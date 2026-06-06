छोट्या पडद्यावरील कलाकार हे कायमच प्रेक्षकांच्या लक्षात राहतात. त्यांच्या मनात या कलाकारांची वेगळी जागा असते. अशात एखाद्या मालिकेतील कलाकार अचानक मालिका सोडून जातो तेव्हा त्याची चर्चाही होते. अशीच चर्चा झालेली कलर्स मराठीवरील 'घाडगे अँड सून' या मालिकेबद्दल. या मालिकेतील अभिनेत्री मयुरी कापडणे हिने वर्षाच्या आतच मालिका सोडलेली. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत मयुरीने यामागचं कारण सांगितलंय. .मयुरीने नुकतीच इट्स मज्जाला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'मला निगेटिव्हिटी आवडत नाही. प्रोडक्शन हाऊस उत्तम होतं. माझी जी भूमिका होती, मला ज्या कमिटमेंट देण्यात आलेल्या की, सुरुवातीला २०-२५ दिवस काम असेल, त्यानंतर ज्या कमिटमेंट दिलेल्या तसं काहीच घडत नव्हतं. मी महिन्याचे तीन-चार दिवसच काम करायचे. माझे सीन यायचे, माझे डायलॉग असतील तेसुद्धा नंतर कट केले जायचे. 'कशाला ती एवढं माझ्यासमोर बोलणार? ती नाही असं बोलू शकत' असं त्या सेटवर बोललं जायचं. मला तिथे डेकोरेशनसाठी ठेवलेला फ्लॉवर पॉट असल्यासारखं वाटायचं. '.ती पुढे म्हणाली, ' घडत काहीच नव्हतं. मी हे करण्यासाठी नव्हते आले. जे काही घडत होतं ते चुकीचं होतं. मग, निर्मात्यांसोबत बोलले. त्यांनीही मला समजून घेतलं आणि मग मी मालिका सोडण्याचा निर्णय घेतला. कायम मला साईड रोलच्या भूमिका दिल्या गेल्या. त्यानंतर मी हिंदीमध्ये काम करायचं ठरवलं. हिंदीमध्ये मला मुख्य भूमिका असलेली मालिका मिळाली आणि त्यानंतर मग 'जाऊ नको दूर बाबा' या मालिकेच्या मुख्य भूमिकेसाठी विचारण्यात आलं.त्या मालिकेच्या सेटवरचा अनुभव खूप चांगला होता. कलाकारही खूप चांगले होते. आपण काम करायला आलोय, त्यामुळे सह-कलाकार मालिका सुरू असेपर्यंत मित्र असतात. मी प्रत्येक सेटवर ग्रूपीझमचा सामना केलाय.' मयुरीने 'तेरी लाडली मै', 'उदे गं अंबे' या मालिकांमध्ये काम केलंय. .कोकणात 'या' ठिकाणी झालंय सई ताम्हणकरच्या 'तुंबाडची मंजुळा'चं शूटिंग; कलाकारांनीच सांगितलं गावाचं नाव .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.