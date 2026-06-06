ज्याला सगळे... कंटेन्ट क्रिएटर अथर्व रुकेची 'तुंबाडची मंजुळा' चित्रपटात कशी झाली निवड? दिग्दर्शकाचा मोठा खुलासा

सध्या सोशल मीडिया गाजवणारे अनेक कंटेन्ट क्रिएटर मराठी चित्रपटांमध्ये दिसतायत. असाच एक लोकप्रिय रील स्टार 'तुंबाडची मंजुळा' या सिनेमात झळकलाय तो म्हणजे अथर्व रुके. आपल्या हटके रिल्सने प्रेक्षकांना हसायला भाग पाडणारा लोकप्रिय कंटेन्ट क्रिएटर अथर्व रुके याची 'तुंबाडची मंजुळा' या सिनेमात एंट्री ही एक त्याच्या चाहत्यांसाठी आश्चर्यचकीत करणारी गोष्ट होती. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत चित्रपटाचे दिग्दर्शक विशाल देवरुखकर यांनी त्याची चित्रपटात एंट्री कशी झाली याबद्दल सांगितलंय. .'तुंबाडची मंजुळा' च्या टीमने नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यात बोलताना दिग्दर्शक विशाल देवरुखकर म्हणाले, 'जरी तो सोशल मीडियावर काम करत असला स्त्री त्याने ते माध्यम निवडलंय समोर येण्यासाठी. ते माध्यम असलं किंवा चित्रपट माध्यम असलं तरी कलाकार हा कलाकार असतो. मला खरंच माहीत नव्हतं तो कंटेन्ट क्रिएटर आहे. मनात एक कॅरेक्टर उभं होतं बारीक, पातळ असा एक विचित्र मुलगा, लोकांनी त्याला वेड्यात काढलंय. या सिनेमाचा जो कास्टिंग करणारा आहे युगंधर त्याने मला अथर्वची रील पाठवली होती आणि मला ते आवडलेलं. त्याची प्रॉपर ऑडिशन झाली. २ वेळा वर्कशॉप झालं आणि नंतर तो कास्ट झालाय या सिनेमात. .यावर सई ताम्हणकर म्हणाली, "मला असं वाटतं की अथर्वसारखे कंटेट क्रिएटर मराठी सिनेमात आले तर जेन झीला मराठी सिनेमांची ओळख होईल. जेन झीपर्यंत मराठी सिनेमा पोहोचेल. मला असं वाटतं की जेन झीने याआधीचेही मराठी सिनेमे पाहावेत. त्यानिमित्ताने जेन झी आपल्या सिनेमांकडे वळेल. माझी अशी खूप इच्छा आहे की मराठीमध्ये सुद्धा फॅशन आहे. मराठीमध्ये सुद्धा ग्लॅमर आहे, हे जेन झीपर्यंत पोहोचावं. सिनेमा अजून तरुण पिढीपर्यंत पोहोचून मराठी सिनेमाच्या प्रेक्षकांमध्ये भर पडेल. त्यानिमित्ताने वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रेक्षक मराठी सिनेमांपर्यंत पोहोचतील"..तुंबाडची मंजुळा हा सिनेमा ५ जून रोजी प्रदर्शित झालाय आणि यात सई ताम्हणकर, जितेंद्र जोशी, मकरंद अनासपुरे, उषा नाडकर्णी, ओम भुतकर असे कलाकार आहेत. .कोकणात 'या' ठिकाणी झालंय सई ताम्हणकरच्या 'तुंबाडची मंजुळा'चं शूटिंग; कलाकारांनीच सांगितलं गावाचं नाव .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.