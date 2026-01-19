बॉलिवूडने नाकारलं, बिझनेसने तारलं! विवेक ओबेरॉय कसा बनला कोट्यवधींचा मालक? नेमके कुठे गुंतवले पैसे? स्वतः सांगितला प्लॅन

बॉलीवूड अभिनेता विवेक ओबेरॉय याने त्याच्या करिअरच्या सुरूवातीला 'साथिया' या चित्रपटातून प्रेक्षकांना वेड लावलं होतं. इंडस्ट्रीला एक नवीन रोमॅंटिक हिरो मिळाला होता. मात्र हे चित्र फार काळ टिकलं नाही. त्याला त्याच्या करिअरमध्ये अनेक चढ उतारांचा सामना करावा लागला. एक वेळ तर अशी होती जेव्हा बॉलिवूडमधून तो हद्दपार झालेला. त्याच्यावर बहिष्कार टाकण्यात आलेला. तब्बल १५ महिने त्याच्याकडे काम नव्हतं. मात्र या परिस्थितीतही त्याने हार मानली नाही किंवा पैशांसाठी कुणासमोर हात पसरले नाहीत. त्याने स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला. .त्याच्या या बिझनेसबद्दल बोलताना तो म्हणाला, 'मला बालपणापासून पैशांची बचत, पैसे साठवून स्वत:चा खर्च कसा भागवायचा याची माहिती होती. १० वर्षांचा असताना मला माझे वडील सुरेश ओबेरॉय काही गोष्टी ( इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, परफ्यूम ) आणून द्यायचे आणि त्या विकण्यास सांगायचे. त्यातला नफा मला स्वत:कडे ठेवण्याची परवानगी होती. परंतु, त्या व्यतिरिक्त वस्तूची मूळ किंमत मला वडिलांना परत करावी लागायची. याशिवाय महाविद्यालयात असताना मी स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक करत होतो. यासाठी मी ब्रोकर्सकडे प्रशिक्षण घेतलं होतं.'.तो पुढे म्हणाला, 'एक यशस्वी अभिनेता होऊनही मला काम करण्यात अडचणी येऊ लागल्या. कोणत्याही चित्रपटाची ऑफर मिळत नव्हती. तेव्हा खरंच एक वेगळं दडपण मला आलं होतं. या कठीण परिस्थितीमध्ये माझ्या व्यवसायामुळे मी सावरलो. व्यवसायातून कमावलेल्या पैशांतून मी माझं घर चालवत होतो. अभिनय क्षेत्रातील करिअर धोक्यात असताना मला व्यवसायामुळे सावरता आलं. आतापर्यंत मी २९ कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली आहे.' विवेकने रिअल इस्टेट, Tech, ज्वेलरी, ॲग्री-टेक, फिनटेक अशा बऱ्याच उद्योगांमध्ये गंतुवणूक केली आहे. यामुळेच तो बॉलीवूडमधील सर्वात श्रीमंत सेलिब्रिटींपैकी एक म्हणून ओळखला जातो. .विवेक म्हणाला, 'मी कधीही कोणाकडूनही पैसे मागितले नाहीत, माझ्या वडिलांना पैशांबद्दल कधीच विचारलं नाही. कोणाकडून मदत मागण्यापेक्षा मी सक्रियपणे व्यवसाय क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. रिअल इस्टेटमध्ये आलो, काही कंपन्या स्थापन केल्या, काही तांत्रिक क्षेत्राशी संबंधित कंपन्या खूप मोठ्या झाल्या. आज मी जवळपास २९ कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. ज्या वयात सगळी मुलं खेळ खेळतात त्या वयात व्यवहारज्ञान समजल्यामुळे मला पैशांचं गणित समजलं. मी माझ्या वडिलांमुळे माणूस म्हणून घडलो. त्यांनी लावलेल्या या शिस्तीमुळे वयाच्या १५ व्या वर्षापासून मी माझ्या बाबांकडून आशीर्वाद सोडून इतर काहीच घेतलं नाही.' .फक्त कुरळे बंधूच नाही तर 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' मध्ये झळकतायत स्टार प्रवाहचा नायक अन् नायिका; तुम्ही पाहिलेत?\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.