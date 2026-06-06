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ज्याला सगळे... कंटेन्ट क्रिएटर अथर्व रुकेची 'तुंबाडची मंजुळा' चित्रपटात कशी झाली निवड? दिग्दर्शकाचा मोठा खुलासा

ATHARVA RUKE ENTRY IN TUMBADCHI MANJULA: सध्या 'तुंबाडची मंजुळा' या चित्रपटाची जोरदार चर्चा आहे. मात्र यात कंटेन्ट क्रिएटर अथर्व रुके याची एंट्री नेमकी कशी झाली याबद्दल दिग्दर्शकांनी सांगितलंय.
ATHARV RUKE

ATHARV RUKE

esakal

Payal Naik
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सध्या सोशल मीडिया गाजवणारे अनेक कंटेन्ट क्रिएटर मराठी चित्रपटांमध्ये दिसतायत. असाच एक लोकप्रिय रील स्टार 'तुंबाडची मंजुळा' या सिनेमात झळकलाय तो म्हणजे अथर्व रुके. आपल्या हटके रिल्सने प्रेक्षकांना हसायला भाग पाडणारा लोकप्रिय कंटेन्ट क्रिएटर अथर्व रुके याची 'तुंबाडची मंजुळा' या सिनेमात एंट्री ही एक त्याच्या चाहत्यांसाठी आश्चर्यचकीत करणारी गोष्ट होती. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत चित्रपटाचे दिग्दर्शक विशाल देवरुखकर यांनी त्याची चित्रपटात एंट्री कशी झाली याबद्दल सांगितलंय.

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Sai Tamhankar
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