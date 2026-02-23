आम्ही आमचं बाळ गमावलं... लोकप्रिय मराठी इन्फ्लूएन्सर कपलला धक्का; म्हणाले- ५ व्या महिन्यात समजलं की...

सोशल मीडियावर अनेक कपल व्हिडिओ शेअर करत असतात. त्यांची जर्नी पाहायला सगळ्यांनाच आवडतं. कारण यात ते कपल त्यांच्यासोबत घडलेल्या वाईट घटनाही सांगतात आणि फक्त आनंदच नाही तर दुःखातही चाहते त्यांची साथ देतात. अशाच एका लोकप्रिय इन्फ्लुएन्सर कपलने त्यांच्या फॉलोवर्सना वाईट बातमी दिलीये. त्यांनी त्यांचं बाळ गमावलंय. wanderingminds_india हे इंस्टाग्राम हॅण्डल चालवणारे सुशील अहिरे आणि किंजल दमानी यांनी त्यांच्या बाळाबद्दल आणि त्याच्या निधनाबद्दल पोस्ट करत सांगितलंय. .त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत लिहिलं, 'आम्ही आमचं बाळ गमावलं... हे लिहिणं आणि तुमच्यासोबत शेअर करणं अजिबात सोपं नव्हतं. खरं तर आम्ही तुमच्यासोबत आमची सर्वात आनंदाची बातमी शेअर करणार होतो, पण नियतीने आमच्या आयुष्यातील हा सर्वात कठीण, त्रासदायक आणि काळोखी टप्पा समोर आणला. आम्ही हे इथे शेअर करत आहोत कारण अनेकांनी आम्हाला मेसेज (DMs) करून विचारलं होतं की आम्ही आई-बाबा होणार आहोत का? हो, आम्ही त्या आनंदाची वाट पाहत होतो... पण दुर्दैवाने आता तसं नाहीये.'.त्यांनी पुढे लिहिलं, 'एका अत्यंत दुर्मिळ आणि गंभीर हृदयाच्या आजारामुळे आम्ही आमचं बाळ गमावलं. आता आमचं आयुष्य पहिल्यासारखं कधीच नसेल, कारण आमच्या अस्तित्वाचा एक भाग आम्ही त्याच्यासोबत गमावला आहे. आम्ही सध्या प्रचंड दुःखात, रागात आणि या धक्क्यातून सावरण्याच्या प्रयत्नात आहोत. प्रत्येक दिवस एक-एक पाऊल टाकत आम्ही पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतोय. आयुष्यात कोणतीही गोष्ट तुम्हाला अशा प्रसंगाचा सामना करण्यासाठी तयार करू शकत नाही. ५ महिने त्याला माझ्या उदरात जपण्याचं भाग्य मला लाभलं आणि तो नेहमीच आमचा एक भाग असेल. आमचा छोटा बाळ कायम आमचाच राहील. त्याला तुमच्या प्रार्थनेत नक्की ठेवा.' .आता फॉलोवर्स त्यांना कमेंट करत सांत्वना देताना दिसत आहेत. .का मोडलेला रिमा लागू यांचा संसार? एकटेपणा आणि लोकप्रियतेच्या शिखरावर असतानाच घेतलेला घटस्फोट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.