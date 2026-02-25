अशोक सराफ की लक्ष्मीकांत बेर्डे... अनिल कपूर यांचा आवडता अभिनेता कोण? बॉलिवूडचा लखन म्हणाला

बॉलिवूडमध्ये असे अनेक कलाकार आहेत ज्यांनी मराठी चित्रपटात काम केलंय. छोटीशी भूमिका का असेना पण त्यांना ती भूमिका करून खूप छान वाटतं. आपण मराठी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचल्याचा आनंद असतो. बॉलिवूडचे अनेक कलाकारही मराठी सिनेमाचं कौतुक करताना दिसतात. असं असलं तरी मराठी कलाकार खूप आधीपासूनच हिंदी चित्रपटात दिसलेत. अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे, सचिन पिळगांवकर, वर्षा उसगावकर, नाना पाटेकर, अश्विनी भावे असे अनेक कलाकार हिंदीमध्ये काम करताना दिसले. .अशाच काही मराठी कलाकारांसोबत काम करणारे कलाकार म्हणजे अनिल कपूर. अनिल कपूर यांना बॉलिवूडचे फिटमॅन म्हटलं जातं. एका मुलाखतीत त्यांनी मराठी कलाकारांबद्दल भाष्य केलं आहे. सोबतच त्यांना आवडणारा मराठी कलाकार कोणता हेदेखील त्याने सांगितलंय. अनिल कपूर यांनी लोकमत फिल्मीशी बोलताना त्यांची मराठी चित्रपटांबद्दलची आणि कलाकारांसोबतची आठवणदेखील सांगितली. विशेषतः लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्यासोबतची. लक्ष्मीकांत हे त्यांचे आवडते कलाकार होते असं ते म्हणाले. .या मुलाखतीत अनिल म्हणाले, 'आवडत्या सिनेमाबद्दल सांगायचं तर हमाल दे धमाल सिनेमाचं मी नाव घेईल. या सिनेमात मी लक्ष्मीकांत बेर्डेंसोबत काम केलेलं. मी त्यात काम केलं म्हणून तो माझा फेव्हरेट सिनेमा आहे, असं नाही. तर, लक्ष्मीकांत बेर्डेजी खूप मस्त माणूस होते. त्यांनी मला एकदा फोन केलेला, लक्ष्मीकांत यांची इच्छा होती की, हमाल दे धमाल मध्ये मी पाहुण्या कलाकाराची भूमिका साकारावी. आणि, हे ऐकून मी लगेच होकार कळवला.'.ते पुढे म्हणाले, 'लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्यासोबत आधी मी बेटा सिनेमात काम केलेलं. हमाल दे धमाल पिक्चर सुपरहिट झाला. सिल्व्हर ज्युबिलीचं भाग्य सिनेमाला मिळालं. मी जेव्हा सिनेमा बघितला तेव्हा मलाही खूप मजा आली...'.TRP पडला अन् 'ठरलं तर मग'मध्ये मोठी उलथापालथ; मालिकेत आणला सगळ्यात मोठा ट्विस्ट, प्रोमो व्हायरल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.