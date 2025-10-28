Premier

सोशल मीडियावरील घटस्फोटाच्या चर्चा खऱ्या की खोट्या? सौरभपासून वेगळं होण्यावर योगिता चव्हाणने दिली प्रतिक्रिया, काय म्हणाली?

Yogita chavan react on divorce rumors: लोकप्रिय अभिनेत्री योगिता चव्हाण आणि अभिनेता सौरभ चौघुले यांच्या घटस्फोटाच्या सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहेत. त्यावर योगिताने प्रतिक्रिया दिली आहे.
Yogita chavan

Yogita chavan 

Esakal

Payal Naik
Updated on

सध्या सोशल मीडियावर मराठी कलाकारांचे घटस्फोट चांगलेच गाजतायत. थाटामाटात लग्न करणारे कलाकार आता वर्षा दोन वर्षातच वेगळे होण्याची घोषणा करतायत. ज्यामुळे चाहत्यांना चांगलाच धक्का बसलाय. त्यात 'जीव माझा गुंतला' या मालिकेतून घराघरात लोकप्रिय ठरलेली मराठी जोडी योगिता चव्हाण आणि सौरभ चौघुले यांच्यात काहीतरी बिनसल्याच्या चर्चा आहेत. सौरभ आणि योगिता यांनी एकमेकांना सोशल मीडियावर अनफॉलो केलंय. त्यांनी त्यांचे लग्नाचे फोटोही डिलीट केलेत. त्यामुळे या अफवांना आणखी हवा मिळालीये. आता या चर्चांवर अभिनेत्रीने प्रतिक्रिया दिलीये.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com