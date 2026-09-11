मालिकेत सुखाचा संसार पण खऱ्या आयुष्यात सिंगल; दुसऱ्या लग्नाची स्वप्न पाहणाऱ्या तेजश्रीचं वय काय?

छोट्या पडद्यावरील टॉप ५ अभिनेत्रींमध्ये गणली जाणारी लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. मालिकांमध्ये सोज्वळ वेळेप्रसंगी खंबीर भूमिका करणारी तेजश्री खऱ्या आयुष्यातही तितकीच खंबीर आणि हळवी आहे. तिने आपल्या वागण्यानेदेखील चाहत्यांच्या मनात घर केलं. ती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कायम चाहत्यांसोबत जोडलेली असते. तिच्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी चाहते उत्सुक असतात. मात्र नुकत्याच एका मुलाखतीत अभिनेत्रीने दुसऱ्या लग्नाविषयी भाष्य केलं. ज्यामुळे चाहत्यांच्या भुवया उंचावल्या. मात्र दुसऱ्या लग्नाची स्वप्न पाहणारी तेजश्री किती वर्षांची आहे ठाऊक आहे का?.तेजश्रीने आजवर आयुष्यात अनेक चढ उतार पाहिले. तिने कायमच तिचं आयुष्य एखाद्या पुस्तकाप्रमाणे ठेवलं. तिने चाहत्यांपासून कधीही कोणतीही गोष्ट लपवली नाही. आजही अनेक मुलाखतींमध्ये ती तिच्या मनातल्या गोष्टी मोकळेपणाने बोलताना दिसते. नुकतीच तिने सिने तडकाला मुलाखत दिली. यात बोलताना तिने तिच्या लग्नाविषयी सांगितलं. शशांक केतकरसोबत लग्न मोडल्यानंतर तेजश्री दुसऱ्या लग्नाबद्दल विचार करत नव्हती. मात्र आता ११ वर्षानंतर तिने पुन्हा एकदा आपण पुन्हा प्रेमात पडायला तयार आहोत असं सांगितलंय. त्यामुळे चाहते तिच्या आयुष्यात कोण येणार याची वाट पाहत आहेत.मात्र आता लग्न करायला तयार असलेली तेजश्री किती वर्षाची आहे?.तेजश्रीचं वय काय?'वीण दोघांतली ही तुटेना' मालिकेत तेजश्री ,म्हणजेच स्वानंदी ३५ वर्षांची दाखवण्यात आलीये. मात्र खऱ्या आयुष्यात ती स्वानंदीपेक्षा मोठी आहे. तेजश्री सध्या ३८ वर्षाची आहे. नुकताच तिचा वाढदिवस झाला. मात्र प्रेमाला वयाचं बंधन नसतं. त्यामुळे तेजश्रीच्या आयुष्यात खरंच कुणी राजकुमार आला तर चाहत्यांचा आनंद गगनात मावणार नाही. आता चाहते तेजश्रीच्या दुसऱ्या लग्नाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. .कोण होतीस तू काय झालीस तू! शाहरुख- सलमानसोबत काम केलेल्या अभिनेत्रीची अशी अवस्था; ओळखणंही झालंय कठीण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.