अर्धांगिनी! विशाल निकमने दाखवला त्याच्या सौंदर्याचा चेहरा; लवकरच अडकणार लग्नबंधनात; कोण आहे ती?

''बिग बॉस मराठी ३' मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेला लोकप्रिय अभिनेता विशाल निकम प्रेक्षकांचा आवडता आहे. त्याने 'बिग बॉस मराठी ३'ची ट्रॉफी स्वतःच्या नावावर केली. तो एक अभिनेता असण्यासोबतच मॉडेल आणि फिटनेस ट्रेनर देखील आहे. सांगलीतल्या या हिरोने प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. विशाल कायमच त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यासाठी चाहत्यांमध्ये चर्चेत राहिलाय. त्याने अनेकदा त्याच्या आयुष्यात एक सौंदर्या असल्याचं सांगितलं. त्याने तिच्यासोबतचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ देखील शेअर केले होते. मात्र त्याच्या सौंदर्याचा चेहरा कुणालाही दाखवला नव्हता. अखेर त्याने त्याच्या गर्लफ्रेंडचा चेहरा प्रेक्षकांना दाखवलाय. .कोण आहे विशालची सौंदर्या विशाल आजवर अनेक फोटो आणि व्हिडिओंमध्ये सौंदर्यासोबत दिसला. मात्र त्याने तिचा चेहरा दाखवला नव्हता. त्यावर चाहते कायम त्याला चेहरा दाखवण्यासाठी विनंती करायचे. सोबतच प्रेक्षकांनी आधीच ती व्यक्ती कोण आहे याचा अंदाज लावला होता. ती एक अभिनेत्री असल्याचं चाहत्यांचं म्हणणं होतं. त्यांचं म्हणणं आता खरं होताना दिसतंय. आता अखेर सौंदर्याचा चेहरा समोर आलाय. ती दुसरी तिसरी कुणी नसून अभिनेत्री अक्षया हिंदळकर आहे. प्रेक्षकांनी आधीच ती अक्षया असल्याचं ओळखलं होतं. मात्र आता विशालच्या पोस्टने त्यावर शिक्कामोर्तब झालंय. त्यांनी एक सुंदर रील शेअर करत चाहत्यांना ही बातमी दिलीये. सोबतच पोस्टमध्ये अर्धांगिनी असा उल्लेख केल्याने विशाल आणि अक्षया लवकरच लग्न करणार असल्याचं बोललं जातंय. .विशालने २०१८ मध्ये 'मिथुन' या मराठी चित्रपटातून आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यानंतर त्याने 'धुमस' (२०१९) या चित्रपटात काम केले. मात्र, त्याला खरी ओळख आणि लोकप्रियता स्टार प्रवाहवरील 'दख्खनचा राजा जोतिबा' या मालिकेत जोतिबाची मुख्य भूमिका साकारल्यामुळे मिळाली. याव्यतिरिक्त त्याने 'साता जल्माच्या गाठी' आणि 'जय भवानी जय शिवाजी' (शिवा काशिद यांची भूमिका) अशा गाजलेल्या मालिकांमध्येही महत्त्वाच्या भूमिका केल्या आहेत. तर अक्षयाने देखील 'तुझ्या इष्काचा नादखुळा' आणि 'पुन्हा कर्तव्य आहे' मालिकेत मुख्य भूमिका साकारली होती. आता चाहते त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव करत आहेत.