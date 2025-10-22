हळव्या आईची हृदयस्पर्शी कहाणी... आई साकारण्याबद्दल काय म्हणते विशाखा सुभेदार?

आपल्या विनोदी शैलीने आणि प्रभावी अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारी अभिनेत्री विशाखा सुभेदार पुन्हा एकदा वेगळ्या भूमिकेत झळकणार आहे. एका हळव्या, प्रेमळ आईच्या भूमिकेत ती प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. ‘वेल डन आई’ असे त्या चित्रपटाचे नाव आहे. शंकर अर्चना बापू धुळगुडे दिग्दर्शित हा चित्रपट ३१ ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होत आहे. याची कथा-पटकथा शंकर अर्चना बापू धुळगुडे आणि संदीप गचांडे यांनी लिहिली आहे. दीपाली प्राॅडक्शन या बॅनर अंतर्गत या चित्रपटाची निर्मिती सुधीर पाटील यांनी केली आहे. विशाखा यांच्यासह विजय निकम आणि जयवंत वाडकर हे कलाकारदेखील महत्त्वाच्या भूमिकेत आहेत. या नव्या चित्रपटाच्या निमित्ताने विशाखा सुभेदार हिच्याशी साधलेला खास संवाद..‘वेल डन आई’ या चित्रपटात तुझी नेमकी भूमिका काय आहे?मी या चित्रपटात आईची भूमिका साकारत आहे. आई ही फार हळवी असते आणि हीच हळवी आई या चित्रपटात मध्यवर्ती आहे. आई आपल्या मुलासाठी कशी धडपडते, त्याच्या लग्नासाठी आणि संसारासाठी किती खटाटोप करते, तिच्या मुलाला कसा पाठिंबा देते, या सगळ्या प्रवासावर बेतलेला हा चित्रपट आहे. यातील बाप मात्र फारच हेकेखोर स्वभावाचा आहे आणि तरीही संपूर्ण गोष्ट खूपच विनोदी पद्धतीने मांडलेली आहे..‘वेल डन आई’च्या दिग्दर्शक आणि तांत्रिक टीमबद्दल तुला काय सांगावसं वाटतं?मला दिग्दर्शक शंकर यांचं खूप कौतुक करावंसं वाटतं. त्यांनी प्रत्येक सीन इतक्या छान पद्धतीने बांधला आहे की, कुठेही पुनरावृत्ती वाटत नाही. छायाचित्रकार रणजीत यांनीदेखील या चित्रपटाचं अप्रतिम छायांकन केलं आहे. त्यांनी घेतलेली प्रकाशयोजना वेगळ्या प्रकारची केली आहे. चित्रपट जरी एका खोलीत घडत असला तरी ती खोलीच जणू संपूर्ण जग व्यापते असं वाटतं. या सगळ्यामुळे आम्हा कलाकारांनाही काम करताना खूप मजा आली. त्यांचा हा पहिलाच सिनेमा असला तरी त्यांचा अनुभव आणि जाण इतकी पक्की आहे की त्याचा आम्हालाही खूप फायदा झाला..या चित्रपटामध्ये तुझी मुख्य भूमिका असल्यामुळे दडपण आणि भीती किती आहे? हो, दडपण तर आहेच आणि थोडी भीतीही आहे. पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या पोस्टरवर मी मध्यभागी आहे. लोकांना हा सिनेमा कसा वाटेल, तो कसा चालेल याची थोडी हुरहूर ही नक्कीच आहे. तरीही मला असं वाटतं की आपण आपलं काम मनापासून करायचं, बाकी सगळं परमेश्वरावर सोडायचं. अपेक्षा नाही ठेवली तरी मेहनतीचं फळ मिळतंच. आपण इतकी वर्षं काम करत आलोय, त्याचं फळ हळूहळू मिळतच जातं. कदाचित हा सिनेमा पाहून काही निर्माते-दिग्दर्शकांना वाटेल की, ‘अरे, ही अशा प्रकारचंही काम करू शकते!’ तर अशा सगळ्या संमिश्र भावना आहेत. काम मनापासून केलंय, आता यापुढे सगळी देवाचीच कृपा..प्रत्येक भूमिकेची एक वेगळी तयारी असते. मग या भूमिकेसाठी तू काही खास तयारी केली का? आणि अनुभव कसा होता? मी या चित्रपटात शकुंतला माने म्हणजेच शकू ही भूमिका साकारते आहे. ही शकू म्हणजे आईपणात पूर्णपणे मुरलेली बाई आहे. मुलासाठी, संसारासाठी सातत्याने कष्ट करणारी. ती अगरबत्त्यांचा छोटा व्यवसाय करते, पोळी-भाजी केंद्रात काम करते. म्हणजेच मेकअप-ग्लॅमरपासून दूर, अगदी साधी, सरळ स्त्री. बैठं घर, चाळीतले आपलेपण, सगळ्यांशी बोलून-चालून राहणं, थोडे उसने पैसे जमवून मुलाचं लग्न करणं अशी ती आई आहे आणि खरं सांगायचं तर अशी आई प्रत्येक स्त्रीमध्ये थोड्याफार प्रमाणात असतेच. म्हणून या भूमिकेसाठी मला फार कष्ट घ्यावे लागले नाहीत, पण एक कलाकार म्हणून प्रसंग रंगवताना विजय निकम यांच्याबरोबर काम करायला खूप मजा आली. विनोदाचे अनेक प्रकार असतात काही बिनधास्त, काही बावळट तसेच या चित्रपटातला विजय निकम यांचा हेकेखोरपणा हा विनोदी आहे. एक हट्टी आणि रागीट बाप त्यांनी अतिशय सुंदर पद्धतीने साकारला आहे आणि त्याला प्रतिसाद देणारी, तरीही मनात त्याच्याबद्दल आपुलकी आणि काळजी ठेवणारी ही संवेदनशील आई आहे. त्या पात्राशी समरस व्हायला जे लागतं ते मी केलं..तू विनोदी भूमिका अधिक केल्या आहेस. विनोदाची जाण तुला अधिक आहे. तुझ्या मते विनोदाची व्याख्या काय आहे?निखळ हास्य लोकांच्या चेहऱ्यावर आणणं ही फारच अवघड गोष्ट आहे. माझ्यासाठी विनोद म्हणजे मुरलेलं लोणचं! तो हवाच असतो, कधी कधीच लागतोच आणि तेव्हाच त्याची चव खरी लागते. वेंधळा, उद्धट, बावळट, बिनधास्त...हे सगळे विनोदाचे वेगवेगळे रंग आहेत. ते सादर करताना जी गंमत, जो आनंद मिळतो तो वेगळाच असतो. म्हणूनच मला विनोदी भूमिका करायला खूप आवडतात. तरीही, काही तरी वेगळं करावं म्हणून मी सतत नवे प्रयोग शोधत असते. विनोद माझ्यासाठी खरंच मुरलेलं लोणचं आहे आणि त्यासाठी कलाकारीही मुरलेलीच लागते. .एक कलाकार म्हणून तुला हसवणं सोपं वाटतं की रडवणं? मला एक कलाकार म्हणून हसणं आणि रडणं दोन्ही अवघड बाबी वाटतात, पण मला अभिनेत्री म्हणून दोन्ही प्रकारची कामे करायला आवडतात. जे आपल्याला आव्हानात्मक वाटतं, ते सगळं करायला मला आवडतं. सध्या मी ‘दमयंती दामले’ नावाच्या नाटकात काम करत आहे. त्यात मी एक वेगळीच खमकी सासू साकारीत आहे. त्यामुळे मला एक कलाकार म्हणून सगळ्या प्रकारची आव्हानात्मक कामं करायला आवडतात, हसवण्याचीसुद्धा आणि गंभीरसुद्धा..किती गोड! दीपिकानंतर 'ठरलं तर मग'मधील अस्मिताने दाखवला लेकीचा चेहरा; म्हणते, 'दिवाळी पाडव्याला आम्ही...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.