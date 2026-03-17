कोणतीही पूर्वकल्पना न देता... 'पारू' मालिका तडकाफडकी बंद होण्याबद्दल शरयू सोनावणेने सोडलं मौन; व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली

छोट्या पडद्यावर दोन महिन्यांपूर्वी एक अशी घटना घडली ज्यामुळे प्रेक्षक चकीत झाले. झी मराठीवरील लोकप्रिय 'पारू' मालिका अचानक बंद करण्यात आली. कथा न संपवता कोणताही शेवटचा भाग प्रदर्शित ना करता, प्रेक्षकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता 'पारू' मालिका बंद करण्यात आली. त्यानंतर प्रेक्षकांनी अनेक प्रश्न विचारले होते. मात्र त्याची उत्तरं त्यांना मिळाली नाहीत. निर्मात्याने अचानक मालिका बंद केल्याचं स्पष्टीकरण देण्यात आलं होतं. आता 'पारू' मालिकेतूल मुख्य अभिनेत्री शरयू सोनावणे हिने एक व्हिडिओ शेअर करत सगळ्यांची माफी मागितली आहे. .शरयूने एक व्हिडिओ शेअर करत लिहिलं, 'नमस्कार मी शरयू सोनावणे, तुम्हा सगळ्यांची लाडकी पारू. खूप प्रतीक्षेनंतर खूप वाट बघून मी हा व्हिडिओ माझ्या प्रेक्षकांसाठी करतेय. कारणच असं आहे. मला प्रेक्षकांचे खूप मेसेजेस आणि कॉल येत होते की पारू मालिका अचानक बंद का झाली. तर मला तुम्हाला सगळ्यांना हेच सांगायचंय की १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी पारू मालिकेचा शेवटचा भाग प्रदर्शित करण्यात आला. ७०० भागांच्या प्रवासात तुम्ही आम्हाला साथ दिलीत. सतत २ वर्ष टीआरपीमध्ये १ वर असणारी मालिका अचानक बंद होणं सगळ्यांसाठी धक्कादायक होतं. पारू मालिका बंद होतेय याची पूर्वकल्पना आम्हाला निर्मात्यांकडून देण्यात आली नव्हती.' .ती पुढे म्हणाली, 'आजपर्यंत मराठी इंडस्ट्रीमध्ये असा शेवट कोणत्याही मालिकेचा झाला नाहीये जसा पारूचा झाला. आणि त्यामुळे मी तुम्हा सगळ्यांची खरंच मनापासून माफी मागते. पारू मालिकेचा शेवटचा भागही आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवू शकलो नाही. प्रदर्शित करू शकलो नाही. त्यासाठी मी खरंच तुमची माफी मागते. काही तांत्रिक अडचणींमुळे हे होऊ शकलं नाही. पण पारू मालिका बंद होत असली तरी आपल्यातलं नातं कायम असंच राहणार आहे. पारूच्या प्रत्येक सुखदुःखात तुम्ही माझ्या सोबत होतात त्यास्तही मी कायम तुमची ऋणी राहीन. परत भेटूया, एका नव्या रूपात, एका नव्या भूमिकेत. तोपर्यंत तुमचे आशीर्वाद आणि तुमचं प्रेम माझ्यावर कायम राहूद्या. तुमचे मनापासून आभार.'