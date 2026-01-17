आता त्याचे रस्ते बदललेत... दिलीप कुमार यांच्यावर का भडकलेले बाळासाहेब ठाकरे? सांगितलेलं ऐकलं नाही तर...

दिलीप कुमार हे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेत्यांपैकी एक होते आणि आजही चित्रपट क्षेत्रात यशस्वी होऊ पाहणारी तरुण पिढी त्यांच्या कामाचे कौतुक करते. त्यांचा जन्म पाकिस्तानात झाल्यामुळे त्यांना तिथेही खूप सन्मान मिळत असे. दिलीप कुमार आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे संबंध चांगले होते. मात्र एक अशी गोष्ट घडली ज्यामुळे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे त्यांच्यावर प्रचंड संतापले होते. असं काय घडलेलं? .ही घटना २०१५ मध्ये समोर आली, जेव्हा पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री खुर्शीद कसुरी यांनी भारताचा दौरा केला होता. त्यांनी सांगितलं की, तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी १९९९ मध्ये कारगिलच्या स्थितीवर चर्चा करण्यासाठी नवाज शरीफ यांना फोन केला होता. फोनवरील संभाषणादरम्यान वाजपेयींनी शरीफ यांना सांगितलं की, त्यांच्या पाकिस्तान दौऱ्यानंतर परिस्थिती सुधारण्याऐवजी पाकने कारगिलवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करून ती अधिक बिघडवली, ज्यामुळे ते खूप निराश झालेत. त्यावेळी शरीफ यांनी दावा केला की, त्यांना कारगिलमधील परिस्थितीची कोणतीही माहिती नव्हती. फोन ठेवण्यापूर्वी वाजपेयींनी शरीफ यांना सांगितलं की, "माझ्या शेजारी बसलेल्या एका व्यक्तीशी बोला," ते व्यक्ती होते दिलीप कुमार. .दिलीप कुमार यांनी शरीफ यांना उद्देशून म्हंटलं, "मियाँ साहेब, आम्हाला तुमच्याकडून अशी अपेक्षा नव्हती, कारण तुम्ही नेहमी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये शांततेचे समर्थक असल्याचा दावा करत आला आहात. एक भारतीय मुसलमान म्हणून मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की, भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावाच्या परिस्थितीत भारतीय मुसलमानांना असुरक्षित वाटतंय. त्यांना घराबाहेर पडणं कठीण होतं. कृपया ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी काहीतरी करा." असे म्हटले जाते की या फोन कॉल नंतर काही दिवस परिस्थिती स्थिर होती, पण पुन्हा ती बिघडली आणि पुढील तीन महिने युद्ध सुरू राहिलं ..दिलीप कुमार यांनी स्वीकारलेला पाकिस्तानचा पुरस्कार१९९८ मध्ये जेव्हा पाकिस्तान सरकारने दिलीप कुमार यांना त्यांचा सर्वोच्च नागरी सन्मान 'निशान-ए-इम्तियाज' देऊन गौरवण्याची घोषणा केली, तेव्हा भारतात मोठं वादळ उठलं होतं. याला विरोध करणाऱ्यांमध्ये शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आघाडीवर होते. त्या काळात जेव्हा भारत शांततेचे प्रयत्न करत होता, तेव्हा बाळासाहेब पाकिस्तानच्या धोरणांचे कट्टर विरोधक होते आणि यामुळे दिलीप कुमार यांच्याशी त्यांचे संबंध कमालीचे ताणले गेले..दिलीप कुमार यांचे प्रत्युत्तरवैभव पुरंदरे यांनी त्यांच्या 'बाळ ठाकरे आणि शिवसेनेचा उदय' या पुस्तकात ठाकरेंच्या विधानाचा उल्लेख केला आहे. ठाकरे म्हणाले होते, "आता चणाही आहे, बिअरही आहे, पण दिलीप कुमारचे रस्ते बदलले आहेत." दिलीप कुमार या कमेंटमुळे खूप दुखावले गेले. त्यांनी 'इंडिया टुडे'शी बोलताना म्हटले, "६५ वर्षे इथे राहिल्यानंतर आता मला ठाकरेंकडे माझी निष्ठा सिद्ध करावी लागेल का?" .बाळासाहेबांनी असेही सुचवले होते की, दिलीप कुमार यांनी भारत सोडून पाकिस्तानात राहायला हवे. यावर उत्तर देताना दिलीप कुमार यांनी एका वाहिनीला सांगितलं, "शिवसेना आणि त्यांच्या नेत्याने म्हटलं की मी पुरस्कार परत केला पाहिजे आणि जर मी तसं केलं नाही तर मी हा देश सोडून पाकिस्तानात परत गेलं पाहिजे. मला वाटतं की हे एका जबाबदार व्यक्तीने दिलेलं अत्यंत घृणास्पद विधान आहे. हे खूप वेदनादायी आहे. यामुळे आत्मसन्मानाला ठेस पोहोचते आणि अन्यायाची भावना निर्माण होऊन राग येतो.".'छावा' समाजात फूट पाडणारा चित्रपट... ए. आर. रहमानच्या वक्तव्यावर जावेद अख्तर यांचा संताप; म्हणाले- काय विचार करून... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.