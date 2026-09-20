Premium |1980s AI Trend : ऐंशीच्या दशकात परतणे सोपंय का?

प्रियदर्शनऐंशीच्या दशकात जाण्याचा ट्रेन्ड आलाय. एका छायाचित्रात त्या काळातील कपडे दिसू शकतात, चेहरा दिसू शकतो, केसांची शैली दिसू शकते; पण त्या छायाचित्राच्या चौकटीबाहेरचा काळ दिसत नाही. त्याचबरोबर त्या काळाची निवडदेखील एका विशिष्ट सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून केली जात आहे. त्यात त्या काळातील आर्थिक संकटे दिसत नाहीत, राजकीय संघर्ष दिसत नाहीत, समाजातील तणाव दिसत नाहीत, हिंसेच्या जखमा दिसत नाहीत आणि त्याचबरोबर त्या काळातील आशा, स्वप्ने आणि बदलाची धडपडही पूर्णपणे दिसत नाही. म्हणूनच भूतकाळाची खरी आठवण म्हणजे त्याचे केवळ सुंदर चित्र तयार करणे नव्हे. त्यातील सुख-दुःख, जखमा आणि जश्न हे सर्व एकत्र स्वीकारणे होय.जगभरात गेल्या काही दिवसांपासून ऐंशीच्या दशकात परत जाण्याची जणू एक स्पर्धाच सुरू झाली आहे. एखाद्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या प्रोत्साहनामुळे किंवा एखाद्या एआय टूलच्या आवाहनामुळे लोक आपली त्या काळातील प्रतिमा पाहण्यात आणि इतरांना दाखवण्यात गुंतले आहेत. आपण त्या काळात कसे दिसत असू किंवा त्या काळात आपले अस्तित्व असते तर आपण कसे दिसलो असतो, हे पाहण्याची एक उत्सुकता निर्माण झाली आहे. एआय टूल्सही लोकांच्या सध्याच्या छायाचित्रांना ऐंशीच्या दशकातील कपडे, केशभूषा आणि वातावरण देऊन त्यांना त्या काळातील व्यक्तींमध्ये रूपांतरित करत आहेत..Premium|Equity Mutual Funds:इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक का करावी?.विशिष्ट सांस्कृतिक दृष्टिकोनपण या सगळ्या प्रक्रियेत एक महत्त्वाची गोष्ट आपल्याकडून दुर्लक्षित होत आहे. ऐंशीच्या दशकात आपल्याला नेले जात असताना, त्या काळाचे एक विशिष्ट सांस्कृतिक चित्र आपल्या समोर उभे केले जात आहे. त्या काळात कोणते कपडे होते, कोणती वेशभूषा होती, कोणत्या प्रकारची केशभूषा होती किंवा त्या काळात माणसे कशी दिसत असत याची निवडदेखील एका विशिष्ट सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून केली जात आहे. म्हणजे आपण खऱ्या अर्थाने ऐंशीच्या दशकात परत जात नाही; तर आजच्या काळातून त्या दशकाची एक कल्पित प्रतिमा तयार करून तिच्यात स्वतःला बसवून पाहत आहोत.नामवंत व्यक्तींचाही सहभागऐंशीच्या दशकात परत जाण्याचा हा व्हायरल ताप भारतातही सर्वांच्या डोक्यावर चढलेला दिसत आहे. आपल्या राजकीय लोकशाहीत सध्या दिखाव्याला काहीसे जास्तच महत्त्व आलेले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे इतर मंत्रीच नव्हे, तर राहुल गांधी, काँग्रेसचे इतर नेते आणि अनेक प्रसिद्ध व्यक्तीही या स्पर्धेत सहभागी झाल्या आहेत. ऐंशीच्या दशकातील त्यांच्या विचित्र, काहीशा गमतीदार प्रतिमा सोशल मीडियावर सर्वत्र फिरताना दिसत आहेत. अनेकांना या निमित्ताने आपले जुने दिवस आठवले आहेत. काहींनी आपल्या कपाटातील जुने अल्बम बाहेर काढले आहेत. कुणी दाखवत आहे की बीएच्या परीक्षेच्या वेळी आपण कसे दिसत होतो, तर कुणी आपल्या लग्नाच्या दिवसाचे छायाचित्र दाखवत आहे. जुने फोटो बाहेर येत आहेत आणि त्याबरोबर जुन्या आठवणीही पुन्हा जाग्या होत आहेत.स्मृतींचे स्वतःचे एक सुख असतेहे खरे आहे, की एका अर्थाने आपण सर्व जण स्मृतींमध्ये जगत असतो. स्मृतिमोह, म्हणजेच आपल्या भूतकाळाबद्दल वाटणारे आकर्षण आणि नॉस्टॅल्जिया यांचे स्वतःचे एक वेगळे सुख असते. स्मृतींची एक विलक्षण गोष्ट अशी आहे, की त्या भूतकाळातील दुःखांनाही हळूहळू सुखद आठवणींमध्ये रूपांतरित करतात. ज्या वेदना त्या वेळी असह्य वाटत होत्या, त्या अनेक वर्षांनी आपल्याला गोड वाटू लागतात. जे संघर्ष त्या काळात खूप कठीण वाटले होते, ते नंतर आठवताना एखाद्या सुंदर, गुलाबी आठवणीसारखे भासतात. इतकेच नव्हे, तर अनेकदा आपण आपल्या जुन्या दुःखांचे आणि संघर्षांचेही आभार मानतो. कारण ते अनुभव आपल्या आयुष्यात आले नसते, तर कदाचित आजचे आयुष्य इतके सुखद किंवा समृद्ध वाटले नसते. आपण ज्या जुन्या घरांना मागे सोडून आलो आहोत, त्यांच्या ओलसर भिंतीसुद्धा आपल्या स्मृतींचा भाग बनतात. त्या घरांमध्ये कदाचित पावसाळ्यात ओल यायची, भिंतींवर डाग असायचे, सुविधा कमी असायच्या; तरीही आज त्या भिंती आठवल्या की मनात एक वेगळीच आपुलकी निर्माण होते.ज्या अरुंद गल्ल्यांमध्ये आपण कधी अनवाणी धावत फिरलो आणि काट्यांनी आपले पाय रक्तबंबाळ झाले, त्या गल्ल्यांमध्ये पुन्हा एकदा जावेसे वाटते. ज्या नात्यांना त्या वेळी निभावणे कठीण वाटले, ज्यांच्याशी राहणे किंवा संवाद साधणे त्रासदायक वाटले, त्याच लोकांशी पुन्हा एकदा हात मिळवावासा वाटतो. भूतकाळ असा असतो. तो जसाच्या तसा परत येत नाही; पण स्मृती त्याची एक अधिक सुंदर, मऊ आणि भावनिक प्रतिमा आपल्या मनात तयार करतात..Premium|Seasonal changes in nature : ग्रीष्माच्या प्रगल्भतेचा अनुभव: ऋतूंच्या बदलांचा मानवी भावनांशी संबंध .जेव्हा बाजार भूतकाळ तयार करतो...परंतु हा नैसर्गिक नॉस्टॅल्जिया जेव्हा बाजाराच्या संकेतावर एका नव्या आणि कृत्रिम भूतकाळाची निर्मिती करू लागतो, तेव्हा परिस्थिती वेगळी होते.असे वाटू लागते, की वर्तमानातील संकटांकडे पाहू नये, म्हणून भूतकाळातील काही निवडक आणि सुवर्ण आठवणींकडे आपल्याला वळवले जात आहे. आपल्या काळात बाजाराशी हातमिळवणी केलेले राजकारण काही स्मृती नष्ट करण्याच्या आणि काही निवडक स्मृतींचे पुनर्निर्माण करण्याच्या एका प्रचंड प्रकल्पात गुंतलेले दिसते. म्हणूनच एक प्रश्न निर्माण होतो, कुठे आपण आपल्या खऱ्या स्मृती, आपल्या वास्तविक वेदना आणि आपल्या इतिहासातील कटू अनुभव यांना विसरून काही सुखद क्षणांच्या आणि कृत्रिम आठवणींच्या छायाचित्रांनीच स्वतःचे मन रमवत तर नाही ना?गुंतागुंतीचे दशकएखादे छायाचित्र आपल्याला भूतकाळाचा चेहरा दाखवू शकते; पण त्या चेहऱ्यामागचा काळ, त्यातील संघर्ष, राजकारण, सामाजिक तणाव आणि मानवी वेदना दाखवू शकत नाही. भूतकाळात परत जाणे कधीच शक्य नसते, खरे तर भूतकाळात परत जाणे कधीही शक्य नसते. त्यामुळे ऐंशीच्या दशकात परत जाणेही शक्य नाही. उलट, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की ऐंशीचे दशक हे अत्यंत गुंतागुंतीचे दशक होते. तो संक्रमणाचा काळ होता. त्या दशकात भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था आणि राजकारण मोठ्या बदलांतून जात होते. त्या काळातील अनेक घटनांच्या छाया आजही आपल्या समाजावर, आपल्या राजकारणावर आणि आपल्या वर्तमानावर पडताना दिसतात. थोडे बारकाईने पाहिले तर ऐंशीचे दशक हे स्वातंत्र्यानंतर भारताने स्वीकारलेल्या मिश्र अर्थव्यवस्थेचे शेवटचे दशक होते. त्या काळात नोकरशाहीतील भ्रष्टाचार, लालफितीचा कारभार आणि प्रशासकीय सुस्ती यांच्यामध्ये भारतातील विशाल सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग अक्षरशः अडखळत होते. सरकारची आर्थिक परिस्थितीही इतकी बिकट झाली होती, की दशक संपेपर्यंत भारताला आपले सोने गहाण ठेवण्याची वेळ आली होती.गंभीर संकटाचा काळम्हणजेच आपण आज ज्या ऐंशीच्या दशकाकडे रंगीत कपडे, जुन्या गाण्यांची आठवण, जुन्या चित्रपटांची मोहिनी आणि तरुणपणाच्या आठवणी यांच्यामधून पाहतो, त्या दशकाच्या पाठीमागे गंभीर आर्थिक संकटही होते. राजकीयदृष्ट्याही ऐंशीचे दशक अत्यंत अस्थिर होते. याच दशकात आसाम आणि पंजाबमधील गंभीर संकटांची सुरुवात झाली. ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार, इंदिरा गांधींची हत्या आणि त्यानंतर संपूर्ण देशात झालेला शिखांचा अमानुष नरसंहार, या घटना आजही आपल्या सामूहिक स्मृतीचा भाग आहेत. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर देशभरात सुमारे तीन हजार शीख मारले गेले. ही आपल्या इतिहासातील अत्यंत वेदनादायक घटना आहे. पण त्याच काळात आसाममधील नेल्ली हत्याकांडही घडले. त्यात जवळपास तीन हजार अल्पसंख्याक लोक मारले गेले. त्यांच्यावर परके किंवा घुसखोर असल्याचे आरोप करण्यात आले होते. कदाचित या घटनेची आठवण आपण तितकीशी जपलेली नाही. म्हणजेच ऐंशीच्या दशकाच्या आठवणी सांगताना आपण केवळ त्या काळातील गाणी, चित्रपट, कपडे, क्रिकेट किंवा तरुणपण आठवू शकत नाही. त्या काळात हिंसा, राजकीय अस्थिरता आणि सामाजिक संघर्षही होते..एका निर्णयाचे दूरगामी परिणामयाच काळात राजीव गांधी प्रचंड बहुमत घेऊन सत्तेवर आले. त्यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. पण त्यांच्या कार्यकाळात काही महत्त्वाचे आणि पुढे दूरगामी परिणाम करणारे निर्णयही झाले. शाह बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय संसदेत कायदा करून बदलण्यात आला. त्यानंतर राम मंदिराचे कुलूप उघडण्यात आले. यानंतर जणू बाटलीत बंद असलेला एक जिन्न बाहेर आला आणि त्याने संपूर्ण भारताचे राजकीय व सामाजिक वातावरण ढवळून काढले. तो जिन्न आजपर्यंत पुन्हा बाटलीत बंद करता आलेला नाही. ऐंशीच्या दशकातील त्या राजकीय नासमजुतीचे आणि निर्णयांचे परिणाम पुढील दशकांमध्ये दिसून आले. नव्वदच्या दशकात बाबरी मशीद पाडली गेली. मुंबईत दंगे झाले. २००२ मध्ये गुजरातमध्ये भीषण हिंसा झाली. पुढे मॉब लिंचिंग आणि हेट स्पीचचे असे राजकारण वाढत गेले की समाज जवळजवळ दोन भागांत विभागला गेला.त्यामुळे ऐंशीच्या दशकाकडे केवळ जुन्या कपड्यांच्या किंवा जुन्या छायाचित्रांच्या माध्यमातून पाहणे म्हणजे त्या दशकाच्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि वेदनादायक बाजूकडे दुर्लक्ष करणे होय. पण त्या दशकात आनंदाच्या आठवणीही होत्या. अर्थात, त्या दशकाच्या केवळ कटू आठवणीच नाहीत. काही अत्यंत सुंदर आणि अभिमानास्पद सामूहिक स्मृतीही आहेत. सत्तरच्या दशकात भारताने आर्यभट्ट हा उपग्रह अवकाशात पाठवला होता. त्यानंतर ऐंशीच्या दशकात भारताने रोहिणी आणि भास्कर यांसारखे उपग्रह अवकाशात पाठवले. याच काळात पहिला भारतीय अंतराळवीर अवकाशात पोहोचला. त्याने अवकाशातून भारताकडे पाहिले आणि इंदिरा गांधींना सांगितले, की तिथून भारत “सारे जहाँ से अच्छा” दिसतो. ही केवळ एक घटना नव्हती; ती भारताच्या वैज्ञानिक आणि तांत्रिक प्रगतीच्या प्रवासातील एक महत्त्वाची पायरी होती. याच दशकात भारताने क्रिकेटचा विश्वचषक जिंकला आणि संपूर्ण जगाला आश्चर्यचकित केले. सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाची पहिली पावलेही याच काळात दिसू लागली होती. आणि याच दशकात राजीव गांधी भारतात संगणक क्रांती घेऊन येत होते. पुढील भारताच्या तंत्रज्ञानाधारित विकासाचा एक महत्त्वाचा पाया याच काळात तयार होत होता.ऐंशीचे दशक म्हणजे केवळ काही सुंदर छायाचित्रे नव्हेत. ही ऐंशीच्या दशकात घडलेल्या प्रत्येक घटनेची संपूर्ण यादी नाही. या सगळ्या घटनांचा उल्लेख करण्यामागे केवळ एकच उद्देश आहे तो आपण ऐंशीच्या दशकाकडे केवळ काही सुंदर, सुवर्ण आठवणी आणि जुन्या छायाचित्रांचा काळ म्हणून पाहू नये.त्या काळाच्या छातीवर आपल्या जखमांच्या खुणाही आहेत आणि आपल्या आनंदोत्सवांच्या आठवणीही आहेत.त्या काळात आपले दुःख होते, संघर्ष होते, राजकीय चुका होत्या, सामाजिक हिंसा होती; पण त्याचबरोबर वैज्ञानिक प्रगती होती, क्रीडा क्षेत्रातील यश होते, सामाजिक बदलांची चाहूल होती आणि तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगाची सुरुवातही होती. आपण या सगळ्या गोष्टी विसरू शकत नाही.पण आपण या सगळ्या गोष्टी पुन्हा मिळवूही शकत नाही. भूतकाळ हा अनुभव म्हणून आपल्यासोबत राहू शकतो; पण तो पुन्हा जगता येत नाही.आणि म्हणूनच केवळ एका छायाचित्राच्या माध्यमातून त्या काळात परत जाण्याचा प्रयत्न करताना आपण त्या काळाचे खरे स्वरूपच गमावून बसतो.संधी गमावतोय का ?कारण एका छायाचित्रात त्या काळातील कपडे दिसू शकतात, चेहरा दिसू शकतो, केसांची शैली दिसू शकते; पण त्या छायाचित्राच्या चौकटीबाहेरचा काळ दिसत नाही. त्यात त्या काळातील आर्थिक संकटे दिसत नाहीत, राजकीय संघर्ष दिसत नाहीत, समाजातील तणाव दिसत नाहीत, हिंसेच्या जखमा दिसत नाहीत आणि त्याचबरोबर त्या काळातील आशा, स्वप्ने आणि बदलाची धडपडही पूर्णपणे दिसत नाही. म्हणूनच भूतकाळाची खरी आठवण म्हणजे त्याचे केवळ सुंदर चित्र तयार करणे नव्हे. त्यातील सुख-दुःख, जखमा आणि जश्न हे सर्व एकत्र स्वीकारणे होय. ऐंशीच्या दशकात परत जाणे शक्य नाही. आपण जाऊ शकतो ते फक्त आपल्या स्मृतींमध्ये. पण स्मृतींनी तयार केलेला भूतकाळ आणि प्रत्यक्ष जगलेला भूतकाळ यात फरक असतो. आपण सर्व काही विसरू शकत नाही आणि सर्व काही पुन्हा मिळवूही शकत नाही. हे मात्र नक्की आहे, की केवळ एका छायाचित्राच्या आधारावर त्या काळात परत जाण्याचा प्रयत्न करताना आपण त्या काळाला त्याच्या पूर्णतेत समजून घेण्याची संधी मात्र गमावून बसतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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