'दृश्यम'च्या पहिल्या दोन भागात दिसला पण तिसऱ्यात नाही, मराठी अभिनेत्याला वाटतंय वाईट; म्हणतो - गायतोंडेने...

नुकताच अजय देवगन आणि तब्बू यांचा 'दृश्यम ३' प्रदर्शित झालाय. या चित्रपटाची सगळीकडे जोरदार चर्चा आहे. सोशल मीडियावरदेखील या चित्रपटाबद्दल प्रतिक्रिया येत आहेत. २ ऑक्टोबर रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित झालाय. आणि काही दिवसातच या चित्रपटाने तब्बल २५० कोटींचा आकडा पार केलाय. या सिनेमात काही मराठी कलाकारदेखील आहेत. मात्र एक मराठी कलाकार असा आहे जो चित्रपटाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या भागात होता मात्र तिसऱ्या भागात नाहीये. या गोष्टीचं त्यांना वाईट वाटतंय. हे कलाकार आहेत योगेश सोमण. .'दृश्यम १ आणि २' मध्ये योगेश पोलीस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसले होते. मात्र ते आता तिसऱ्या भागात नाहीयेत. आता त्यांनी इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर करत त्यांच्या भावना व्यक्त केल्यात. या व्हिडिओमध्ये ते म्हणतात, 'मी नुकताच दृश्यम ३ बघून आलो. आधीच्या दोन्ही भागांमध्ये मी अभिनेता म्हणून काम केलं. त्यामुळे तिसरा भाग बघण्याची मला खूप उत्सुकता होती. आणि खरं सांगू मला खूप वाईट वाटलं की या भागात मी नाही. कारण सिनेमा खूप चांगला केलाय. खूप वेगवान कथानक पुढे सरकत जातं. आपल्याला विचार करायलाही वेळ मिळत नाही. इतक्या छान पद्धतीने गुंतागुंत करत सिनेमा पुढे नेला आहे. आणि आपण एन्जॉय करतो. अभिनयाची बाजू जयदीप अहलावत हा नंबर एक वर आहे. त्याने सगळ्या प्रसंगांमध्ये स्वाइप करून टाकलं आहे. तो खूप छानपणे आपल्यासमोर येतो. काहीही न बोलता केवळ शांतपणे रिअँक्शनने बाजी मारुन नेतात ते अजय देवगणने.' .ते पुढे म्हणाले, 'बाकीच्या सगळ्या कलाकारांनी छान काम केलंय. फक्त मला चांगलं काम करूनही कॅरेक्टर मार खाल्लीये ती आमच्या गायतोंडेने. कमलेश किती छान काम करतो, हे आपण अनेक सिनेमांमध्ये बघितलं आहे. पण केवळ विनोदी काहीतरी करावं असं बहुधा त्याला सांगितलं असावं. कारण तो दिग्दर्शकाने सांगितल्याप्रमाणे काम करणारा माणूस आहे. त्याने काम चांगलंच केलं. पण कॅरेक्टरची मजाच गेली. गायतोंडेची जी दहशत पहिल्या भागात होती. पण विनोदी कॅरेक्टरमुळे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या भागात ती राहिली नाही. पण, तरीही सिनेमा नक्की बघा. गुंतून ठेवणारं कथानक आहे.' .मुलगा सुपरस्टार पण काय काम करतात स्वप्नील जोशीचे वडील? ७६ व्या वाढदिवशी लेकाने केली खास पोस्ट; म्हणतो- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.