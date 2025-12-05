लक्ष्याने आम्हाला पोसलंय... विजय पाटकरांनी सांगितली लक्ष्मीकांत बेर्डे यांची 'ती' आठवण; म्हणाले-त्याच्यासारखा माणूस...

आपल्या अभिनयाने आणि विनोदाच्या उत्तम टायमिंगने प्रेक्षकांना खळखळून हसवणारे लोकप्रिय अभिनेते विजय पाटकर यांनी आपल्या अभिनय कारकिर्दीत अनेक दिग्गज कलाकारांसोबत काम केलं. केवळ मराठीतच नाही तर हिंदीतही त्यांनी आपलं नाणं खणखणीत वाजवलं. त्यांनी 'लक्ष्मीकांत बेर्डे, अलका कुबल, वर्षा उसगावकर, अशोक सराफ, सचिन पिळगावकर, महेश कोठारे अशा अनेक दिग्गज कलाकारांसोबत स्क्रिन शेअर केलीये. त्यांच्या अनेक आठवणी ते अनेकदा प्रेक्षकांसोबत शेअर करताना दिसतात. दिग्गज दिवंगत अभिनेते लक्ष्मीकांत यांनी अनेकांना मदत केलीये. त्यांनी मराठी कलाकारांना आपलं मानलं. अशातच विजय यांनी लक्ष्मीकांत यांची अशीच एक आठवण सांगितलीये. त्याने आम्हाला पोसलंय असं ते म्हणालेत. .विजय यांनी नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यात बोलताना विजय म्हणाले, 'लक्ष्या तेव्हा स्टार झालेला. १९८४ ला आलेला आणि १९८५ ला त्याचा 'धुमधडाका' हिट झाला. आम्ही एकत्र खूप नाटकं केली. 'टूर टूर' केलं. तो आम्हाला पोसायचा. कुणीही सांगेल आज. आम्हाला काय जेवायला मिळायचं नाही असं नाही. पण सेटवर ना. सेटवर आमच्या घरून जेवण यायचं नाही. याच्या घरून जेवण यायचं. त्याला विचारलं जायचं, हा किती आहेत? ८, ९, १० , १२ जण... मग सगळ्यांचं जेवण यायचं. मग कोळंबी, चिकन, मटण, सगळं गरम-गरम वरण- भात, तूप. जेवल्यानंतर पहिली १५मिनिटं डोळेच उघडायचे नाही. वरण, भात, तूप खाऊन डोळे उघडणार आहेत? पण जी काही मजा केलीये ना आम्ही 'टूर टूर'च्या वेळेला. सगळे नग. सगळे महाभाग.'.तेव्हाच्या आणि आताच्या चित्रपटांबद्दल बोलताना ते म्हणाले, 'प्रत्येक जण ग्रेट कॉमेडियन होता. विजय कदम, विजय चव्हाण, चेतन दळवी, दीपक शिर्के, सुधीर जोशी, लक्ष्मीकांत बेर्डे, विजय केंकरे. ते एकत्र येऊन जे काही गप्पा, गोंधळ व्हायचा बापरे. आताही मराठी इंडस्ट्री म्हंटली तर अशोक सराफ आणि लक्ष्मीकांत बेर्डे यांचे सिनेमे. आजच्या पिढीलाही तेच माहितीयेत. आजही अप्रतिम सिनेमे आहेत. 'गोंधळ', आता थांबायचं नाय', 'कुर्ला टू वेंगुर्ला' पण आता काय होतं, आपलेच सिनेमे आपल्याच सिनेमाच्या प्रवाहात वाहून जातायत. बुडतायत. लोकं कन्फ्युज आहेत. काय बघायचं. तेव्हा ८ सिनेमे १० सिनेमे वर्षाला बनायचे. १ सिनेमा २५ आठवडे चालायचे. सचिनचे महेशचे चित्रपट तेव्हा २५- २५ आठवडे चालायचे. आता ११ व्या दिवशी सिनेमा थिएटरला नसतो. ११ वा आठवडा सोड.'.विजय यांनी 'वॉन्टेड', 'धमाल', 'गोलमाल ३', 'सिम्बा', 'तेजाब' अशा अनेक हिंदी चित्रपटात काम केलंय. त्यांनी मराठीत 'नवरा माझा नवसाचा', 'माझा छकुला', 'हमाल दे धमाल' अशा अनेक चित्रपटात काम केलंय. त्यांनी लक्ष्मीकांत यांच्यासोबत रंगभूमीही गाजवलीये. .फक्त अभिनेते नाही तर फॅशन 'गाइड'ही होते देव आनंद; पण काळे कपडे घालायला थेट कोर्टाने केलेली मनाई, पण का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.