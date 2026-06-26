2000 कोटींचा फ्लॉप चित्रपट बनवण्याचा भन्नाट प्लॅन, पुन्हा रंगली उदय शेट्टी-मजनू भाईची धमाल; कसा आहे सिनेमा 'वेलकम टू द जंगल'?

AKSHAY KUMAR'S WELCOME TO THE JUNGLE FULL MOVIE REVIEW: हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये धमाल, वेलकम, मस्ती अशा काही विनोदी चित्रपटांच्या फ्रॅचाईजींनी प्रेक्षकांचे भरपूर मनोरंजन केले आहे. अशा चित्रपटांना प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळालेला आहे. त्यातील सर्वाधिक लोकप्रिय कॉमेडी फ्रँचायझींपैकी एक म्हणजे ‘वेलकम’. या चित्रपट मालिकेने गेल्या दोन दशकांत प्रेक्षकांचे भरपूर मनोरंजन केले आहे. ‘उदय शेट्टी’, ‘मजनू भाई’ आणि ‘घुंगरू शेठ’ यांसारखी पात्रे आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहेत. .‘वेलकम’ (२००७) आणि ‘वेलकम बॅक’ (२०१५) आणि आता या फ्रँचायझीचा तिसरा भाग ‘वेलकम टू द जंगल’ प्रदर्शित झाला आहे. अहमद खान दिग्दर्शित या चित्रपटात अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अर्शद वारसी, श्रेयस तळपदे, जॅकी श्रॉफ, रवीना टंडन, जॅकलिन फर्नांडिस आणि दिशा पटानी यांच्यासह अनेक कलाकार झळकले आहेत. विशेष म्हणजे, अनेक वर्षांनंतर अक्षय कुमार आणि रवीना टंडन ही जोडी पुन्हा एकदा एकत्र काम करताना दिसते आहे. या वेळी या फ्रँचायझीने आपल्या पारंपरिक विनोदी शैलीसोबत ॲक्शन आणि ॲडव्हेंचरची जोड देण्याचा प्रयत्न केला आहे..या चित्रपटाची कथा एका उद्योगपतीपासून (झाकीर हुसेन) सुरू होते. त्याच्याकडे बराच काळा पैसा असतो आणि त्यांनी सरकारचा कर चुकविलेला असतो. मग सरकार बदलल्यानंतर करचुकवेगिरीच्या आरोपाखाली आपल्याला अटक होईल का? अशी त्यांना भीती वाटत असते. त्यामुळे आपली कंपनी नुकसानीमध्ये आहे असे दाखविण्यासाठी तो तब्बल २००० कोटी रुपयांचा चित्रपट बनवण्याचा निर्णय घेतो. मात्र हा चित्रपट हिट व्हावा अशी त्याची इच्छा नसते. उलट तो मुद्दाम फ्लॉप व्हावा, जेणेकरून त्याचा पैसा सुरक्षित राहील, असा त्याचा वेगळाच डाव असतो. मग त्याचा जवळचा कर्मचारी दुबे (जाॅनी लिव्हर) फ्लॉप कलाकार, दिग्दर्शक आणि तंत्रज्ञांची एक भन्नाट टीम तयार करतो..देव (राजपाल यादव) आणि दास (परेश रावल) यांच्या दिग्दर्शनाखाली चित्रपट बनविण्यास सुरुवात होते. देव आणि दास या चित्रपटासाठी नायक म्हणून फ्लाॅप हिरो राजीव (अक्षय कुमार) याची निवड करतात. मग उद्योगपतीची मुलगी जेनी (जॅकलिन फर्नांडिस), राजीवची एक्स गर्लफ्रेंड नादिया (दिशा पटानी), गँगस्टर जोडी रोमियो (अरशद वारसी) आणि येडा अण्णा (सुनील शेट्टी), रंगवा (मुकेश तिवारी), जगवा (यशपाल शर्मा), रॅम्बो (कृष्णा अभिषेक), जंबो (कीकू शारदा), डेल (दलेर मेहंदी), राजीवचा मॅनेजर बेनी (तुषार कपूर) अशी कलाकारांची टीम घेऊन देव आणि दास भारत-पाक सीमेजवळील आझादगंज या गावात चित्रीकरणासाठी येतात. .आझादगंज गावातील नागरिक जतारा (जॅकी श्राॅफ) या दहशतवाद्याच्या भीतीच्या छायेखाली वावरत असतात. मग ही कलाकार मंडळी आणि दहशतवादी जतारा यांच्यामध्ये संघर्ष होतो का? गावकरी जताराच्या भीतीतून मुक्त होतात का? कलाकारांचा चित्रपट पूर्ण होतो का? उद्योगपतीच्या काळ्या पैशांचे काय होते? वगैरे प्रश्नांच्या उत्तरासाठी हा चित्रपट पाहावा लागेल. .दिग्दर्शक अहमद खान यांनी कलाकारांची मोठी फौज या चित्रपटासाठी घेतली आहे आणि प्रत्येक कलाकाराला योग्य असे फुटेज दिले आहे. तद्दन विनोदी चित्रपट बनविताना द्विअर्थी संवाद त्यांनी टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. काही व्यक्तिरेखा अस्सल नमुनेदार त्यांनी सादर केल्या आहेत. शिवाय हिंदी चित्रपटसृष्टीतील स्टार संस्कृतीवरदेखील त्यांनी हळूवार चिमटा काढला आहे. फरजाद सामजींचे संवाद गुदगुल्या आणि हशा निर्माण करणारे आहेत..दिवंगत लेखक नीरज वोरा यांनी लिहिलेल्या या कथेमध्ये प्रेमाच्या भावनेबरोबरच गमतीजमती, अॅक्शन आणि नृत्य-गाण्याचा सुंदर मिलाफ साधण्यात आला आहे. हलकीफुलकी कथा तितक्याच साधेपणाने किंवा अधिक टर्न आणि ट्विस्ट न देता सादर करण्यात आली आहे. अभिनेता अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, दिशा पटानी, जॅकलिन फर्नांडिस, लारा दत्ता, राजपाल यादव, उर्वशी रौतेला, झाकीर हुसेन, जॅकी श्रॉफ, रवीना टंडन, यशपाल शर्मा, जॉनी लिव्हर, श्रेयस तळपदे, मुकेश तिवारी, आफताब शिवदासानी, फरीदा जलाल, दलेर मेहंदी, तुषार कपूर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, विंदू दारा सिंग, पुनीत इस्सार, सुदेश बेरी, किरण कुमार, हेमंत पांडे, नवाब शाह, मिका सिंग तसेच दिवंगत अभिनेते पंकज धीर अशा सगळ्याच कलाकारांनी आपापल्या भूमिका उत्तम प्रकारे निभावल्या आहेत.. काही कलाकारांनी आपापल्या भूमिकांतून चित्रपटामध्ये विनोदाची पेरणी करण्याचा छान प्रयत्न केला आहे. चित्रपटाचे संगीत छान झाले आहे. क्यों...आणि तेरा पैसा मेरा पैसा ही प्रमोशनल गाणी सुंदर झाली आहेत. सिनेमॅटोग्राफर कबीर लाल यांच्या कॅमेऱ्याचे निश्चितच कौतुक करावे लागेल. तरीही चित्रपटाच्या पूर्वार्धात कथा काहीशी संथ झाली आहे. काही ठिकाणी पटकथेचा गोंधळ उडालेला आहे. तसेच चित्रपटाची लांबी अनावश्यक झाली आहे. हलकाफुलक्या कथानकाचा आणि मनोरंजनाची उत्तम भट्टी असलेला हा चित्रपट आहे..On The Waterfront Movie : ‘ऑन द वॉटरफ्रंट’ने बदलली चित्रपट अभिनयाची संपूर्ण परिभाषा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.