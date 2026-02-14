अशी मध्येच कशी संपली? 'पारू' मालिकेने अचानक घेतला प्रेक्षकांचा निरोप; मुख्य अभिनेत्रीची पोस्ट व्हायरल

छोट्या पडद्यावर अनेक मालिका प्रेक्षकांच्या आवडत्या असतात. काही कारणामुळे या मालिकांची वेळ जरी बदलली तरी या मालिका प्रेक्षकांच्या आवडत्या रहातात. बदललेल्या वेळेत देखील प्रेक्षक मालिका पाहतात. अशीच एक झी मराठीची लोकप्रिय मालिका 'पारू' जिची वेळ बदलल्यानंतरही प्रेक्षक ही मालिका पाहणं पसंत करत होते. असं असताना अचानक ही मालिका बंद करण्यात आलीये. 'पारू' मालिकेने अचानक प्रेक्षकांचा निरोप घेतला असल्याचं बोललं जातंय. याबद्दल झी मराठीने कोणतीही पोस्ट केलेली नाही मात्र मालिकेतील मुख्य अभिनेत्रीने केलेल्या पोस्टमुळे ही चर्चा रंगलीये. इतकंच नाही तर Zee वर देखील या मालिकेचे १० फ्रेब्रुवारी नंतरचे भाग प्रदर्शित करण्यात आलेले नाहीत. .'पारू' ही मालिका १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रक्षेपित करण्यात आलेली. या मालिकेने दोन वर्ष प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. या मालिकेत शरयू सोनावणे आणि प्रसाद जवादे मुख्य भूमिकेत होते. सुरुवातीला ही मालिका ७ वाजता दाखवण्यात येत होती. मात्र त्यानंतर ती ११ वाजता शिफ्ट करण्यात आली. तरीही मालिकेला प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळत होता. तरीही ही मालिका बंद करण्याचा निर्णय झी मराठीने घेतला. 'पारू' मालिका निरप घेणार किंवा कथा संपणार असल्याचा कोणताही प्रोमो समोर आला नाही. शिवाय सेटवरही मालिकेच्या कलाकारांनी कोणतंही शेवटच्या भागाचं सेलिब्रेशन केलेलं नाही. मात्र Zee5 वर ६, ७ आणि ८ फेब्रुवारीचे पारू मालिकेचे भाग अपलोड झालेले नाहीयेत. याबाबत सोशल मीडियावर देखील पारूच्या टीमला विचारणा करण्यात आली होती..तो भाग शेवटचा यानंतर ९ आणि १० फेब्रुवारीला मालिकेचे दोन भाग प्रसारित झाले आणि दहा तारखेला ऑन एअर झालेला एपिसोडच पारू मालिकेचा शेवटचा भाग ठरला आहे. शरयूच्या फॅनपेजने काही स्टोरीज शेअर केल्या होत्या ज्या अभिनेत्रीने रिशेअर केल्या. यामध्ये, “आता यापुढे पारू आपल्याला दिसणार नाहीये खूप भरून आलंय.”, “थँक्यू प्रसाद दादा आणि शरयू ताई तुमच्या मालिकेतील भूमिका आमच्या कायम लक्षात राहतील” असे मेसेज लिहिण्यात आले आहेत. यामुळेच मालिका अचानक संपली असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. एकूणच चांगला टीआरपी असताना झी मराठीने हा निर्णय का घेतला असा प्रश्न आता प्रेक्षक विचारतायत. .सगळ्यात कमी वयाची नायिका पडतेय सगळ्यांवर भारी; 'कमळी'ची TRPमध्ये मोठी उडी; जुई गडकरीचं स्थान धोक्यात .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.