कधीकधी भीती वाटते... 'आई कुठे काय करते' फेम गौरी कुलकर्णीने घेतलाय लग्नाचा निर्णय; कारण सांगत म्हणाली- आई-बाबा बीडला...

गेल्या काही महिन्यात अनेक मराठी कलाकारांनी लग्नगाठ बांधली. त्यात आता आणखी एका अभिनेत्रीला लग्न करायचं आहे. ही अभिनेत्री आहे 'आई कुठे काय करते' फेम गौरी कुलकर्णी. 'आई कुठे काय करते' मालिकेने गौरीला घराघरात ओळख मिळवून दिली. मात्र तिचा हा प्रवास मुळीच सोपा नव्हता. गौरीने बीडमधून येऊन मुंबईसारख्या शहरात स्वतःचं बस्तान बसवलं. स्वतःची ओळख निर्माण केली. इंडस्ट्रीमध्ये काम मिळवणं मुळीच सोपं नाहीये असं ती एका मुलाखतीत म्हणालीये. सोबतच तिला आता लग्न करायचं आहे असंही ती म्हणालीये. याच मुलाखतीत तिने लग्न करण्याचं कारणही सांगितलंय. .राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत गौरी म्हणाली, 'पुण्यात नोकरी करत असताना मी 'आई कुठे काय करते'साठी ऑडिशन दिलेली. त्यानंतर माझी निवड झाल्यानंतर मी सुरुवातीचे दोन महिने पुण्याहून मुंबईला यायची आणि पुन्हा शूटिंग संपलं की, पुण्याला जायची. तिथे मी नोकरी करत होती. परंतु, कंपनीतील मॅनेजरनं मला एक दिवस, 'तू कधीही येतेस आणि जातेस', असं म्हणत 'नोकरी सोड' , असं म्हटलेलं. त्यामुळे मी नोकरी सोडली. मी इथे एकटी राहते आणि माझे आई-बाबा बीडमध्ये राहतात. घरात एकटीनं राहणं अवघड असतं. काही वेळेला आपल्याला कोणीतरी आजुबाजूला हवं, असं वाटत असतं. कधी कधी खूप कठीण परिस्थितीतून जावं लागतं. खचून गेल्यासारखं होतं. ब्रेकडाऊन होतो.'.ती पुढे म्हणाली, 'आधी लग्न करायचं की नाही याबद्दल मी निर्णय घेतला नव्हता; पण आता मला लग्न करायचं आहे. एकटी राहायला लागल्यानंतरच हे माझ्या लक्षात आलं आहे की, मला हवंय कोणीतरी. पण असं नाहीये की, मी एकटी राहू शकत नाही म्हणून मला जोडीदार हवाय. आता मला लग्न करावंसं वाटत आहे एवढंच. जर कोणी चांगला मुलगा भेटला. आम्ही एकमेकांशी जुळवून घेऊ शकत असू, तर मला आवडेल लग्न करायला. पण असं नाहीये की, वय वाढतंय वगैरे तर लग्न करायचं आहे. जर कोणी आयुष्यात आलं आणि आम्हाला आम्ही एकमेकांसाठी योग्य वाटलो, तर करणार लग्न. मी लग्न केलं तरी मी अजिबातच मोठं लग्न करणार नाहीये.'.गौरी सध्या कंटेन्ट क्रिएशन करत असून ती युट्युब आणि इंस्टाग्रामवर हटके ब्लॉग शेअर करताना दिसते.