WELL DONE AAI REVIEW: आई-मुलाच्या भावनिक नात्याची कथा; कसा आहे विशाखा सुभेदाराचा 'वेल डन आई' चित्रपट?

WELL DONE AAI MOVIE REVIEW:नात्या-नात्यामध्ये कितीही कडवटपणा आला किंवा मतभेद झाले तरी नाते टिकविणे... नात्यातील गोडवा जपणे किती महत्त्वाचे आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
(शब्दांकन -संतोष भिंगार्डे)
आई-मुलगा आणि आई-मुलगी या नात्याची तुलना कोणत्याच नात्याबरोबर होऊ शकत नाही. या नात्यामध्ये कधी कधी संकटे आली किंवा एखादा मोठा प्रसंग उभा राहिला तरी नात्यातील गोडवा आणि आपुलकी कधी कमी होत नाही. आई आणि मुलगा यांच्या नात्यातील जिव्हाळा, आपुलकी आणि प्रेम कधी कमी होत नसतं. आता प्रदर्शित झालेला दिग्दर्शक शंकर धुलगुडे यांचा 'वेल डन आई' हा चित्रपट आई आणि मुलाच्या भावविश्वावर बेतलेला आहे. आई आणि मुलाच्या नात्याची सुंदर अशी माळ या गुंफण्यात आली आहे. ही नात्याची माळ गुंफताना कौटुंबिक नातेसंबंध, त्यातील हेवेदावे, रुसवेफुगवे, मानापमान वगैरे बाबी दिग्दर्शकाने उत्तमरीत्या टिपलेल्या आहेत. आपली संस्कृती आणि आपले नातेसंबंध दर्शविताना आपण कसं जगतो यापेक्षा आपण कसं वागतो हेदेखील दिग्दर्शकाने या चित्रपटातून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.

