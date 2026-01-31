खऱ्या अर्थाने सत्ता बदलणार! आजीच्या नाकावर टिच्चून भावनाच्या हातात येणार घराच्या चाव्या; प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'लक्ष्मी निवास' ही प्रेक्षकांची अत्यंत आवडती आहे. या मालिकेने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलंय. एकीकडे लक्ष्मी आणि निवास यांचा संघर्ष आहे. दुसरीकडे भावना आणि सिद्धू यांच्यातील प्रेम आहे तर तिसरीकडे जयंत आणि जान्हवी यांच्यातील संघर्ष आहे. जान्हवी आपल्या नवऱ्यापासून म्हणजेच जयंत पासून दूर पळत आहे तर भावना आपल्या नवऱ्याला निर्दोष सिद्ध करण्यासाठी कोर्टात लढा देत आहे. एकाचवेळी मालिकेत तीन वेगवेगळे स्टोरी प्लॉट असल्याने प्रेक्षक मालिकेत गुंतले आहेत. अशातच आता प्रेक्षकांना अनपेक्षित असा ट्विस्ट मालिकेत येणार आहे. अखेर घरातल्यांना नको असतानाही भावनाच्या हातात आता गाडेपाटलांच्या घराच्या चाव्या येणार आहेत. .मालिकेत दाखवण्यात आलंय की सिद्धूला श्रीकांतच्या मृत्यूच्या कारणासाठी अटक करण्यात आलीये. मात्र श्रीकांत जिवंत आहे हे समजताच भावना त्याला घेऊन कोर्टात जाते आणि सिद्धू सुखरूप सुटतो. त्यानंतर मालिकेत काय घडणार याचा एक प्रोमो झी मराठीने शेअर केलाय. सिद्धू सुटल्यानंतर गावातील लोक त्याची आणि भवनाची मिरवणूक काढतात. सिद्धू आपला नेता म्हणून हवा असल्याची मागणी ते करतात तेव्हा सिद्धू बोलतो की मला आधी माझ्या घरी जायचं आहे. सिद्धू आणि भावना एकत्र घरात पाऊल ठेवतात पण ते आजीला आवडत नाही. .त्यानंतर प्रोमो दाखवल्यानुसार, गाडेपाटलांच्या घरात गावचे सुभेदार येतात. ते म्हणतात की सिद्धूची बायको एक शिकली सवरलेली मुलगी आहे. या घराच्या चाव्या तिच्या हातात द्या. त्यावर आजी असं काही करण्यास तयार नसते मात्र साधूचे बाबा म्हणतात की जर का सुभेदारांनी आपल्या डोक्यावरून हात काढून घेतला तर आपल्याकडे जे आहे ते सुद्धा निघून जाईल त्यामुळे तू त्या किल्ल्या भावनांच्या हातात दे. मग नाईलाजाने का होईना पण सिद्धूची आजी गाडेपाटील घराच्या किल्ल्या भावनाच्या हातात देते. त्यामुळे आता खऱ्या अर्थाने सत्तापालट झालाय असं म्हणायला हरकत नाही. .'लक्ष्मी निवास' चा हा प्रोमो पाहून प्रेक्षक चांगलेच खुश झालेत. सगळ्यांनी या प्रोमोचं कौतुक केलंय. आता या मालिकेत पुढे काय घडणार हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. .झी मराठीचा ओरिजिनल खलनायक इज बॅक! तारिणी' मध्ये होणार नवी एंट्री; प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनी ओळखलंच .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.