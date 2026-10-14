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'या गोजिरवाण्या घरात' मधली दीक्षा आठवते? सध्या काय करते? सांगितलं छोट्या पडद्यावर न दिसण्याचं कारण

YA GOJIRVANYA GHARAT DIKSHA ACTRESS CURRENT LIFE AND REASON FOR STAYING AWAY FROM TELEVISION : छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'या गोजिरवाण्या घरात' मधील दीक्षा तुम्हाला आठवतेय का? मात्र इतकी वर्ष ती मालिकांमध्ये का दिसत नाहीये याचं कारण तिने सांगितलंय.
VIBHAVARI PRADHAN FROM YA GOJIRVANYA GHARAT

VIBHAVARI PRADHAN FROM YA GOJIRVANYA GHARAT

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावरील काही मालिका या प्रचंड गाजल्या. या मालिकांनी प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. आजही या मालिकांच्या आठवणी प्रेक्षकांच्या मनात पिंगा घालतात. अशीच एक गाजलेली मालिका म्हणजे 'या गोजिरवाण्या घरात. या मालिकेने प्रेक्षकांना एकत्र कुटुंब पद्धती समजावलेली. तेव्हाच्या कुटुंबांचा आरसा असणारी ही मालिका घराघरात लोकप्रिय होती. या मालिकेतील प्रत्येक पात्र आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. असंच एक पात्र होतं दीक्षाचं. जी त्या घराची मुलगी होती. ती मालिकेत प्रमुख भूमिकेत होती. मात्र गेली अनेक वर्ष ती छोट्या पडद्यापासून दूर आहे. आता तिने या मागचं कारण सांगितलंय.

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