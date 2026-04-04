प्रेमासाठी धर्म बदलायला तयार होती नयनतारा, मग का नाही झालं प्रभुदेवाशी लग्न? 'त्या' अटींमुळे होत्याचं नव्हतं झालं

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील दोन मोठे कलाकार ज्यांच्यापैकी एकाने आपल्या अभिनयाने तर एकाने आपल्या नृत्याने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. अभिनेत्री नयनतारा आणि अभिनेता प्रभुदेवा यांची प्रेमकहाणी दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील सर्वात गाजलेल्या आणि तितकीच वादग्रस्त ठरलेल्या प्रकरणांपैकी एक आहे. त्यांच्या प्रेमाची जोरदार चर्चा झाली. विवाहीत असूनही प्रभुदेवा आणि नयनताराएकमेकांच्या प्रेमात पडले. नयनताराने प्रभु देवासाठी स्वतःचा धर्म बदलण्याचीही तयारी दाखवली होती, तरीही एका अटीमुळे हे नातं लग्नापर्यंत पोहोचू शकलं नाही. काय होती ती अट?.विल्लूच्या सेटवर फुललेलं प्रेमनयनतारा आणि प्रभु देवा यांची पहिली भेट 'विल्लू' चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान झाली. प्रभु देवा दिग्दर्शक होते तर नयनतारा मुख्य अभिनेत्री. कामाच्या दरम्यान दोघांमध्ये जवळीक वाढली आणि हळूहळू या मैत्रीचं रूपांतर प्रेमात झालं. मात्र, त्यावेळी प्रभु देवा विवाहित होते आणि त्यांना तीन मुलं होती..पहिली पत्नी आणि कौटुंबिक वादप्रभु देवा यांचं १९९५ मध्ये रामलता (लता) यांच्याशी लग्न झालं होते. रामलता यांनीही प्रभु देवासाठी मुस्लिम धर्माचा त्याग करून हिंदू धर्म स्वीकारला होता. जेव्हा नयनतारा आणि प्रभु देवा यांच्या अफेअरच्या बातम्या समोर आल्या, तेव्हा रामलता यांनी याला कडाडून विरोध केला. हे प्रकरण इतकं वाढलं की रामलता यांनी नयनताराविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली होती. अखेर, २०११ मध्ये प्रभु देवा यांनी आपल्या पत्नीला घटस्फोट दिला..नयनतारासमोर ठेवलेल्या 'त्या' ३ अटीप्रभु देवा नयनतारासोबत नवीन आयुष्य सुरू करण्यास तयार होते, पण त्यांनी लग्नाआधी नयनतारासमोर तीन अटी ठेवल्या होत्या. पहिली म्हणजे नयनताराने ख्रिश्चन धर्म सोडून हिंदू धर्म स्वीकारावा. नयनताराने ही अट मान्य केली आणि आपला धर्म बदलला. दुसरी अट होती पहिल्या लग्नापासून झालेली मुलं ही नेहमी प्रभु देवा यांची पहिली 'प्रायोरिटी' राहतील. नयनताराने ही अटही मान्य केली होती. मात्र तिसरी अट नयनतारा मान्य करू शकली नाही. तिसरी आणि सर्वात कठीण अट होती लग्नानंतर नयनताराने अभिनय क्षेत्र सोडावं. .आणि नातं तुटलं नयनतारा त्यावेळी तिच्या करिअरच्या शिखरावर होती. अनेक वेळा चर्चा होऊनही नयनतारा आपलं यशस्वी करिअर सोडायला तयार नव्हती. प्रभु देवा आपल्या अटीवर ठाम होते, तर नयनताराला तिची ओळख पुसून टाकायची नव्हती. या एका वैचारिक मतभेदामुळे त्यांच्यातील तणाव वाढत गेला आणि ज्या प्रेमासाठी नयनताराने इतकी मोठी किंमत मोजली होती, ते नातं अखेर तुटलं..एका गाण्याच्या शूटिंगदरम्यान प्रभू देवा यांच्या शरीराने अचानक काम करणं बंद केलं होतं. तो एक 'टेम्पररी पॅरालिसिस अटॅक' होता. मात्र, जिद्दीच्या जोरावर त्यांनी पुन्हा डान्स फ्लोअरवर पुनरागमन केलं. 'मुकाबला', 'के सेरा सेरा' सारख्या गाण्यांतून जागतिक ओळख मिळवणाऱ्या प्रभु देवा यांना पद्मश्री आणि दोन वेळा राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. आज नयनतारा साऊथची लेडी सुपरस्टार म्हणून ओळखली जाते आणि तिने दिग्दर्शक विग्नेश शिवनशी लग्न केलं आहे, तर प्रभु देवा आजही आपल्या डान्स आणि दिग्दर्शनाने प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहेत.