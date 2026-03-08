Lata Mangeshkar : लता मंगेशकर यांनी संपूर्ण आयुष्य पांढरी साडीच का नेसली? आशा भोसलेंनी केला खुलासा, म्हणाल्या दिदींचे तरुणपणातच...

भारताची 'गानकोकिळा' लता मंगेशकर आणि त्यांची धाकटी बहीण आशा भोसले या दोन्ही संगीत विश्वातील दोन तेजस्वी ध्रुवतारे आहेत. लता दीदींचे नेहमीचे पांढऱ्या साडीतील शांत रूप आजही चाहत्यांच्या मनावर कोरलेले आहे. पण लता दीदी आयुष्यभर पांढरीच साडी का नेसायच्या? यामागचे एक मजेशीर आणि भावनिक गुपित आशा भोसले यांनी 'कपल ऑफ थिंग्ज' या पॉडकास्टमध्ये उलगडले..पांढऱ्या शुभ्र साड्यांमागचे 'ते' गुपितआशा भोसले यांनी सांगितल्याप्रमाणे, पांढऱ्या साड्या नेसण्यामागे कोणतेही धार्मिक किंवा तात्विक कारण नसून एक अतिशय साधा 'ब्युटी कन्सर्न' होता.रंगाची निवड: आशा ताई सांगतात की, त्या काळात त्यांना आणि दीदींना असे वाटायचे की पांढरा रंग त्यांना जास्त शोभून दिसतो. त्यामुळे त्यांनी तरुण वयातच पांढऱ्या साडीची स्वतः साठी निवड केली. सावळ्या रंगाची भीती: जर गडद किंवा रंगीत साड्या नेसल्या, तर आपण अधिक सावळ्या दिसू अशी भीती त्या दोघींना वाटायची. याच एका कारणामुळे दीदींनी आयुष्यभर पांढऱ्या रंगालाच आपली ओळख बनवले. आशा भोसले पुढे म्हणाल्या, या कारणांमुळे तरुण वयातच दिदीचे ठरले होते की आपण पांढऱ्या साडीतच छान दिसतो तर पुढे तेच फॉलो करायचेकोलकाता कनेक्शन: त्या काळी कोलकाता येथील पांढऱ्या साड्या अतिशय स्वस्त आणि दर्जेदार मिळायच्या. त्यामुळे बजेट आणि लूक या दोन्ही गोष्टींचा विचार करून त्या दोघी तिथेच साड्यांची खरेदी करत असत..Lord Krishna Descendants : कोण आहेत श्रीकृष्णाचे वंशज? आता कुठे राहतात अन् कशी परिस्थिति आहे..पाहा.जेव्हा आशा भोसलेंनी 'गुलाबी' साडी नेसली...याच पॉडकास्टमध्ये आशा ताईंनी एक गोड आठवण सांगितली. एकदा त्यांनी प्रयोग म्हणून गुलाबी रंगाची साडी नेसली, तेव्हा शिस्तप्रिय लता दीदींनी त्यांच्याकडे कटाक्षाने पाहिले होते. दीदींना आपल्या साधेपणाच्या चौकटीबाहेर काहीही गेलेले फारसे रुचायचे नाही हेच यातून दिसून येते..Vitthal Mythological Story : श्री विठ्ठलाच्या कानात मासे का अडकवलेले असतात? जाणून घ्या यामागचे आश्चर्यकारक कारण...साधेपणात दडलेले महान व्यक्तिमत्व२०२२ मध्ये लता दीदींच्या निधनाने संगीत विश्वाची कधीही न भरून निघणारी हानी झाली. मात्र त्यांचे ते पांढऱ्या साडीतील रूप आणि आशा ताईंनी सांगितलेल्या या आठवणींमधून समजते की, जगावर राज्य करणाऱ्या या दोन बहिणी मनात कुठेतरी आपल्या सौंदर्याबद्दल अगदी सामान्य मुलींसारख्याच हळव्या होत्या.परंपरेला जपतानाच या दोघींनी आपला एक वेगळा आणि गौरवशाली प्रवास कसा घडवला, हे जाणून घेणे खरंच प्रेरणादायी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.