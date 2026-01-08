'नटरंग' नंतर अजय-अतुलसोबत काम का नाही केलं? तुमच्यात भांडण झालं का? रवी जाधव यांनी सांगितलं खरं कारण

लोकप्रिय मराठी दिग्दर्शक रवी जाधव यांनी प्रेक्षकांना अनेक उत्कृष्ट चित्रपटांचा नजराणा दिला. 'नटरंग', 'बालगंधर्व', 'बालकपालक', 'टाइमपास' अशा चित्रपटांनी प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं. मात्र या चित्रपटांमध्ये 'नटरंग' या चित्रपटाची गाणी प्रचंड गाजली. मात्र त्यानंतर रवी जाधव यांनी अजय अतुलसोबत कधीही काम केलं नाही. त्या चित्रपटानंतर तुमच्यात भांडणं झाली का, किंवा काही बिनसलं का असा प्रश्न नुकताच त्यांना एका मुलाखतीत विचारण्यात आला. तेव्हा त्यांनी याचं खरं आणि स्पष्ट उत्तर दिलंय. .रवी जाधव यांनी नुकतीच अमोल परचुरे यांच्या कॅचअप या चॅनेलला मुलाखत दिली. यात बोलताना ते म्हणाले, 'नटरंगनंतर अजय-अतुलचे जेवढे पण लाईव्ह शो झाले त्या सगळ्यांचं कँपेनिंग मी केलंय. त्या सगळ्यांचं शूटिंग मी केलं आहे. त्या दोघांचे सर्वोत्तम फोटो माझ्याकडे आहेत. 'आम्ही प्रत्येक वेळी एवढं एन्जॉय केलं. जाऊं द्या ना बाळासाहेबमध्ये डीजेचं जे गाणं आहे,त्याच्या शूटिंगला मी गेलो होतो. फक्त आम्ही एकत्र काम नाही केलंय. नटरंगनंतर मी सिनेमे कोणते केले तर, बालगंधर्व ज्यात नाट्यसंगीत होतं. बालक-पालक ज्यात संगीतच नव्हतं. टाईमपासमध्ये मला नवं काहीतरी ट्राय करुया, असं वाटलेलं.'.ते पुढे म्हणाले, 'अजय-अतुल हे माझ्या मनात दैदिप्यमान संगीत आहे. बँजोच्या वेळी आम्ही एकत्र काम करणार होतो. पण माझं त्यांच्याशी आणि त्यांचं माझ्याशी कधीच भांडण झालं नाही. अजय-अतुल लाईव्हचं पोस्टर आणि लोगो मी केला आहे. अजय-अतुल माझ्यासाठी आधीही दैवी होतो आणि आताही दैवीच आहेत. ज्यावेळी मला असं वाटेल ना, की त्यांच्याकडे घेऊन जायला माझ्याकडे काहीतरी आहे. तेव्हा मी त्यांना अप्रोच करेन. कारण ते मोठमोठे प्रोजेक्ट करतात. ते सध्या व्यस्त आहेत.' आपल्यात कोणतंही भांडण झालं नाही असं रवी जाधव म्हणालेत. .अजय अतुल यांच्या वडिलांचं नुकतंच निधन झालेलं आणि... असं तयार झालं 'तुझ्या पिरतीचा विंचू मला चावला' गाणं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.