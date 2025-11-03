Premier

DAYA DONGRE DIED: एका युगाचा अंत! ज्येष्ठ अभिनेत्री दया डोंगरे यांचं निधन; प्रेक्षकांची खट्याळ सासू हरपली

VETERAN ACTRESS DAYA DOGRE DEATH: लोकप्रिय अभिनेत्री दया डोंगरे यांचं निधन झालंय. खाष्ट आणि कजाग सासू म्हणून दया डोंगरे यांनी मराठी चित्रपट सृष्टीचा एक काळ चांगलाच गाजवला.
Payal Naik
ज्येष्ठ अभिनेत्री दया डोंगरे यांचे नुकतेच निधन झाले आहे. त्यांच्या निधनामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीवर आणि कलाविश्वावर शोककळा पसरली आहे. त्यांनी आपल्या सशक्त अभिनयाच्या जोरावर मराठी रंगभूमी, चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी मालिकांमध्ये एक खास स्थान निर्माण केले होते. विशेषतः दूरदर्शनवर गाजलेल्या 'गजरा' मालिकेमुळे त्या घराघरात पोहोचल्या आणि प्रचंड लोकप्रिय ठरल्या. त्या बऱ्याच दिवसांपासून आजारी होत्या. त्यांच्या निधनाने चाहत्यांनी शोक व्यक्त केला आहे. त्या ८५ वर्षाच्या होत्या.

