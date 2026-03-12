दादा कोंडकेंच्या निधनानंतर कुणाला मिळाली त्यांची कोट्यवधींची संपत्ती? दादांच्या मृत्युपत्रात नेमकं काय लिहिलेलं?

मराठी सिनेसृष्टीतील दिग्गज अभिनेत्यांपैकी एक असणारे दादा कोंडके यांनी मराठी चित्रपटांना वेगळी ओळख मिळवून दिली. त्यांचे चित्रपट तब्बल २५- २५ आठवडे थिएटरमध्ये लागलेले असल्याचे. दादांचे चित्रपट आणि सिल्व्हर ज्युबली हे गणित तेव्हा कायमचंच असायचं. त्यांच्या चित्रपटांमुळे हिंदी चित्रपट निर्मात्यांनाही धडकी भरायची. त्यांचे 'सोंगाड्या', 'पांडू हवालदार', 'बोट लावीन तिथे गुदगुल्या' असे अनेक चित्रपट चांगलेच गाजले. दादांनी चित्रपटातून प्रचंड पैसे कमावले. मात्र त्यांच्या मृत्यूनंतर त्या पैशांचं नेमकं काय झालं? .दादांचं मृत्युपत्र दादा कोंडके यांच्या यांच्या निधनानंतर त्यांच्या अफाट संपत्तीचा आणि चित्रपटांच्या हक्कांचा (Copyrights) विषय बराच काळ न्यायालयीन वादात अडकला होता. दादा कोंडके यांनी त्यांच्या मृत्यूपूर्वी २ जानेवारी १९९८ रोजी एक मृत्यूपत्र तयार केलेलं. न्यायालयाच्या निकालानुसार, दादांनी त्यांच्या मृत्यूपत्रात चित्रपटांचे हक्क त्यांचे भाचे माणिक मोरे यांच्या नावे केले होते. याच हक्कांच्या जोरावर त्यांनी पुढे 'एव्हरेस्ट एंटरटेनमेंट' (Everest Entertainment) सारख्या कंपन्यांना चित्रपटांचे अधिकार दिले, ज्यामुळे हे चित्रपट आता टीव्हीवर प्रसारित होतात. .दादांनी आपल्या मृत्यूपत्रात एक ट्रस्ट स्थापन करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, ज्याचं नाव 'दादा कोंडके प्रतिष्ठान' असं आहे. त्यांच्या मालकीची काही जमीन आणि इतर स्थावर मालमत्ता या ट्रस्टच्या नावे करण्यात आली. या ट्रस्टमध्ये हृदयनाथ कडू-देशमुख आणि अभिनेत्री उषा चव्हाण यांसारख्या विश्वासू व्यक्तींचा समावेश होता. मात्र, ट्रस्ट आणि माणिक मोरे यांच्यात चित्रपटांच्या हक्कांवरून बराच काळ वाद सुरू होता. शेवटी हे हक्क ट्रस्टला मिळाले. दादांची भौतिक संपत्ती (जमीन, पैसे) त्यांच्या ट्रस्टला मिळाली, तर त्यांच्या चित्रपटांची बौद्धिक संपत्ती (Copyrights) त्यांच्या नातेवाईक माणिक मोरे यांना मिळाली..स्टार प्रवाहची नवी मालिका 'बाई तुझा आशीर्वाद'चा प्रोमो समोर; ईशा केसकर नाही 'ही' अभिनेत्री साकारतेय मुख्य भूमिका .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.