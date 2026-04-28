५ वर्षांपूर्वी घोषणा; का रखडलाय अक्षय कुमारचा ‘वेडात मराठे वीर दौडले सात’ चित्रपट? खरं कारण समोर

मराठमोळे दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी यापूर्वी अनेक उत्तमोत्तम चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आणले. मराठीसोबतच हिंदी सिनेसृष्टीतही त्यांचं मोठं वर्चस्व आहे. लवकरच रितेश देशमुख याचा 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. हा चित्रपट बिग बजेट आहे. मात्र या चित्रपटासोबतच आणखी एका बिग बजेट चित्रपटाची प्रेक्षकांना आठवण झालीये. सोशल मीडियावर या चित्रपटाबद्दल विचारणा होतेय. तो म्हणजे महेश मांजरेकर यांचा महत्वकांक्षी चित्रपट 'वेडात मराठे वीर दौडले सात'. यातून छत्रपतींच्या सात शूर मावळ्यांची गोष्ट समोर येणार होती. मात्र हा चित्रपट आता डब्बाबंद झालाय का असा प्रश्न विचारला जातोय. .महेश मांजरेकर यांनी मोठ्या थाटामाटात या चित्रपटाची घोषणा केली होती. यात सात शूर मावळ्याची भूमिका कोण साकारणार हेदेखील समोर आलं होतं. इतकंच नाही तर अभिनेता अक्षय कुमार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत दिसणार होता. २०२२ मध्ये या सिनेमाची घोषणा करण्यात आली होती. या चित्रपटासाठी कलाकारांनी तयारीदेखील केली होती. मात्र आता या चित्रपटाचं शूटिंग अर्ध्यातच थांबण्यात आलंय. आर्थिक अडचणींमुळे हा चित्रपट रखडलाय असं सांगण्यात येतंय. तब्बल ५ वर्ष झाली तरीही या चित्रपटाची शूटिंग पूर्ण होऊ शकलेली नाही..वाढता निर्मिती खर्च आणि निर्मात्यांसमोरील आर्थिक पेच यामुळेशूटिंग अर्धवट राहिलंय. त्यामुळे हा चित्रपट पूर्ण होईल की नाही यात शंका आहे. मनी कंट्रोलने दिलेल्या वृत्तांनुसार, बजेटच्या अडचणींमुळे या चित्रपटाची निर्मिती थांबवण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, चित्रपटाचे बराचसे शूटिंग आधी झाले होते. मात्र, निर्मात्यांसमोर बजेटशी संबंधित अडचणी आहेत, परिणामी चित्रपट अर्धवट राहिला असून पुढील शूटिंग थांबवण्यात आलंय. वाढता निर्मिती खर्च आणि चित्रपट पूर्ण होण्यास लागणारा वेळ यामुळे हा चित्रपट पूर्ण करणं निर्मात्यांसाठी कठीण झालंय..२०२२ मध्ये या चित्रपटातील अक्षयच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेचा फोटो समोर आला होता तेव्हा प्रचंड गदारोळ झालेला. बरेच वादही झाले होते. मात्र आता पैशांअभावी हा चित्रपट रखडला आहे. या चित्रपटात जय दुधाणे, उत्कर्ष शिंदे, विशाल निकम, विराट मडके, हार्दिक जोशी, सत्या मांजरेकर, अक्षय कुमार, नवाब खान आणि प्रवीण तरडे हे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिका साकारणार होते.