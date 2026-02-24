या' दिवशी भेटीला येतेय झी मराठीची नवी मालिका; 'सनई चौघडे' स्टार प्रवाहवर पडणार भारी? हे आहे कारण

छोट्या पडद्यावर पुढील काही दिवसात काही नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. त्यात स्टार प्रवाह, कलर्स मराठी आणि झी मराठी या वाहिन्यांवर नव्या मलिकणांची घोषणा करण्यात आलीये. स्टार प्रवाहने दोन तर झी मराठी आणि कलर्स मराठीने प्रत्येकी एका नव्या मालिकेची घोषणा केलीये. झी मराठीवर 'सनई चौघडे' ही मालिका सुरू होतेय. या मालिकेचा टिझर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. ज्याला प्रेक्षकांची पसंती मिळाली होती. आता या मालिकेची प्रदर्शनाची तारीख आणि वेळ समोर आलीये. .झी मराठीची स्टार प्रवाहसोबत थेट टक्कर 'सनई चौघडे' या झी मराठीच्या नव्या मालिकेची टक्कर थेट स्टार प्रवाहच्या टॉपर मालिकेसोबत होणार आहे. म्हणजेच ठरलं तर मग' सोबत होणार आहे. 'सनई चौघडे' ही मालिका १६ मार्च पासून रात्री ८. ३० वाजता दाखवण्यात येणार आहे. म्हणजेच टीआरपीच्या यादीत टॉप असलेल्या 'ठरलं तर मग'चा टीआरपी कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र झी मराठीची कोणती मालिका बंद करण्यात येणार नसल्याचं समजतंय. सध्या 'लक्ष्मीनिवास' १ तास दाखवण्यात येतं. ते आता अर्धा तास दाखवतील असा अंदाज प्रेक्षकांनी लावलाय. .मालिकेत कोणकोणते कलाकार आहेत?सनई चौघडे मध्ये मेघना एरंडे आईच्या भूमिकेत दिसतेय. या मालिकेतून पुन्हा एकदा छोट्या पडद्यावर पुनरागमन करत आहे. तर, ‘तुझ्यात जीव रंगला’ फेम अभिनेता राज हंचनाळेने ‘सनई चौघडे’च्या निमित्ताने पुन्हा एकदा वाहिनीवर पुनरागमन केलं आहे. याशिवाय चिन्मयी साळवी ( शर्वरी ), जुई गोगरी ( आसावरी ), सुहास शिरसाट, श्वेता गायकवाड ( अनुश्री ), रुची नेरुरकर ( गौरी ) हे कलाकार आपल्याला महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारताना दिसणार आहेत. आता प्रेक्षक ही मालिका पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. .तिने ज्या हिमतीने परिस्थिती सांभाळली... विकी कौशलने केलं नवी आई कतरीनाचं कौतुक; म्हणतो- बाळासाठी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.