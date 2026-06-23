स्टार प्रवाहच्या आठ मालिकांना आव्हान द्यायला येतायत झी मराठीचे २ नवे मोहरे; टीआरपीमध्ये कोण मारणार बाजी?

स्टार प्रवाहाने काही दिवसांपूर्वी नव्या कार्यक्रमांची घोषणा केली होती. आता टीआरपी स्पर्धेत वरचढ राहण्यासाठी झी मराठीने देखील योजना आखली आहे. महाराष्ट्रात मान्सूनच्या आगमनसोबत झी मराठी वरही नवीन मनोरंजनाचं आगमन होणार आहे. आता संध्याकाळी गरमागरम चहा, कुरकुरीत भजी, हातात रिमोट आणि टीव्हीच्या पडद्यावर पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचा सर्वात लाडका कार्यक्रम पाहण्याचा आनंद मिळणार आहे. अशा दुहेरी आनंदाची पर्वणी आता महाराष्ट्राच्या घराघरात रंगणार आहे. .महाराष्ट्राच्या घराघरांत प्रेम मिळवलेला आणि दोन दशकांहून अधिक काळ प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणारा ‘होम मिनिस्टर’ पुन्हा नव्या पर्वासह भेटीला येत आहे. पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या घराघरांत घुमणार तोच लाडका आवाज 'दार उघड बये, दार उघड...! कारण आदेश बांदेकर म्हणजेच “भाऊजी पैठणी घेऊन आले...” . असंख्य कुटुंबांच्या सुख-दुःखात सहभागी झालेले ‘भाऊजी’ आता पुन्हा एकदा वहिनींच्या भेटीस सज्ज झाले आहेत. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या प्रोमोला प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून या पुनरागमनाची सर्वत्र चर्चा रंगली आहे..याचसोबत मराठी संगीतविश्वातील सर्वात लोकप्रिय मंच ‘सा रे ग म प’ देखील नव्या पर्वासह प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. अनेक गुणी गायकांना व्यासपीठ देणाऱ्या या कार्यक्रमाने वर्षानुवर्षे रसिकांची मने जिंकली आहेत. या नव्या पर्वातून नव्या सुरांचा, नव्या प्रतिभांचा आणि अविस्मरणीय संगीतप्रवासाचा अनुभव प्रेक्षकांना मिळणार आहे. या पर्वात अवधूत गुप्ते यांची दमदार उपस्थिती पुन्हा एकदा संगीतप्रेमींना अनुभवायला मिळणार आहे. त्यांच्या खास शैलीतील मार्गदर्शन, उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया आणि संगीतावरील प्रेमामुळे कार्यक्रमाला एक वेगळीच ऊर्जा लाभणार आहे. .‘होम मिनिस्टर’ आणि ‘सा रे ग म प’ या दोन सुपरहिट कार्यक्रमांच्या पुनरागमनासह आदेश बांदेकर आणि अवधूत गुप्ते हे दोन लाडके चेहरे पुन्हा झी मराठीच्या मंचावर झळकणार आहेत. आता प्रेक्षक त्यांना कसा प्रतिसाद देणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .लोकप्रियता, पैसे सगळं आहे तरीही प्राजक्ता माळीचं 'हे' स्वप्न अजूनही आहे अपूर्ण; म्हणते, 'मला मुंबईत...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.