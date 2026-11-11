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'शिट्ट्या सोडाच, लोकांनी माझ्यावर दगड मारले'; वर्षा उसगांवकरांनी सांगितला आयुष्यातील भयानक प्रसंग

Varsha Usgaonkar Shocking Experience In Aurangabad: वर्षा उसगावकर यांनी त्यांच्या आयुष्यातील धक्कादायक प्रसंग सांगितलाय जेव्हा लोकांनी त्यांच्यावर दगड मारले होते.
varsha usgaonkar

varsha usgaonkar

esakal

Payal Naik
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मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर यांनी त्यांच्या आयुष्यातील एक धक्कादायक अनुभव नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सांगितला. औरंगाबादमध्ये नाट्यशास्त्राचं शिक्षण घेत असताना केवळ स्कर्ट घातल्यामुळे त्यांना काही लोकांच्या त्रासाला सामोरं जावं लागलं होतं. या प्रसंगाची आठवण सांगताना त्यांनी त्या काळातील कटू अनुभव उलगडला.

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