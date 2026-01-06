चिन्मय मांडलेकरने शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेतून घेतली एक्झिट... तो वाद ठरला कारण; म्हणालेला

नुकताच दिग्पाल लांजेकर लिखित आणि दिग्दर्शित 'शिवराज अष्टक' यातील सहावा चित्रपट 'रणपती शिवराय स्वारी आग्रा' चा पोस्टर अनावरण सोहळा पार पडला. या सोहळ्यात या चित्रपटातील कलाकारांचे चेहरेही दाखवण्यात आले. मात्र या कार्यक्रमात सगळ्यात महत्वाची घटना घडली ती म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका कोण साकारणार यावरून पडदा उठला. या चित्रपटात अभिनेता अभिजीत श्वेतचंद्र छत्रपतींची भूमिका साकारतोय. मात्र आतापर्यंत प्रदर्शित झालेल्या शिवराय अष्टकातील पाच चित्रपटात अभिनेता चिन्मय मांडलेकर याने महाराजांची भूमिका साकारली होती. अभिजीतला पाहिल्यानंतर चिन्मय या चित्रपटात का नाहीये असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडला होता. .आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणारा लोकप्रिय मराठी अभिनेता चिन्मय मांडलेकर याने शिवराज अष्टकातील पाच चित्रपटात काम केलेलं. मात्र आता त्याच्याजागी अभिजीत आहे. त्यामुळे चिन्मय कुठे गेला, महाराजांची भूमिका साकारणारा अभिनेता का बदलला असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. मात्र यामागचं कारण आहे चिन्मयच्या मुलाच्या नावाबाबत घडलेला वाद. .काय होता तो वाद? २०२४च्या एप्रिलमध्ये चिन्मय आणि त्याच्या पत्नीला त्याच्या मुलाच्या नावावरून ट्रोल करण्यात आलं होतं. चिन्मयच्या मुलाचं नाव जहांगीर आहे. त्यामुळे त्याला आधीपेक्षाही मोठ्या टीकेला सामोरं जावं लागलं होतं. अतिशय असभ्य भाषेतल्या कमेंट्स पाहून चिन्मय आणि त्याची पत्नी नेहा यांनी अनेकदा यावर भाष्य केलं. मात्र ट्रोलर्स थांबायचं नाव घेत नव्हते. छत्रपतींची भूमिका करतो आणि मुलाचं नाव जहांगीर ठेवतो असं म्हणत त्यांना प्रचंड त्रास दिला गेला. चिन्मयची पत्नी नेहा हिने केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये तिने त्यांची जात सांगितली होती. त्यामुळे हा वाद आणखीनच वाढला. अखेरीस चिन्मयने मोठा निर्णय घेत प्रेक्षकांना धक्का दिला होता. .काय होता चिन्मयचा निर्णय?चिन्मयने एक व्हिडिओ करत आपण यापुढे छत्रपती शिवरायांची भूमिका साकारणार नसल्याचं सांगितलं होतं. त्याने एक व्हिडिओ करत म्हटलं, 'छत्रपती शिवरायांच्या भूमिकेसाठी मला प्रेक्षकांनी प्रचंड प्रेम दिलं. पण माझ्या मुलाचं नाव जहांगिर आहे म्हणून आम्हाला अतिशय वाईट पद्धतीनं ट्रोल केलं जातंय. एक व्यक्ती म्हणून मला त्याच्या खूप त्रास होतोय . माझ्या कुटुंबियांना अशा पद्धतीचा मानसिक त्रास होणार असेल तर, मी आज नम्रपणे सांगतो की, इथून पुढं मी ही भूमिका करणार नाही. मी आज पर्यंत सहा चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारली, पण आता नाही. छत्रपती शिवरायांची क्षमा मागून, या भूमिकेची रजा घेतो.' .याच कारणामुळे तो शिवराय अष्टकातील सहाव्या चित्रपटात छत्रपतींच्या भूमिकेत नाहीयेत. अभिजीत आता महाराजांच्या भूमिकेत किती न्याय देणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .चित्रपट बंद पाडण्याचे खूप प्रयत्न... 'रणपती शिवराय स्वारी आग्रा'बद्दल बोलताना अजय पुरकर संतापले; आव्हान देत म्हणाले- अजूनही... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.