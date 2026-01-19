Premier

बॉलिवूडने नाकारलं, बिझनेसने तारलं! विवेक ओबेरॉय कसा बनला कोट्यवधींचा मालक? नेमके कुठे गुंतवले पैसे? स्वतः सांगितला प्लॅन

VIVEK OBEROI SUCCES STORY: बॉलीवूडने नाकारल्यावर अभिनेता विवेक ओबेरॉयने स्वतःचा बिझनेस सुरू केला. मात्र त्याची सुरुवात त्याने आधीच केली होती.
Payal Naik
बॉलीवूड अभिनेता विवेक ओबेरॉय याने त्याच्या करिअरच्या सुरूवातीला 'साथिया' या चित्रपटातून प्रेक्षकांना वेड लावलं होतं. इंडस्ट्रीला एक नवीन रोमॅंटिक हिरो मिळाला होता. मात्र हे चित्र फार काळ टिकलं नाही. त्याला त्याच्या करिअरमध्ये अनेक चढ उतारांचा सामना करावा लागला. एक वेळ तर अशी होती जेव्हा बॉलिवूडमधून तो हद्दपार झालेला. त्याच्यावर बहिष्कार टाकण्यात आलेला. तब्बल १५ महिने त्याच्याकडे काम नव्हतं. मात्र या परिस्थितीतही त्याने हार मानली नाही किंवा पैशांसाठी कुणासमोर हात पसरले नाहीत. त्याने स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला.

