दादा कोंडकेंच्या निधनानंतर कुणाला मिळाली त्यांची कोट्यवधींची संपत्ती? दादांच्या मृत्युपत्रात नेमकं काय लिहिलेलं?

DADA KONDKE PROPERTY DISPUTE: आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारे प्रेक्षकांचे लाडके कलाकार दादा कोंडके यांच्या संपत्तीवरून बरेच वर्ष कोर्टात वाद सुरू होता.
मराठी सिनेसृष्टीतील दिग्गज अभिनेत्यांपैकी एक असणारे दादा कोंडके यांनी मराठी चित्रपटांना वेगळी ओळख मिळवून दिली. त्यांचे चित्रपट तब्बल २५- २५ आठवडे थिएटरमध्ये लागलेले असल्याचे. दादांचे चित्रपट आणि सिल्व्हर ज्युबली हे गणित तेव्हा कायमचंच असायचं. त्यांच्या चित्रपटांमुळे हिंदी चित्रपट निर्मात्यांनाही धडकी भरायची. त्यांचे 'सोंगाड्या', 'पांडू हवालदार', 'बोट लावीन तिथे गुदगुल्या' असे अनेक चित्रपट चांगलेच गाजले. दादांनी चित्रपटातून प्रचंड पैसे कमावले. मात्र त्यांच्या मृत्यूनंतर त्या पैशांचं नेमकं काय झालं?

