रामानंद सागर यांना धमकावायला चक्क काठ्या घेऊन गेलेले छोटेसे लव-कुश; दोघांना साप दाखवून केले जायचे सीन

UNKNOWN FACTS ABOUT RAMAYANA: रामानंद सागर यांच्या 'रामायण' या मालिकेने प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. या मालिकेतील भगवान राम, सीता आणि लक्ष्मण यांची पात्रं घराघरात पुजली गेली, पण मालिकेच्या 'उत्तर कांड' भागातील लव आणि कुश या बालकलाकारांनीही प्रेक्षकांची मने जिंकली होती. सुरुवातीला रामानंद सागर यांनी शत्रुघ्न सिन्हा यांच्या मुलांची या भूमिकेसाठी निवड करण्याचा विचार केला होता, परंतु अखेर महाराष्ट्रातील दोन मुलं स्वप्निल जोशी (कुश) आणि मयूरेश क्षत्रमाडे (लव) यांची निवड करण्यात आली. पडद्यावर अतिशय निरागस दिसणारे हे दोन्ही कलाकार प्रत्यक्ष आयुष्यात मात्र खूपच खोडकर होते, असं खुद्द रामानंद सागर यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं..काठ्या घेऊन पोहोचले लव कुशया बालकलाकारांच्या खोड्या इतक्या वाढायच्या की कधीकधी ते थेट चित्रीकरणाला नकार द्यायचे आणि "आम्ही काम करणार नाही," असे सांगून बसून राहायचे. त्यांना शिस्त लावण्यासाठी शांत स्वभावाच्या रामानंद सागर यांनाही एक युक्ती वापरावी लागली. त्यांनी एकदा सेटवर मुद्दाम नाटक रचलं, ज्यामध्ये त्यांनी दोन माणसांना काठीने मारहाण करण्याचं सोंग केलं आणि रागाने एक टेबलही तोडलं. हे पाहून मुलं घाबरली आणि त्या दिवशी त्यांनी निमूटपणे काम केलं. मात्र, हे दोघेही काही कमी नव्हते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते स्वतःच्या काठ्या घेऊन सेटवर पोहोचले आणि रामानंद सागर यांना इशारा दिला की जर काही झालं किंवा त्यांनी असा काही प्रयत्न केला तर तेही प्रतिकारासाठी तयार आहेत. .सेटवर साप आणला या दोघांच्या खोड्या खूपच वाढल्या होत्या. सगळेच त्यांना वैतागले होते. ते दोघेही गोड होते पण शूटिंगमध्ये ते स्वतःच्या मनाचंच ऐकायचे. त्यांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रामानंद सागर यांनी आणखी एक मार्ग शोधला होता. एकदा सेटवर एका दृश्यासाठी खरे साप आणले होते, ज्यांना पाहून ही दोन्ही मुले खूप घाबरली होती. त्यानंतर, जेव्हा जेव्हा लव-कुश जास्त खोड्या करायचे, तेव्हा रामानंद सागर सापांच्या टोपलीचं झाकण थोडे उचलायचे. सापाच्या भीतीने मुलं लगेच शिस्तीत यायची आणि आपले संवाद अचूक बोलायची. अशा प्रकारे, प्रेक्षकांना रडवणारे आणि मंत्रमुग्ध करणारे लव-कुश सेटवर मात्र आपल्या बाललीलांनी रामानंद सागर यांची चांगलीच फिरकी घेत असत.