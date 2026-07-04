मराठी अभिनेत्रीसोबत केलेलं लग्न पण घटस्फोटाने पूर्ण खचले, यतीन कार्येकर यांनी पहिल्यांदाच बोलले; मी कामात होतो तेव्हा ती...

छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावर आपल्या अभिनयाची जादू दाखवणारे लोकप्रिय अभिनेते यतीन कार्येकर यांनी मराठीसोबतच हिंदीमध्येही आपलं स्थान निर्माण केलं. 'मुन्नाभाई एमबीबीएस' चित्रपटातून आपली वेगळी ओळख निर्माण करणारे यतीन यांनी मराठी अभिनेत्री इरावती हर्षे हिच्याशी लग्नगाठ बांधली होती. ते दोघेही सुरुवातीला तीन वर्ष लिव्ह इन मध्ये राहिले होते. मात्र असं असूनही लग्नानंतर काही वर्षातच त्यांचा घटस्फोट झाला. ज्याचा यतीन यांना मोठा धक्का बसला होता. आता नुकत्याच सिद्धार्थ कननला दिलेल्या मुलाखतीत यतीन त्याबद्दल बोलले आहे. .यतीन या मुलाखतीत म्हणाले, 'आम्ही ३ वर्ष लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये होतो. १९९६ मध्ये आमचं लग्न झालं आणि २००१ साली घटस्फोट झाला. आमच्यात ६ वर्षांचं अंतर होतं. इरावतीने शांती मालिका एका वर्षातच सोडली होती. तिला डेली सोप करायची इच्छा नव्हती. मी कामात व्यग्र असायचो. मला काम करणं भाग होतं. कारण घराचं, कारचं लोन फेडायचं होतं. शांती मालिकेसोबतच 'चट्टान' या प्रोजेक्टच्या शूटसाठी १५-२० दिवस मला दुबईला जावं लागायचं. इकडे इरावतीला माझी आठवण यायची. यादरम्यान आमच्यात दुरावा आला. ती माझ्यापासून लांब गेली. आज आम्ही अजिबातच संपर्कात नाही. एकदा आम्ही कॉमन फ्रेंडच्या वाढदिवसाला समोरासमोर आलो होतो. पण आम्ही एकमेकांशी काहीच बोललो नाही.' .ते पुढे म्हणाले, 'घटस्फोटाच्या दीड वर्ष आधीपासून मी दारू प्यायचो. मी खूप जास्त प्यायला लागलो होतो, माझा स्वतःवरचा ताबा कधीच सुटला नाही, पण मी रोज प्यायचो आणि २४ तासांत फक्त दोन तास झोपायचो. माझी झोप उडाली होती. त्यामुळे, जेव्हा घटस्फोट झाला, तेव्हा मी सर्वात आधी दारू सोडण्याचा निर्णय घेतला, कारण माझ्याकडे लिव्हर ट्रान्सप्लांटसाठी पैसे नव्हते. माझ्या वडिलांनी मला त्यांच्या घरी बोलावलं. ते म्हणाले, 'एकटं राहू नकोस. ते योग्य नाही.' मी निघून गेलो. मी पुन्हा त्यांचा मुलगा झालो, त्यांची सेवा करू लागलो. माझ्या वडिलांनी मला त्या अवस्थेतून बाहेर काढलं आणि समजावून सांगितलं की, मी एक चांगला अभिनेता आहे.' .यतीन म्हणाले, 'माझ्या कामावर परिणाम झाला. मी पूर्णपणे हादरून गेलो होतो. माझा घटस्फोट होत होता. मला खूप अडचणींचा सामना करावा लागला. कोणाला सांगावं, कोणासोबत हे शेअर करावं हे मला कळत नव्हतं आणि ज्याला मी मित्र म्हणू शकेन असं कोणीही नव्हतं. त्यामुळे मी एकटेपणात खूप त्रास सहन केला आणि डिप्रेशनमध्ये गेलो. माझा घटस्फोट झाला हे चांगलं झाले. एकाच छताखाली अनोळखी लोकांसारखं राहण्यात काय अर्थ आहे? माझे वडीलही म्हणाले, 'काही हरकत नाही, दुसरी मुलगी शोध.' माझ्यावर दबाव होता. कारण आम्ही लिव्ह-इन रिलेशनशिपनंतर लग्न केलं होतं, त्यामुळे नातं टिकवण्याचा दबाव होता. काहीही झालं तरी आम्हाला ते टिकवायचं होतं. पण मग, लग्नानंतर काय झालं, मला माहीत नाही.' .संजय लीला भन्साळींसोबत रिलेशनशिप तरीही अविवाहित आहेत गीता कपूर; का नाही केलं लग्न? सांगितलं खरं कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.