Premier

या' दिवशी भेटीला येतेय झी मराठीची नवी मालिका; 'सनई चौघडे' स्टार प्रवाहवर पडणार भारी? हे आहे कारण

ZEE MARATHI NEW SERIAL SANAI CHOUGHADE RELEASE DATE: झी मराठीवर 'सनई चौघडे' ही नवी मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय. आता या मालिकेची तारीख आणि वेळ समोर आलीये.
SANAI CHOUGHADE RELEASE DATE

SANAI CHOUGHADE RELEASE DATE

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावर पुढील काही दिवसात काही नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. त्यात स्टार प्रवाह, कलर्स मराठी आणि झी मराठी या वाहिन्यांवर नव्या मलिकणांची घोषणा करण्यात आलीये. स्टार प्रवाहने दोन तर झी मराठी आणि कलर्स मराठीने प्रत्येकी एका नव्या मालिकेची घोषणा केलीये. झी मराठीवर 'सनई चौघडे' ही मालिका सुरू होतेय. या मालिकेचा टिझर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. ज्याला प्रेक्षकांची पसंती मिळाली होती. आता या मालिकेची प्रदर्शनाची तारीख आणि वेळ समोर आलीये.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
Zee Marathi
zee marathi serial

Related Stories

No stories found.