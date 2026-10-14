'या गोजिरवाण्या घरात' मधली दीक्षा आठवते? सध्या काय करते? सांगितलं छोट्या पडद्यावर न दिसण्याचं कारण

छोट्या पडद्यावरील काही मालिका या प्रचंड गाजल्या. या मालिकांनी प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. आजही या मालिकांच्या आठवणी प्रेक्षकांच्या मनात पिंगा घालतात. अशीच एक गाजलेली मालिका म्हणजे 'या गोजिरवाण्या घरात. या मालिकेने प्रेक्षकांना एकत्र कुटुंब पद्धती समजावलेली. तेव्हाच्या कुटुंबांचा आरसा असणारी ही मालिका घराघरात लोकप्रिय होती. या मालिकेतील प्रत्येक पात्र आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. असंच एक पात्र होतं दीक्षाचं. जी त्या घराची मुलगी होती. ती मालिकेत प्रमुख भूमिकेत होती. मात्र गेली अनेक वर्ष ती छोट्या पडद्यापासून दूर आहे. आता तिने या मागचं कारण सांगितलंय. .या मालिकेत दीक्षा हे पात्र विभावरी प्रधानने साकारली होती. तिचं २०१३ मध्ये अरेंज मॅरेज झालं. तेव्हा ती सुवासिनी मालिकेत काम करत होती. सासरच्यांनी देखील तिला या कामात पाठिंबा दिला. मात्र नंतर तिने प्रेग्नन्सीमध्ये ब्रेक घेतला. विभावरी म्हणाली, 'माझ्या मुलीसाठीच मी ३ वर्ष ब्रेक घेतला होता. तो वेळ मी एन्जॉय केला आणि आता पुन्हा सुरुवात केली आहे. हा ब्रेक सुरुवातीला थोडासा कठीण गेला. कारण त्याआधी मी सतत काम करत होते. एका वेळेला २-३ मालिकेत मी मुख्य भूमिका करत होते. अचानक हा गॅप घेतला तेव्हा मी किती वर्ष ब्रेक घ्यायचाय हे ठरवलं नव्हतं. मी लीड मुख्य भूमिकेत करत होते. पण खऱ्या आयुष्यात मी आईच्या भूमिकेत गेले होते जी माझी जगातली सगळ्यात मस्त आणि आवडीची भूमिका आहे जी मी जगतीये.' .ती पुढे म्हणाली, 'तेव्हा वाटलं की ही जगातली सर्वात बेस्ट भूमिका आहे. मी नवऱ्याशी फक्त चर्चा केली की मी ब्रेक घेतेय आणि त्याला काहीच प्रॉब्लेम नव्हता. त्यामुळे तेव्हा माझ्या मनात कमबॅकचा विचारच नव्हता. मग वजन वाढलंय वगैरे किंवा नाही हेही माझ्या मनात आलं नाही.' त्यानंतर विभावरी हिंदी मालिकांमध्ये दिसली..ही हिरोइन वाटतंच नाही... कसा होता 'मराठी मिडीयम' मालिकेचा कालचा भाग? नेटकऱ्यांना पडलाय एकच प्रश्न की....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.