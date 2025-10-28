सोशल मीडियावरील घटस्फोटाच्या चर्चा खऱ्या की खोट्या? सौरभपासून वेगळं होण्यावर योगिता चव्हाणने दिली प्रतिक्रिया, काय म्हणाली?

सध्या सोशल मीडियावर मराठी कलाकारांचे घटस्फोट चांगलेच गाजतायत. थाटामाटात लग्न करणारे कलाकार आता वर्षा दोन वर्षातच वेगळे होण्याची घोषणा करतायत. ज्यामुळे चाहत्यांना चांगलाच धक्का बसलाय. त्यात 'जीव माझा गुंतला' या मालिकेतून घराघरात लोकप्रिय ठरलेली मराठी जोडी योगिता चव्हाण आणि सौरभ चौघुले यांच्यात काहीतरी बिनसल्याच्या चर्चा आहेत. सौरभ आणि योगिता यांनी एकमेकांना सोशल मीडियावर अनफॉलो केलंय. त्यांनी त्यांचे लग्नाचे फोटोही डिलीट केलेत. त्यामुळे या अफवांना आणखी हवा मिळालीये. आता या चर्चांवर अभिनेत्रीने प्रतिक्रिया दिलीये. .योगिता आणि सौरभ यांनी मालिकेमधून प्रेक्षकांची मनं जिंकली. त्यांची भेट 'जीव माझा गुंतला' याच मालिकेच्या सेटवर झाली होती. तिथेच ते दोघे प्रेमात पडले. योगिताने 'बिग बॉस मराठी' मध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा सौरभने तिला पाठिंबा दिला होता. तो वारंवार तिला बाहेरून सपोर्ट करताना दिसला. योगिता हा खेळ सोडून अर्ध्यातून बाहेर पडली. त्यानंतरही ते दोघे सोशल मीडियावर बरेच सक्रीय होते. मात्र आता लग्नाला दीड वर्ष होत नाही तोवर त्यांच्यात काहीतरी बिनसल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. 'जीव माझा गुंतला' ही मालिका संपल्यानंतर मार्च 2024मध्ये अभिनेत्री योगिता आणि सौरभ यांनी लग्न केलं. पण आता त्यांच्या नात्यात सारं काही आलबेल नसल्याचं दिसतंय. आता या चर्चांवर योगिताने प्रतिक्रियाही दिलीये. .काय म्हणाली योगिता?घटस्फोटाच्या चर्चांवर योगिताने प्रतिक्रिया देणं टाळलंय. न्युज 18 लोकमतने दिलेल्या माहितीनुसार, या चर्चा सुरू असतानाच योगीतासोबत संपर्क साधून या चर्चांबद्दल विचारणा करण्यात आली. मात्र फोनवर संपर्क केला असता तिने आपल्याला आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल काहीही बोलायचं नसल्याचं सांगितलं. तर सौरभसोबत संपर्क होऊ शकलेला नाही. योगिताच्या या उत्तरामुळे खरंच ते दोघे वेगळे राहत असून त्यांचं नातं बिघडल्याच्या चर्चा खऱ्या असल्याचं दिसतंय..योगिता सौरभपाठोपाठ आणखी एका मराठी अभिनेत्रीचा संसार मोडणार? नवऱ्यापासून राहतेय वेगळी; एकमेकांना अनफॉलोही केलं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.