शाहिद कपूरच्या आईनेच सांगितलं पंकज कपूरसोबतच्या घटस्फोटाचं कारण; म्हणाली- जेव्हा तुमचा नवरा...

बॉलिवूड अभिनेता शाहिद कपूर तीन वर्षांचा असतानाच त्याचे आई-वडील पंकज कपूर आणि नीलिमा अझीम यांचा १९८४ मध्ये घटस्फोट झाला. नंतर पंकज कपूर यांनी अभिनेत्री सुप्रिया पाठक यांच्याशी लग्न केलं, तर नीलिमा अझीम यांनी अभिनेते राजेश खट्टरसोबत दुसरं लग्न केलं. आता, ४० वर्षांनंतर, नीलिमा अझीम यांनी पंकज कपूरपासून घटस्फोट घेण्यावर भाष्य केलंय. त्यांना पंकज यांच्यापासून वेगळं झाल्याबद्दल कोणताही पश्चात्ताप नाही; उलट, त्यांची दोन्ही मुलं, शाहिद कपूर आणि ईशान खट्टर त्यांच्य आयुष्यात असल्याने त्या आनंदी आहेत असं त्या म्हणाल्यात . ईशान खट्टर हा नीलिमा अझीम आणि त्यांचे दुसरे पती राजेश खट्टर यांचा मुलगा आहे..विकी लालवानी यांना दिलेल्या मुलाखतीत, नीलिमा अझीम यांनी पंकज कपूरसोबतच्या घटस्फोटाबद्दल भाष्य केलं आणि त्यामागचं कारणही सांगितलं. पंकज कपूर आणि नीलिमा यांच्या घटस्फोटाच्या वेळी शाहिद तीन वर्षांचा होता. नीलिमा अझीम म्हणाल्या, "शाहिद तीन वर्षांचा असताना मी पंकज कपूरपासून विभक्त झाले. मी खूप लहान होते. मी गोष्टींचा अतिरेक करणं आणि अतिविचार करणं थांबवलं आहे. जसजसे तुम्ही मोठे होता तसतसे असे काही क्षण येतात जेव्हा तुम्ही गोष्टींवर विचार करता. '.कोणीही वेगळं होण्यासाठी लग्न करत नाहीनीलिमा पुढे म्हणाल्या, "दुर्दैवाने, हे सगळं माझ्या नशिबात होतं. आपण कायमचे एकत्र राहण्यासाठी लग्न करतो. कदाचित आम्ही खूप वेगळे लोक होतो... तुमच्यात जर ते प्रेम नसेल, ती भावनाच नसेल तर तुमचं एकमेकांसोबत नाही पटत. मी अजूनही तीच मुलगी होती जी तिच्या पालकांसोबत दिल्लीत राहत होती, कारण ती आमची सवय होती. कदाचित त्यावेळी मला आणि नंतर शाहिदला सोडून मुंबईला जाणे हा त्यांच्यासाठी योग्य निर्णय नव्हता. एखादा अभिनेता त्यांच्या कामात इतका रमून जाऊ शकतो हे मी तेव्हा अनुभवलं. ते त्यात पूर्णपणे बुडून जातात. मग मी पुन्हा दिल्लीला डान्स करायला गेले. .जेव्हा नात्यात अंतर येतं नीलिमा अझीम यांनी स्पष्ट केलं की पंकज कपूर कामासाठी मुंबईत होते आणि त्यामुळे त्यांच्यात खूप अंतर निर्माण झालं. त्यावेळी नीलिमा दिल्लीत होत्या. त्या म्हणाल्या, 'पंकजने मुंबईत जाण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी मला विचारले होते आणि मी त्याला पाठिंबा दिला. मी म्हणाले, 'तू जा, तू प्रतिभावान आहेस.' त्यावेळी मला वाटले नव्हते की आम्ही इतक्या लहान मुलासह मुंबईत येऊ शकतो, म्हणून तो तिथे त्याचं करिअर घडवण्याचा प्रयत्न करत होता आणि मी दिल्लीत होते. वर्षानुवर्षे एकमेकांपासून दूर राहिल्याने आम्हाला वेगवेगळे मार्ग स्वीकारावे लागले. ४० वर्षांनंतर, मी पूर्णपणे वेगळी व्यक्ती आहे. मी तेव्हा खूप लहान होते, त्यामुळे हे सर्व हाताळणे माझ्यासाठी खूप कठीण होते.मी आटा जेव्हा या गोष्टीकडे बघते तेव्हा मला कोणताही पश्चात्ताप वाटत नाही कारण माझ्याकडे शाहिद आणि ईशान आहेत.".