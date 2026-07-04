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मराठी अभिनेत्रीसोबत केलेलं लग्न पण घटस्फोटाने पूर्ण खचले, यतीन कार्येकर यांनी पहिल्यांदाच बोलले; मी कामात होतो तेव्हा ती...

YATIN KARKEKAR ON BROKEN MARRIAGE: लोकप्रिय अभिनेते यतीन कार्येकर यांनी लिव्हइनमध्ये राहिल्यानंतर लग्न केलेलं. मात्र त्यांचं लग्न तुटलं. तेव्हा त्यांना मोठा धक्का बसला.
YATIN KARYEKAR

YATIN KARYEKAR

ESAKAL

Payal Naik
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छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावर आपल्या अभिनयाची जादू दाखवणारे लोकप्रिय अभिनेते यतीन कार्येकर यांनी मराठीसोबतच हिंदीमध्येही आपलं स्थान निर्माण केलं. 'मुन्नाभाई एमबीबीएस' चित्रपटातून आपली वेगळी ओळख निर्माण करणारे यतीन यांनी मराठी अभिनेत्री इरावती हर्षे हिच्याशी लग्नगाठ बांधली होती. ते दोघेही सुरुवातीला तीन वर्ष लिव्ह इन मध्ये राहिले होते. मात्र असं असूनही लग्नानंतर काही वर्षातच त्यांचा घटस्फोट झाला. ज्याचा यतीन यांना मोठा धक्का बसला होता. आता नुकत्याच सिद्धार्थ कननला दिलेल्या मुलाखतीत यतीन त्याबद्दल बोलले आहे.

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