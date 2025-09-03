Premier

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’च्या ‘बिजुरिया’ गाण्यावर प्रेक्षकांची नाराजी

Audience Angry On Bijuria Song : सनी संस्कारी की तुलसी कुमारीच्या बिजुरिया गाण्यावर प्रेक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. काय आहे यामागील कारण जाणून घेऊया.
Audience Angry On Bijuria Song
Audience Angry On Bijuria Song
Santosh Bhingarde
Updated on
Summary

  1. सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी या चित्रपटातील हे गाणं प्रेक्षकांसमोर आले असून, वरुण धवन आणि जान्हवी कपूरची केमिस्ट्री यात झळकते.

  2. तनिष्क बागची आणि रवी पवार यांनी संगीत दिलं आहे; सोनू निगम आणि असीस कौर यांनी गाणं गायलं आहे.

  3. गाण्यात आवाज देऊनही सोनू निगम स्क्रीनवर दिसले नाहीत, यामुळे चाहत्यांनी सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त केली.

Loading content, please wait...
varun dhawan
Entertainment news
Entertainment Field
bollywood movie

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com