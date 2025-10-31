Dharmendra Hospitalised: ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र इस्पितळात दाखल; अचानक तब्येत बिघडल्याने चाहते चिंतेत

ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेते धर्मेंद्र यांना नुकतंच रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. ही बातमी समोर येताच चाहत्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. ३१ ऑक्टोबर रोजी अचानक तब्येत बिघडल्याने त्यांना ब्रीज कँडी इस्पितळात दाखल करण्यात आलं आहे. मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काळजीचं कोणतंही कारण नाही. त्यांची प्रकृती आता स्थिर आहे. वयाचा विचार करून, केवळ खबरदारी म्हणून त्यांना तपासणीसाठी त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर असून, लवकरच त्यांना डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यता आहे. इस्पितळात नेण्यापूर्वी धर्मेंद्र हे त्यांच्या आगामी प्रोजेक्ट्सच्या प्रमोशनमध्ये सहभागी झाले होते..धर्मेंद्र लवकरच दिग्दर्शक श्रीराम राघवन यांच्या 'इक्कीस' या चित्रपटात दिसणार आहेत. या चित्रपटात ते अगस्त्य नंदाच्या आजोबांची भूमिका साकारत आहेत. 'इक्कीस' ची कथा १९७१ च्या भारत-पाक युद्धात अतुलनीय शौर्य दाखवून मरणोत्तर परमवीर चक्राने सन्मानित झालेले अरुण खेत्रपाल यांच्या जीवनावर आधारित आहे. अगस्त्य नंदा हा चित्रपटात अरुण खेत्रपाल यांची भूमिका साकारणार असून, हा चित्रपट डिसेंबरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण भूमिकेमुळे 'ही-मॅन' पुन्हा एकदा चर्चेत आहेत..७० आणि ८० च्या दशकात हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अव्वल अभिनेत्यांमध्ये गणले जाणारे धर्मेंद्र आजही चित्रपटसृष्टीत तेवढ्याच उत्साहाने काम करताना दिसतायत. 'ही-मॅन' म्हणून ओळखले जाणारे धर्मेंद्र सोशल मीडियावरही आपल्या चाहत्यांशी नियमितपणे जोडलेले राहतात. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले आहेत. नियमित तपासणीसाठी रुग्णालयात दाखल असले तरी त्यांच्या वयाचा विचार करता चाहते चिंतेत आहेत. .लग्नाच्या शुटिंगनंतर 'वीण ही दोघांतली तुटेना' मालिका सोडणार तेजश्री प्रधान? व्हिडिओ शेअर करत दिली अपडेट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.