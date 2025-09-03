‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’च्या ‘बिजुरिया’ गाण्यावर प्रेक्षकांची नाराजी

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी या चित्रपटातील हे गाणं प्रेक्षकांसमोर आले असून, वरुण धवन आणि जान्हवी कपूरची केमिस्ट्री यात झळकते.तनिष्क बागची आणि रवी पवार यांनी संगीत दिलं आहे; सोनू निगम आणि असीस कौर यांनी गाणं गायलं आहे.गाण्यात आवाज देऊनही सोनू निगम स्क्रीनवर दिसले नाहीत, यामुळे चाहत्यांनी सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त केली..Bollywood News : बॉलिवूडचा नवा डान्स नंबर ‘बिजुरिया’ अखेर प्रेक्षकांसमोर आला असून, या गाण्यामुळे जुन्या आठवणींना नवी झळाळी मिळाली आहे. ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ या चित्रपटातील या गाण्यात वरुण धवन आणि जान्हवी कपूर यांची केमिस्ट्री रंगली आहे. पियूष भगत आणि शाझिया सामजी यांच्या कोरिओग्राफीमुळे गाण्यात विजेसारखी ऊर्जा जाणवते. तनिष्क बागची आणि रवी पवार यांनी संगीतबद्ध केलेल्या या गाण्याला सोनू निगम आणि असीस कौर यांनी आवाज दिला आहे. .प्रेक्षकांना एक गोष्ट सर्वात जास्त खटकलेली आहे. गाण्याला आपला आवाज देणारे सोनू निगम स्क्रीनवर कुठेच दिसत नाहीत. सोशल मीडियावर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. .एकाने लिहिले, “सोनू निगमचा कॅमिओ पाहायला हवा होता, गाणं भारी आहे पण स्क्रीनवर त्याचा चेहरा नसल्यामुळे अपूर्ण वाटतं.” दुसऱ्याने टोमणा मारत लिहिले, “वरुण-जान्हवी थिरकले, पण सोनू आला असता तर गाणं वेगळ्या लेव्हलवर गेलं असतं.” .सोशल मीडियावर काहींनी तर जुन्या आठवणीही शेअर केल्या आहेत. “लहानपणी काकांसोबत या गाण्यावर नाचायचो. आज पुन्हा ते दिवस आठवले,” अशी एक कमेंट वाचायला मिळाली. तर दुसऱ्याने लिहिलं, “५२ वर्षांचा सोनू निगम अजूनही हृदय जिंकतोय, खरा लिजेंड त्यालाच म्हणतात.” पण काहींनी टोमणे मारले, “आवाज दिला, पण स्क्रीनवर गायब… हे कसलं रिमिक्स?”.शशांक खेतान दिग्दर्शित ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ या चित्रपटात वरुण धवन आणि जान्हवी कपूर प्रमुख भूमिकेत असून, रोहित सराफ आणि सान्या मल्होत्रादेखील झळकणार आहेत. जुन्या प्रेमाची पुन्हा पेटलेली ठिणगी, गोंधळातील गंमत आणि नव्या नात्याचा प्रवास या कथेत दाखवला जाणार आहे. हा चित्रपट २ ऑक्टोबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे..FAQ's : 1. ‘बिजुरिया’ गाणं कोणत्या चित्रपटात आहे?हे गाणं सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी या चित्रपटात आहे.2. या गाण्यात कोणते कलाकार झळकतात?वरुण धवन आणि जान्हवी कपूर यांची जोडी गाण्यात दिसते.3. ‘बिजुरिया’चे संगीतकार कोण आहेत?तनिष्क बागची आणि रवी पवार.4. गाण्याला आवाज कोणी दिला आहे?सोनू निगम आणि असीस कौर यांनी.5. प्रेक्षक नाराज का झाले?कारण गाणं सोनू निगम यांनी गायलं असूनही ते स्क्रीनवर दिसले नाहीत..गुलशन कुमार विनवणी करत राहिले पण गँगस्टर्सनी जीव घेतलाच; 'या' संगीतकाराच्या ईर्ष्येने कुटूंब उद्ध्वस्त !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.