वाजवण्यात आल्या. या अनपेक्षित प्रतिक्रियेमुळे त्या प्रचंड घाबरल्या होत्या. .तो प्रसंग आठवताना त्या म्हणाल्या, "जेव्हा मी तो शॉर्ट ड्रेस घालून पहिल्यांदा स्टेजवर गेले तेव्हा कोणीतरी जोरात शिट्टी वाजवली आणि माझ्या काळजाचा ठोकाच चुकला." मात्र, औरंगाबादमध्ये शिक्षण घेत असतानाचा आणखी एक अनुभव त्यांच्यासाठी अधिक धक्कादायक ठरला. सितार शिकण्यासाठी जाताना त्या गुडघ्यापर्यंत लांबीचा स्कर्ट घालत असत. त्यांचा हा पेहराव काही लोकांना खटकला आणि त्यांनी वर्षा यांच्या पायांवर दगड मारण्यास सुरुवात केली. .या प्रसंगाबद्दल सांगताना वर्षा म्हणाल्या, "मला स्कर्ट घालायला आवडायचं. तो मिनी स्कर्टसुद्धा नव्हता, गुडघ्यापर्यंत असायचा. त्यामुळे माझ्यासाठी तो कल्चरल शॉक होता. शिट्ट्या सोडाच, माझ्यावर त्यांनी दगड मारले." एबीपीला दिलेल्या मुलाखतीत वर्षा उसगांवकर यांनी हा अनुभव सांगितला. केवळ गुडघ्यापर्यंतचा स्कर्ट घातल्यामुळे त्यांना अशा प्रकारच्या त्रासाला सामोरं जावं लागलं होतं. .दादा कोंडके आणि तुमच्यात नेमकं काय बिनसलेलं? इतक्या वर्षांनी अशोक सराफ बोललेच, म्हणाले- दादा इतके बदलले की... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.