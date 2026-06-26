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2000 कोटींचा फ्लॉप चित्रपट बनवण्याचा भन्नाट प्लॅन, पुन्हा रंगली उदय शेट्टी-मजनू भाईची धमाल; कसा आहे सिनेमा 'वेलकम टू द जंगल'?

WELCOME TO THE JUNGLE MOVIE REVIEW STARRING AKSHAY KUMAR:'वेलकम टू द जंगल' या मल्टिस्टारर चित्रपटातून अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अर्शद वारसी, जॅकलिन फर्नांडिस, दिशा पटानी आणि रवीना टंडन यांची धमाल केमिस्ट्री पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना पाहायला मिळते.
WELCOME TO THE JUNGLE

WELCOME TO THE JUNGLE

esakal

संतोष भिंगार्डे
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AKSHAY KUMAR'S WELCOME TO THE JUNGLE FULL MOVIE REVIEW: हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये धमाल, वेलकम, मस्ती अशा काही विनोदी चित्रपटांच्या फ्रॅचाईजींनी प्रेक्षकांचे भरपूर मनोरंजन केले आहे. अशा चित्रपटांना प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळालेला आहे. त्यातील सर्वाधिक लोकप्रिय कॉमेडी फ्रँचायझींपैकी एक म्हणजे ‘वेलकम’. या चित्रपट मालिकेने गेल्या दोन दशकांत प्रेक्षकांचे भरपूर मनोरंजन केले आहे. ‘उदय शेट्टी’, ‘मजनू भाई’ आणि ‘घुंगरू शेठ’ यांसारखी पात्रे आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहेत.

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