स्टार प्रवाह जरा जपून! झी मराठीवर नव्या मालिकांचं वादळ; वाहिनीने दाखवले AI प्रोमो, काय आहेत मालिकांची नावं?

ZEE MARATHI ANNOUNCES TWO NEW SERIALS: छोट्या पडद्यावर लवकरच मोठी लढत पाहायला मिळणार आहे. झी मराठीवर आणखी दोन नव्या मालिकांची घोषणा करण्यात आलीये.
छोट्या पडद्यावर गेल्या काही महिन्यात अनेक नव्या मालिका सुरू झाल्या. काही मालिका हिट ठरल्या तर काही मालिकांकडे प्रेक्षकांनी पाठ फिरवली. मात्र गेले काही वर्ष टीआरपी यादीवर स्टार प्रवाहच्या मालिकांचं वर्चस्व दिसून आलं. आता अखेर दोन वर्षांनी स्टार प्रवाहच्या वर्चस्वाला धक्का देत झी मराठीच्या मालिकांनी टीआरपी यादीत टॉप १० मध्ये एंट्री घेतलीये. त्यातच आता झी मराठीने प्रेक्षकांना आणखी एक गुडन्यूज दिलीये. लवकरच झी मराठीवर एक नाही दोन नव्या मालिका पाहायला मिळणार आहेत. नुकतेच झी मराठीने या मालिकांचे प्रोमो शेअर केलेत. जे पाहून प्रेक्षक खुश झालेत.

