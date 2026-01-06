Premier

चिन्मय मांडलेकरने शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेतून घेतली एक्झिट... तो वाद ठरला कारण; म्हणालेला-

WHY CHINMAY MANDLEKAR STEP DOWN FROM SHIVAJI MAHARAJ ROLE : शिवराज अष्टकमध्ये अभिनेता चिन्मय मांडलेकर छत्रपतींच्या भूमिकेत न दिसल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. मात्र त्यामागे मोठं कारण आहे.
Payal Naik
Updated on

नुकताच दिग्पाल लांजेकर लिखित आणि दिग्दर्शित 'शिवराज अष्टक' यातील सहावा चित्रपट 'रणपती शिवराय स्वारी आग्रा' चा पोस्टर अनावरण सोहळा पार पडला. या सोहळ्यात या चित्रपटातील कलाकारांचे चेहरेही दाखवण्यात आले. मात्र या कार्यक्रमात सगळ्यात महत्वाची घटना घडली ती म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका कोण साकारणार यावरून पडदा उठला. या चित्रपटात अभिनेता अभिजीत श्वेतचंद्र छत्रपतींची भूमिका साकारतोय. मात्र आतापर्यंत प्रदर्शित झालेल्या शिवराय अष्टकातील पाच चित्रपटात अभिनेता चिन्मय मांडलेकर याने महाराजांची भूमिका साकारली होती. अभिजीतला पाहिल्यानंतर चिन्मय या चित्रपटात का नाहीये असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडला होता.

Chinmay Mandlekar

