Star Wars Day 2024 : दरवर्षी 4 मे रोजी का साजरा केला जातो 'स्टार वॉर्स डे'? अगदी खास आहे कारण..

स्टार वॉर्सचे फॅन आज एकमेकांना शुभेच्छा देताना 'मे द फोर्थ बी विथ यू' (May the Fourth be with You) असं म्हणतात. स्टार वॉर्स मूव्हीजमध्ये खरंतर हे वाक्य थोडं वेगळं आहे. या युनिव्हर्समध्ये असणारी पात्रं एकमेकांना 'May the Force be with you' असं म्हणत असतात. चार मे ही तारीख 'May the Fourth' अशीही म्हटली जाते. ही कोटी होत असल्यामुळेच आजच्या दिवशी स्टार वॉर्स दिन साजरा केला जातो.