आशा भोसले यांनी डोळ्यांनी पाहिलाय मुलीचा भयानक मृत्यू; राहत्या घरात सोडलेला जीव; 'या' गोष्टी ठरलेल्या कारण?

लोकप्रिय मराठमोळ्या गायिका आशा भोसले यांनी आपल्या आवाजाने श्रोत्यांना असं काही वेड लावलं की त्यांच्या सुरांची जादू आजही चाहत्यांच्या मनावर पिंगा घालते. त्यांनी वेगवेगळ्या शैलीतील गाणी गायली. कधी लावणी तर कधी मुजरा, कधी उडत्या चालीची गाणी तर कधी धीर गंभीर वाटणारी गाणी. असं असलं तरी आशा यांनी वैयक्तिक आयुष्यात खूप दुख सहन केलं. एका आईच्या आयुष्यातील सगळ्यात मोठं दुःख असतं ते म्हणजे आपल्या लेकराचा मृत्यू पाहणं. आशा यांनीही हे डोंगराएवढं दुःख पचवलंय. आशा जगासाठी अत्यंत विनोदी स्वभावाच्या आहेत मात्र त्या हसऱ्या चेहऱ्यामागे त्यांनी खूप मोठं दुःख लपवली. का केली होती आशा यांच्या मुलीने आत्महत्या? .आशा भोसले यांच्या मुलीचं नाव वर्षा भोसले होतं. त्यांनी एल्फिन्स्टन कॉलेजमधून राज्यशास्त्राचं शिक्षण घेतलं होतं. पत्रकार म्हणूनही त्यांनी अनेक लेख लिहिले. जेंटलमन मॅगझिन आणि द टाइम्स ऑफ इंडियामध्येही काम केलं. त्यांना गायनाचीचीही आवड होती. त्या हिंदी आणि भोजपुरी गाणी गायच्या. वर्षा यांचं लग्न क्रीडा लेखक आणि जनसंपर्क व्यावसायिक हेमंत केंकरे यांच्याशी झालेलं. मात्र काही वर्षात त्यांचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर मात्र त्या नैराश्यात राहू लागल्या. त्यांचा जवळचा मित्र गौतम राजदक्ष यांच्या निधनानंतर त्यांची प्रकृती अधिकच बिघडली होती. .कसा झाला वर्षा यांचा मृत्यू?वर्षा यांनी ९ सप्टेंबर २००८ रोजी त्यांनी बंदी असलेल्या औषधाचा ओव्हरडोज घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता, मात्र यातून त्यांना वाचवण्यात यश आलं. असाच प्रयन्त त्यांनी २०१० मध्येही केलेला. तेव्हाही त्यांना वाचवण्यात यश आलेलं. मात्र ८ ऑक्टोबर २०१२ रोजी परवाना असलेल्या बंदुकीने स्वतःवर गोळी झाडून घेत वर्षा यांनी आत्महत्या केली. .काय होतं आत्महत्येमागचं कारण?वर्षा यांच्या जवळच्या मैत्रिणीने सांगितलेलं की, त्यांना आयुष्यभर समस्यांचा सामना करावा लागला. त्या लहान असतानाच आईचा घटस्फोट झाला. यानंतर आशा भोसले यांनी दुसरं लग्न केलं. त्याचवेळी वर्षाचं वैवाहिक आयुष्यही फारसं चांगलं नव्हतं. तर काही लोक म्हणायचे की आशा भोसले यांची मुलगी असल्याचं वर्षावर नेहमीच दडपण असायचं. मंगेशकर घराण्याची दुसरी पिढी विशेष काही करू शकली नाही, असे लोक म्हणत. वर्षा यांनी ही गोष्ट खूपच मनाला लावून घेतली होती. याच कारणामुळे त्यांनी गाणंही सोडल्याचं म्हटलं जातं. मात्र त्याच्या मृत्यूचं नेमकं कारण अजूनही रहस्यच आहे.